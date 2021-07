Startlist ciclismo Olimpiadi Tokyo: tutti i dorsali. Italia dal 24 al 28, van Avermaet col numero 1. Pogacar e van Aert favoriti

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 entreranno nel vivo sabato 24 luglio, quando si assegneranno le prime medaglie. Tra i primi eventi in programma figura la prova in linea maschile di ciclismo su strada, che andrà in scena lungo un percorso di 234 km che propone quasi 5000 metri di dislivello. Il via è previsto per le ore 04.00, l’arrivo attorno alle ore 10.00-10.30 italiane (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

Si preannuncia una gara estremamente dura e molto spettacolare, con due grandissimi favoriti della vigilia: lo sloveno Tadej Pogacar, reduce dal trionfo al Tour de France, e il belga Wout van Aert, capace di vincere tre tappe di diversa tipologia alla Grande Boucle. Da non sottovalutare l’eterno spagnolo Alejandro Valverde, appare difficile che la Gran Bretagna ottenga soddisfazioni con Simon Yates e Geraint Thomas.

L’Italia recita un ruolo da outsider: Gianni Moscon e Vincenzo Nibali possono inventarsi qualcosa, attenzione allo stato di forma di Damiano Caruso e Giulio Ciccone, oltre che all’imprevedibilità di Alberto Bettiol. Qualche chance anche per gli olandesi Wilco Kelderman e Tom Dumoulin, difficile per i colombiani Sergio Higuita e Jhoan Chaves, da prendere con le pinze i danesi Kasper Asgreen e Jakob Fuglsang, temibili lo svizzero Marc Hirschi e l’ecuadoriano Richard Carapaz.

Alla vigilia della corsa sono stati assegnati i numeri di dorsale. Il prestigioso numero 1 finisce sulla schiena del belga Greg van Avermaet, campione a Rio 2016. Il numero 3 è dunque per l’altro belga Remco Evenepoel (possibile outsider, da valutare il suo stato di forma) e il 4 per Wout van Aert. Il 6 finisce in dote a Tadej Pogacar, l’8 al suo connazionale Primoz Roglic. Per l’Italia: Alberto Bettiol col 24, Damiano Caruso col 25, Giulio Ciccone col 26, Gianni Moscon col 27, Vincenzo Nibali col 28. Di seguito la startlist della prova in linea maschile di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

STARTLIST PROVA IN LINEA MASCHILE CICLISMO OLIMPIADI 2021

1 van AVERMAET Greg BEL

2 BENOOT Tiesj BEL

3 EVENEPOEL Remco BEL

4 van AERT Wout BEL

5 VANSEVENANT Mauri BEL

6 POGACAR Tadej SLO

7 POLANC Jan SLO

8 ROGLIC Primoz SLO

9 TRATNIK Jan SLO

10 CAVAGNA Remi FRA

11 COSNEFROY Benoit FRA

12 ELISSONDE Kenny FRA

13 GAUDU David FRA

14 MARTIN Guillaume FRA

15 FRAILE MATARRANZ Omar ESP

16 HERRADA Jesus ESP

17 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ESP

18 IZAGIRRE INSAUSTI Jon ESP

19 VALVERDE Alejandro ESP

20 GEOGHEGAN HART Tao GBR

21 THOMAS Geraint GBR

22 YATES Simon Philip GBR

23 YATES Adam GBR

24 BETTIOL Alberto ITA

25 CARUSO Damiano ITA

26 CICCONE Giulio ITA

27 MOSCON Gianni ITA

28 NIBALI Vincenzo ITA

29 DUMOULIN Tom NED

30 HAVIK Yoeri NED

31 KELDERMAN Wilco NED

32 MOLLEMA Bauke NED

33 van BAARLE Dylan NED

34 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban COL

35 HIGUITA GARCIA Sergio Andres COL

37 QUINTANA Nairo COL

38 URAN Rigoberto COL

40 DURBRIDGE Luke AUS

41 HAMILTON Lucas AUS

42 PORTE Richie AUS

43 ASGREEN Kasper DEN

44 FUGLSANG Jakob DEN

45 HUNDAHL Michael Valgren DEN

46 JENSEN Christopher DEN

47 ARNDT Nikias GER

48 BUCHMANN Emanuel GER

49 GESCHKE Simon GER

50 SCHACHMANN Maximilian GER

51 HIRSCHI Marc SUI

52 KUENG Stefan SUI

53 MAEDER Gino SUI

54 SCHAER Michael SUI

55 ALMEIDA Joao POR

56 OLIVEIRA Nelson POR

57 DUNBAR Edward IRL

58 MARTIN Daniel IRL

59 ROCHE Nicolas IRL

60 CARAPAZ Richard ECU

61 NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel ECU

62 SIVAKOV Pavel ROC

63 VLASOV Aleksandr ROC

64 ZAKARIN Ilnur ROC

65 FOSS Tobias S. NOR

66 HOELGAARD Markus NOR

67 JOHANNESSEN Tobias Halland NOR

68 LEKNESSUND Andreas NOR

69 BODNAR Maciej POL

70 KWIATKOWSKI Michal POL

71 MAJKA Rafal POL

72 BENNETT George NZL

73 BEVIN Patrick NZL

74 de BOD Stefan RSA

75 DLAMINI Nicholas RSA

76 GIBBONS Ryan RSA

77 BOIVIN Guillaume CAN

78 HOULE Hugo CAN

79 WOODS Michael CAN

80 KUKRLE Michael CZE

81 SCHLEGEL Michal CZE

82 STYBAR Zdenek CZE

83 KONRAD Patrick AUT

84 MUEHLBERGER Gregor AUT

85 PERNSTEINER Hermann AUT

86 CRADDOCK Lawson USA

87 McNULTY Brandon USA

88 SAGAN Juraj SVK

89 KUBIS Lukas SVK

90 GRUZDEV Dmitriy KAZ

91 LUTSENKO Alexey KAZ

92 PRONSKIY Vadim KAZ

93 BUDIAK Anatolii UKR

94 KANGERT Tanel EST

95 PRUUS Peeter EST

96 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI

97 KUDUS Merhawi ERI

98 NEILANDS Krists LAT

99 SKUJINS Toms LAT

100 GENIETS Kevin LUX

101 RIES Michel LUX

102 RIABUSHENKO Aleksandr BLR

103 LAGAB Azzedine ALG

104 MANSOURI Hamza ALG

105 GROSU Eduard-Michael ROU

106 SISKEVICIUS Evaldas LTU

107 VALTER Attila HUN

108 TZORTZAKIS Polychronis GRE

109 JURADO LOPEZ Christofer PAN

110 FRAYRE MOCTEZUMA Eder MEX

111 ARASHIRO Yukiya JPN

112 MASUDA Nariyuki JPN

113 RODAS OCHOA Manuel Oseas GUA

114 MUGISHA Moise RWA

115 de LANGE Tristan NAM

116 AULAR SANABRIA Orluis Alberto VEN

117 BALKAN Onur TUR

118 ORKEN Ahmet TUR

119 RUMAC Josip CRO

120 DAUMONT Paul BUR

121 WANG Ruidong CHN

122 SAFARZADEH Saeid IRI

123 SEPULVEDA Eduardo ARG

124 KHALMURATOV Muradjan UZB

125 EL KOURAJI Mohcine MAR

126 AMADOR Andrey CRC

127 ASADOV Elchin AZE

128 NAVARRO CALLE Royner PER

129 FENG Chun Kai TPE

130 CHOY Hiu Fung HKG