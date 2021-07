Tour de France 2021, Alaphilippe si fa sorprendere in fuga. Il Campione del Mondo non ha il guizzo migliore

Ancora una volta il campione del mondo Julian Alaphilippe è riuscito ad animare l’azione del giorno, a cercare e creare la fuga decisiva della tappa, e ancora una volta si è dovuto accontentare senza raccogliere un risultato di spessore. La strada verso Parigi è ancora lunga, ma è anche vero che, forse forse, ci si aspettava qualcosa di più da parte del Moschettiere. Soprattutto dopo quanto dimostrato nella frazione di apertura di questo Tour de France 2021 dominata magistralmente con un trionfo e una maglia gialla da incorniciare.

Nulla da dire su come ha corso finora in favore della sua Deceuninck-Quick Step, specialmente nel suo prezioso supporto nei confronti di un rinato Mark Cavendish con cui ha trovato una simbiosi semplicemente perfetta per pilotarlo al meglio nelle volate, dov’è sempre risultato brillante. Ma nelle azioni personali sembra sempre e praticamente a mezzo gas. Quando la corsa si incendia, esplode, l’iridato si spegne senza trovare quello spunto che lo ha sempre contraddistinto.

Il successo di Landerneau sembra quasi un capitolo a sé rispetto all’Alaphilippe di adesso. In due tappe, in due fughe, tra ieri con Mont Ventoux, e oggi a Nimes, ha sprecato due occasioni d’oro senza offrire lo spunto dei giorni migliori. Soprattutto nella frazione odierna sembrava essere il favorito numero uno fra i tredici che sono riusciti ad andare all’attacco. Ma purtroppo per lui si è lasciato sfuggire l’azione decisiva.

Con la rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo ci aspettavamo grandi, grandissime cose da parte sua in questa Grande Boucle. Magari non agli stessi livelli del magnifico 2019, ma con un percorso praticamente costruito su di lui, le ambizioni potevano essere davvero alte. È indubbio il fatto che la strada per Parigi è ancora molto lunga, articolata e ghiotta di ricche occasioni; ma proprio per questo motivo, se vorrà dare una scossa al suo Tour per non lasciare nel dimenticatoio quanto fatto il primo giorno, e onorare ancora una volta la sua maglia iridata, Julian è chiamato ad un veloce riscatto; in primis per se stesso.

Foto: Lapresse