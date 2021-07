Ciclismo, percorso Olimpiadi Tokyo: tracciato per scalatori, quasi 5000 metri di dislivello!

Tutto pronto, siamo quasi alla vigilia della manifestazione sportiva più importante: i Giochi Olimpici. Un anno in più d’attesa in quel di Tokyo, ma venerdì con la cerimonia d’apertura si apriranno le danze. Da sabato l’assegnazione delle prime medaglie e, sin da subito, si farà sul serio con il ciclismo su strada: in programma la prova in linea al maschile, la gara più attesa.

Il tracciato sarà molto duro. 234 chilometri con partenza dal Musashinonomori Park ed arrivo al Fuji International Speedway e presenterà ben 4865 metri di dislivello. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

PERCORSO OLIMPIADI TOKYO CICLISMO

Primi 40 chilometri pianeggianti, dove non dovrebbe accadere praticamente nulla, poi si inizierà a far sul serio. Una lunga e costante ascesa di circa 35 chilometri condurrà al primo GPM di giornata, quello di Doushi Road (4,3 km al 6,1%). Scollinati, non ci sarà spazio per rifiatare: tratto in falsopiano e subito dopo la scalata a Kagosaka Pass (2,2 chilometri al 4,6%). Lunga discesa verso Gotemba e si scalerà il Monte Fuji, punto chiave della corsa: quindici chilometri durissimi al 6% di pendenza media e punte che vanno oltre il 10%. Ancora discesa, passaggio sul traguardo e ultima tornata: a trenta dall’arrivo si approccia il durissimo Mikuni Pass (6,5 chilometri al 10,6% di pendenza media con punte del 22%), dove sicuramente si farà la differenza. Ancora salita attende i corridori subito dopo: qualche chilometro pianeggiante per rifiatare e ancora il Kagosaka Pass. Da lì in poi discesa e un breve tratto in falsopiano che porterà all’arrivo.

Foto: Lapresse