LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: Politt sorprende i fuggitivi, il gruppo passeggia. Nuova classifica

17.33 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2021 che ha registrato il trionfo di Nils Politt. Vi rimandiamo ai nostri consueti approfondimenti del dopo tappa tra analisi, dichiarazioni e classifiche. Buon proseguimento di serata!

17.32 Ed ecco a voi la classifica generale al termine della 12esima tappa:

1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 47h 22′ 43” – B : 16” –

2 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 47h 28′ 01” + 00h 05′ 18” – –

3 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 47h 28′ 15” + 00h 05′ 32” – –

4 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 47h 28′ 16” + 00h 05′ 33” – –

5 BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 47h 28′ 41” + 00h 05′ 58” B : 10” –

6 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 47h 28′ 59” + 00h 06′ 16” – –

7 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 47h 29′ 13” + 00h 06′ 30” – –

8 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 47h 29′ 54” + 00h 07′ 11” – –

9 GUILLAUME MARTIN 91 COFIDIS 47h 32′ 12” + 00h 09′ 29” – –

10 PEIO BILBAO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 47h 33′ 11” + 00h 10′ 28” – –

