Federica Brignone inizia la stagione a Soelden: “Preparazione buona, due gli appuntamenti principali”

Federica Brignone si appresta ad affrontare la nuova stagione con ambizioni importanti e proverà a recitare un ruolo da protagonista sin dalla gara inaugurale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile. Il Circo Bianco riapre ufficialmente i battenti domani con lo slalom gigante di Soelden, che comincerà alle ore 10 con la prima manche (seconda run dalle ore 13).

“Mi sento bene fisicamente. Soelden è un appuntamento sempre un po’ stressante, anche se ci ho corso tantissime volte negli anni scorsi. Cerco quindi di stare tranquilla, anche se è difficile non mettersi pressione addosso. Ci sono giornate dove non si provano sensazioni, però negli ultimi anni la situazione è migliorata“, dichiara la campionessa valdostana alla FISI.

“La mia preparazione è stata fantastica, siamo molto soddisfatti di come abbiamo lavorato durante la pre-stagione. Questa sarà un’annata stimolante, ci sono tante tappe dove è possibile togliersi delle soddisfazioni, però devo dire che, a parte naturalmente i Mondiali, le gare di La Thuile di metà marzo saranno molto importanti per me, davanti ai miei tifosi. Il clima in squadra è ottimo, siamo sempre uno stimolo una per l’altra“, conclude la vincitrice della Sfera di Cristallo generale nel 2020.

L’obiettivo principale di questa stagione preolimpica sarà sicuramente la rassegna iridata di Saalbach (4-16 febbraio), ma Brignone andrà a caccia anche del successo nelle Coppe di specialità del gigante e del SuperG nonostante una concorrenza estremamente temibile.