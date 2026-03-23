BENTORNATA! Alice Volpi ritrova la vittoria nel GP di Lima. Sul podio anche Favaretto

Quasi due anni dopo Alice Volpi torna sul gradino più alto del podio. La toscana trionfa nel Grand Prix di Lima e centra il suo dodicesimo successo della carriera nel circuito iridato (comprende anche la Coppa del Mondo). Una vittoria speciale, importante, che sa quasi di rinascita dopo alcune stagioni veramente complicate per la bicampionessa mondiale, che aveva vinto l’ultima gara della sua carriera nell’aprile 2024 a Tbilisi.

Un ritorno al successo arrivato grazie al successo in finale sull’americana Lauren Scrugg, sconfitta con il punteggio di 15-11. In semifinale la fiorettista toscana ha rischiato tantissimo, vincendo con la statunitense Katerina Lung dopo un assalto tiratissimo per 15-14. Un’ultima stoccata che era stata decisiva per Volpi anche agli ottavi di finale, dove aveva sconfitto in un emozionante derby azzurro Arianna Errigo sempre per 15-14, mentre nei quarti aveva poi battuto l’ucraina Olga Sopit per 15-6.

La festa per l’Italia è stata doppia, perchè sul podio insieme a Volpi ci è salita anche Martina Favaretto. L’attuale numero due del mondo si è spinta fino alla semifinale, cogliendo il suo diciassettesimo podio della carriera tra Grand Prix e Coppa del Mondo. Favaretto si è arresa solamente in semifinale a Lauren Scruggs con il punteggio di 15-12.

Sempre Scruggs aveva fermato il cammino di Irene Bertini ad un passo dalla zona podio, visto che la toscana è stata battuta nei quarti di finale per 15-5. Già detto del derby Volpi-Errigo, sempre negli ottavi è stata invece sconfitta Matilde Molinari, autrice di una bella gara e battuta dall’ucraina Sopit con il punteggio di 15-8.

Eliminazione ai sedicesimi per Margherita Lorenzi, sconfitta da Martina Favaretto per 15-11, e per Aurora De Grandis, battuta per 15-8 dalla sudcoreana Mo Byeoli. Un altro derby azzurro c’è stato al primo turno con il successo di Irene Batini su Martina Batini per 15-10, mentre sempre al primo assalto sono uscite Anna Cristino, Martina Sinigalia e Carlotta Ferrari.