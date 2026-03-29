Scherma, gli spadisti azzurri sfiorano la vittoria ad Astana. La Francia vince all’ultima stoccata

Sfuma all’ultima stoccata la vittoria dell’Italia nella prova a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile ad Astana. Il quartetto azzurro composto da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli ha infatti concluso al secondo posto, perdendo la finale con la Francia al termine di una sfida combattutissima e terminata con il punteggio di 45-44.

Una finale davvero emozionante e davvero molto equilibrata, con il massimo vantaggio che è stato il +3 francese prima degli ultimi due assalti. Santarelli ha riporta sul -1 la squadra azzurra e l’ultimo assalto ha visto protagonisti Di Veroli e Aymerick Gally, che hanno terminato con 14 stoccata a testa. Purtroppo l’ultima è stata quella del transalpino sul 44-44, che ha così regalato il successo ai transalpini.

L’Italia aveva battuto in precedenza in semifinale il Giappone per 45-42 dopo una sfida che ha visto gli azzurri sempre avanti. I nipponici si sono poi consolati, vincendo la finalina per il terzo posto contro i padroni di casa del Kazakhstan, sconfitti per 44-42.

Il cammino della squadra italiana era cominciato dai sedicesimi con la vittoria più sofferta del previsto contro l’India per 44-41. Poi è arrivato il netto successo contro la Corea del Sud (45-31) e quello nei quarti di finale contro la Svizzera per 45-36.