LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Van Aert e Pogacar favoriti, Moscon e Nibali per stupire

Benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova olimpica di Tokyo 2020 riservata al ciclismo su strada maschile. Finalmente ci siamo, dopo una lunghissima ed estenuante attesa si è riaccesa la fiamma a cinque cerchi, e come di consueto, una delle primissime gare valevoli per l’oro è proprio quella riservata al ciclismo.

Quella che andrà in scena tra pochissime ore sarà una gara senza eguali, che il meglio del movimento internazionale affronterà su di un tracciato davvero esigente, forse il più duro di sempre con i suoi 4865 metri di dislivello suddivisi in 234 chilometri con partenza dal Musashinonomori Park ed arrivo al Fuji International Speedway, e comprendenti cinque GPM davvero ostici.

Andando nel dettaglio del percorso, i primi 40 chilometri saranno pianeggianti, e non sarà facile portar via un’ambitissima fuga. Dopodiché si inizierà a far sul serio. Una lunga e costante ascesa di circa 35 chilometri condurrà al primo GPM di giornata, quello di Doushi Road con i suoi 4,3 chilometri al 6,1%. Scollinati ci sarà un tratto in falsopiano e subito dopo la scalata a Kagosaka Pass, una rampa di 2,2 chilometri al 4,6%. Successivamente un lunga discesa verso Gotemba condurrà alla spettacolare ascesa del Monte Fuji, nonché punto chiave della corsa con i suoi quindici chilometri durissimi al 6% di pendenza media e picchi che vanno oltre il 10%.

Ancora discesa, passaggio sulla linea del traguardo e ultima tornata. A trenta chilometri dall’arrivo si approccerà l’insidioso Mikuni Pass con i suoi 6,5 chilometri al 10,6% di pendenza media, e punte del 22%: massacrante. Qui si farà una netta differenza. Dopo qualche chilometro pianeggiante per rifiatare andrà affrontato ancora una volta il Kagosaka Pass per una possibile stoccata finale. Da lì in poi sarà tutta discesa seguita da un breve tratto in falsopiano che porterà all’arrivo del Fuji International Speedway.

Parlando dei favoriti del giorno, spiccano su tutti due nazionali: Slovenia e Belgio. I primi, infatti, potranno fare affidamento sul vincitore del Tour de France Tadej Pogacar, il quale, al momento, risulta essere il miglior scalatore presente in gruppo. I secondi, invece, hanno un leader del calibro di Wout Van Aert, un corridore semplicemente completo che nessuno può permettersi di portare in volata; altrimenti qui nessuno avrà più scampo.

Inoltre Slovenia e Belgio avranno entrambi due seconde punte di altissimo livello come Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Il vincitore della Vuelta 2020 è reduce da un brutto ritiro forzato dal Tour de France, quindi non si conosce il suo attuale stato di forma; ma se mai dovesse trovarsi nella condizione giusta, tutti i rivali avranno molto da temere. Evenepoel, invece, ha preparato in modo perfetto questo appuntamento, e con uno dei suoi attacchi da lontano potrebbe mettere tutti nel sacco. Da non dimenticare poi la presenza del campione olimpico uscente di Rio 2016 Greg van Avermaet.

Possiamo dunque citare, obbligatoriamente, la Nazionale Italiana di Gianni Moscon, Damiano Caruso, Vincenzo Nibali, Alberto Bettiol e Giulio Ciccone. Sicuramente Moscon figura tra i maggiori corridori che hanno le qualità perfette per sorprendere tutti con un attacco solitario; come del resto Bettiol, che potrebbe fare una bella differenza anche in discesa. Contestualmente Caruso, Nibali e Ciccone sono tra gli scalatori più forti del gruppo che faranno di tutto per complicare la vita di Belgio e Slovenia. Insomma, i nostri cinque azzurri potranno difendersi in ogni singola situazione, e l’ambizione del podio è totalmente dalla nostra parte.

Le altre nazionali schierano diversi uomini interessanti. Citiamo, ad esempio, Richard Carapaz, che dopo aver conquistato il secondo posto finale al Tour, vuole regalare una medaglia storica al suo Ecuador. Parlando di corridori che si presenteranno in ottima forma all’appuntamento a cinque cerchi, vanno sicuramente menzionati il francese David Gaudu, reduce da una Grande Boucle in crescendo tappa dopo tappa, l’irlandese Daniel Martin, il colombiano Sergio Higuita, e il canadese Michael Woods, ritiratosi in anticipo per poter recuperare al meglio.

Da non sottovalutare nemmeno la coppia spagnola formata dall’eterno Alejandro Valverde e Omar Fraile. Tra i grandi protagonisti del Tour che rivedremo a Tokyo, inoltre, ci sono anche l’olandese Bauke Mollema e l’austriaco Patrick Konrad, due attaccanti nati che non temono le pendenze. Al via anche l’argento di Rio 2016, il danese Jakob Fuglsang, e la medaglia di bronzo, il polacco Rafal Majka, sostenuto dal connazionale Michal Kwiatkowski.

Tra le possibile mine vaganti abbiamo lo svizzero Marc Hirschi e il kazako Alexey Lutsenko. Da citare la corazzata inglese con Tao Geoghegan Hart, Geraint Thomas e i fratelli Adam e Simon Yates. Tra i partecipanti figurano anche il portoghese Joao Almeida, il russo Aleksandr Vlasov e il tedesco Maximilian Schachmann.

