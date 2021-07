Domenica 25 luglio 2021, una delle giornate più importanti per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. La spedizione del Bel Paese calerà diversi assi pesanti, alcuni tra i più attesi in assoluto. Dopo i primi due giorni avremo già un’idea chiara di quale potrà essere il bilancio azzurro al termine dei Giochi.

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA DOMENICA 25 LUGLIO

JUDO

Odette Giuffrida e Manuel Lombardo. Per il judo italiano sarà un vero e proprio “all-in”, perché scenderanno sul tatami i migliori interpreti in assoluto del Bel Paese. La romana, già argento a Rio 2016, proverà a migliorarsi nella -52 kg, ma non sarà semplice: di sicuro una medaglia appare possibile. Lombardo punta senza mezzi termini all’oro, ma per conquistarlo dovrà realizzare un’impresa epica, ovvero sconfiggere il giapponese Hifumi Abe, già due volte campione del mondo della categoria -66 kg.

Percentuali di medaglia

Manuel Lombardo 80%

Odette Giuffrida 65%

NUOTO

Sulla carta la finale dei 400 sl sarà una delle più aperte ed incerte delle Olimpiadi, peraltro con un livello piuttosto basso. Gabriele Detti non sembra quello dei giorni migliori, ma ha dalla sua parte l’esperienza per provare il colpaccio. Di sicuro è l’occasione della vita, ma dovrà ritrovare quel rush finale nell’ultima vasca che gli è mancato anche in batteria.

Percentuali di medaglia

Gabriele Detti 50%

TIRO A SEGNO

Marco Suppini non parte tra i favoriti della carabina 10 metri. Eppure si tratta di una specialità imprevedibile. L’obiettivo è provare ad agguantare la finale. A quel punto potrebbe accadere di tutto…

Percentuali di medaglia

Marco Suppini 5%

SCHERMA

Premesso che la russa Inna Deriglazova, già campionessa olimpica a Rio 2016, sarà la donna da battere nel fioretto femminile, tutte le azzurre in gara possono ambire a contrastarla ed a salire sul podio: Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini. Il tabellone non è stato benevolo: Batini dovrebbe incrociale Deriglazova già ai quarti di finale, mentre Volpi ed Errigo potrebbero dare vita ad un derby tricolore ai quarti. La gara maschile di spada regala spesso grandi sorprese: gli azzurri proveranno ad inserirsi nella lotta per le medaglie.

Percentuali di medaglia

Alice Volpi 60%

Arianna Errigo 50%

Martina Batini 20%

Andrea Santarelli 40%

Marco Fichera 40%

Enrico Garozzo 30%

CICLISMO

Verrebbe da dire Olanda vs Elisa Longo Borghini. Il tracciato della prova in linea femminile si adatta bene alla portacolori del Bel Paese, tuttavia la corazzata orange fa paura. Non essendo dotata di un gran spunto veloce, Longo Borghini è obbligata a staccare tutte ed arrivare al traguardo in solitaria per vincere l’oro: durissima. Un piazzamento nella top3 appare invece più alla portata. Qualora a giocarsi il titolo sia un gruppetto piuttosto nutrito di atlete, allora l’Italia potrebbe anche giocarsi la carta di Marta Bastianelli.

Percentuali di medaglia

Elisa Longo Borghini 70%

Marta Bastianelli 10%

TUFFI

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, esclusa l’inarrivabile Cina, sono nella schiera di atlete papabili per una medaglia nel trampolino 3 metri syncro. Le rivali più accreditate saranno Canada e Messico. Se le azzurre disputeranno una gara solida e costante, chissà che non possa maturare un grande risultato.

Percentuali di medaglia

Bertocchi-Pellacani 45%

SOLLEVAMENTO PESI

Il cinese Lijun Chen sarà il favorito n.1 per l’oro, per il resto almeno 6 pesisti si giocheranno due posti sul podio. Tra questi anche Mirko Zanni. La missione è complessa, è quasi certo che l’azzurro dovrà superare i limiti del primato italiano per realizzare l’impresa.

Percentuali di medaglia

Mirko Zanni 15%

TIRO CON L’ARCO

Nella prova a squadre femminile le azzurre esordiranno agli ottavi contro la Gran Bretagna, avversaria alla portata. In caso di passaggio del turno troveranno però le favorite n.1 della Corea del Sud. Servirebbe un’impresa epocale per spingersi sino alle semifinali.

Percentuali di medaglia

Italia squadra femminile 0,01%

