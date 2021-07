Scherma, tabellone spada maschile Tokyo 2020: gli avversari di Santarelli, Fichera ed Enrico Garozzo

Domani, 25 luglio, sarà il grande giorno della spada maschile alle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia si giocherà tre carte molto importanti ovvero Andrea Santarelli, Marco Fichera ed Enrico Garozzo. Toccherà quindi agli uomini cercare di risollevare la situazione nella spada dopo la delusione per il mancato accesso in semifinale delle azzurre.

Santarelli all’esordio dovrà vedersela con il russo Sergej Chodos. Un avversario scomodo ma sulla carta l’azzurro parte decisamente favorito. Il 28enne nativo di Foligno proverà a migliorare l’ottimo risultato ottenuto due anni fa ai Mondiali di Budapest dove è salito sul terzo gradino del podio. Forte anche del quinto posto nel ranking può sicuramente giocarsi le sue carte per il podio.

Compito più arduo per Fichera che nel primo assolto a cinque cerchi si troverà di fronte il kazako Ruslan Kurbanov. Il siciliano non è reduce da un periodo di grande forma ed è in cerca di riscatto proprio a Tokyo. L’asiatico, però, occupa il 13° posto nel ranking e rappresenta un ostacolo duro da superare.

Per Garozzo l’avversario in tabellone nella prima sfida sarà il nipponico Koki Kano. L’azzurro avrà certamente buone possibilità di avanzare e proseguire il suo viaggio a cinque cerchi, a patto che riesca a mettere in pedana da subito una buona versione di sé.

