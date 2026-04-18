Paolo Bertolucci non ci sta: “Inspiegabili le cattiverie che si leggono su Musetti”

Le solite reazioni. Lorenzo Musetti è uscito di scena nei quarti di finale dell’ATP500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana, il toscano ha palesato una condizione non perfetta, ma in ripresa da una serie di problemi fisici che ne hanno minato non poco il rendimento nell’ultimo periodo.

La sconfitta nei quarti contro il francese Arthur Fils, giocatore in fiducia e in forma, ci può stare proprio per il momento particolare vissuto da Musetti, bisognoso di partite e di ritrovare il feeling col suo tennis. Un processo che richiede del tempo, ma come è noto la pazienza non è caratteristica peculiare di questi tempi.

Del resto, se Jannik Sinner è stato definito “in crisi” per due partite perse, prima del filotto del suo filotto di vittorie, si può comprendere come le considerazioni sul n.2 d’Italia siano in linea con un certo modo di valutare le cose.

Valutazioni che non trovano di certo i favori dell’ex tennista italiano, stimata voce tecnica di Sky Sport e penna sopraffina della Gazzetta dello Sport, Paolo Bertolucci. Con un post su X, Bertolucci ha espresso tutto il suo disappunto: “Inspiegabili le cattiverie che si leggono su Lorenzo Musetti per aver perso a Barcellona. Si può tifare per un giocatore senza denigrarne un altro“.

Inspiegabili le cattiverie che si leggono su @Lorenzo1Musetti per aver perso a Barcellona. Si può tifare per un giocatore senza denigrarne un altro. — paolo bertolucci (@paolobertolucci) April 17, 2026

Il riferimento dell’ex giocatore è chiaro, ovvero ai supporters più accaniti di Sinner che, avendo come riferimento il pusterese, tendono a essere un po’ “severi” nei confronti di un altro giocatore, spesso ambizioso ai microfoni.