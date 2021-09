MotoGP, orari qualifiche 11 settembre: programma GP Aragon 2021, tv streaming, guida DAZN, Sky e TV8

Si entra nel vivo per quel che riguarda il weekend del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2021. Oggi, sabato 11 settembre, infatti, saranno i cronometri a prendere il sopravvento sul tracciato denominato MotorLand, con le tre classi che andranno a delineare i rispettivi pole-man e, di conseguenza, le griglie di partenza delle gare di domani.

Dopo le terze sessioni di prove libere (anche la quarta per quanto riguarda la MotoGP), si passerà alle qualifiche. Si inizierà alle ore 12.35 con la Moto3, con Pedro Acosta nuovamente pronto a sfidare Sergio Garcia e la agguerritissima pattuglia italiana, con Romano Fenati reduce dal successo di Silverstone. Dalle ore 14.10 toccherà alla classe regina, con Fabio Quartararo che ha fretta di chiudere i discorsi per il titolo iridato e lancerà la sfida a Ducati e Suzuki, mentre alle ore 15.10 si chiuderà con la Moto2, nella quale Remy Gardner è pronto per affondare il colpo verso il suo primo titolo iridato.

IN TV – Il sabato del Gran Premio di Aragon sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche delle classi dalle ore 18.45. In streaming si potrà seguire tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di tutti i turni, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del MotorLand.

PROGRAMMA GP ARAGON 2021 – MOTOMONDIALE

Sabato 11 settembre

Ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prova libere 3 Moto2

Ore 12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.10-15.25 Qualifiche 1 Moto2

Ore 15.35-15.50 Qualifiche 2 Moto2

Differita qualifiche tre classi su TV8: ore 18.45

Repliche qualifiche Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 18.45

Repliche qualifiche Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 21.15

Repliche qualifiche MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 19.30 e 23.00

Credit: MotoGP.com Press