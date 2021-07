LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: le azzurre sfidano Deriglazova nel fioretto, spadisti mine vaganti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte o buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo dedicata alla scherma. Oggi in pedana gli atleti del fioretto femminile e della spada maschile. L’Italia, dopo il fantastico argento conquistato da Luigi Samele, è pronta a rimpinguare il suo bottino in una delle discipline che storicamente arride agli azzurri.

Partendo dal fioretto femminile, il sorteggio non è stato proprio benevolo con le tre azzurre: Martina Batini, Alice Volpi ed Arianna Errigo. Le tre italiane, infatti, sono state sorteggiate nella parte alta insieme con la favoritissima Inna Deriglazova. Questo significa che la 32enne toscana potrebbe ritrovarsi di fronte la campionessa russa già agli ottavi di finale, anche se prima la dovrà superare l’ungherese Fanny Kreiss.

Il cammino di Volpi ed Errigo si incrocerà quasi sicuramente in un quarto di finale il che significa che una delle due carte da medaglia finirà inevitabilmente per bruciarsi. Resta il fatto che questa è la specialità nella quale l’Italia è stata storicamente dominante. Il quadro alla vigilia di queste Olimpiadi è certamente rassicurante visto che alle spalle della russa le tre azzurre possono provare a fare la voce grossa, il grave problema, però, è che Deriglazova incontrerà le nostre al massimo in semifinale.

Attenzione questo non significa che le italiane partono battute, perchè hanno talento e grinta da vendere ma di certo un sorteggio differente avrebbe spianato il cammino alle nostre. Nella parte bassa del tabellone le due favorite per raggiungere il penultimo atto della manifestazione sono la francese Ysaora Thibus e l’americana Lee Kiefer.

Passando alla spada maschile l’Italia non parte con il ruolo di favorita ma sicuramente può vestire i panni dell’outsider. Andrea Santarelli all’esordio dovrà vedersela con il russo Sergej Chodos. Un avversario scomodo ma sulla carta l’azzurro parte decisamente favorito. Marco Fichera nel primo assalto in questa Olimpiade si troverà di fronte il kazako Ruslan Kurbanov. Per quanto concerne, invece, Enrico Garozzo il primo avversario ostacolo da superare sarà rappresentato dal nipponico Koki Kano.

Foto: Bizzi / Federscherma