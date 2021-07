Ciclismo, Olimpiadi: Italia non pervenuta. Bettiol il migliore, ma il percorso non era favorevole. Flop Moscon

La nazionale italiana di Davide Cassani esce con le ossa rotte dalla prova in linea dei Giochi di Tokyo 2021. Gli azzurri hanno cercato di correre in modo gagliardo, prendendo la gara di petto. Tuttavia, nel momento chiave della manifestazione, solo Alberto Bettiol si è dimostrato al livello dei migliori. Il toscano, peraltro, nel finale ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dei crampi e, così, nessun italiano è riuscito a entrare nei primi dieci.

La più grande delusione di giornata è stato indubbiamente Gianni Moscon. Il corridore del Team Ineos, sulla carta, era l’azzurro più quotato per l’aspro tracciato nipponico. Appena la corsa è entrata nel vivo, sul Mikuni Pass, però, il Trattore della Val di Non è andato in difficoltà. Alla fine, l’azzurro si è dovuto accontentare di un poco esaltante ventesimo posto. Gianni ha concluso la prova a ben 3’40” dal vincitore Richard Carapaz.

Detto che l’Italia non era una delle nazioni faro di questa gara e che già una top-10 sarebbe stata un risultato eccellente, probabilmente gli azzurri hanno anche pagato il non aver corso il Tour de France. I primi otto classificati della corsa odierna, infatti, sono usciti dalla Grande Boucle. Tolti Schachmann e Adam Yates, apparsi comunque non troppo brillanti in salita, chi non ha fatto la Grande Boucle ha sofferto e parecchio oggi. Degli italiani, solo Nibali aveva preso parte al grande giro francese.

Ora l’Italia avrà la chance di rifarsi nella cronometro. Filippo Ganna prenderà parte alla prova contro il tempo dei giochi con l’obiettivo di conquistare una medaglia. L’azzurro è uno dei grandi favoriti della vigilia, anche se il tracciato della gara non gli strizza troppo l’occhio. Il portacolori del team Ineos, però, si presenterà al via più fresco rispetto ai suoi avversari, i quali, oggi, hanno preso parte alla corsa in linea.

Foto: Lapresse