Berrettini-Pella, primo turno Wimbledon 2021: programma, orario d’inizio, tv e streaming – Wimbledon 2021, il tabellone di Matteo Berrettini. Pella e Isner sulla strada dei quarti con Zverev

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Guido Pella, sfida valida per il primo turno del torneo singolare maschile di Wimbledon 2021 in Gran Bretagna. Primo confronto tra i due giocatori nel circuito ATP: chi vince quest’oggi sfida al secondo turno uno tra l’olandese Botic Van De Zandschulp e il francese Grégoire Barrère che sfideranno al primo turno sul campo 7 alle ore 11 locali.

Matteo Berrettini torna in campo dopo il secondo successo su erba al Queen’s contro il padrone di casa Cameron Norrie dopo la vittoria a Stoccarda nel 2019. La testa di serie #7 e #9 al mondo gioca per la terza volta nel tempio del tennis e proverà a migliorare il quarto turno del 2019 quando perse contro il futuro finalista Roger Federer realizzando appena 5 game. Dopo i due giorni di riposo, il romano scende finalmente in campo con l’obiettivo di rientrare in top 8 e consolidare la posizione nella Race.

Guido Pella partecipa per la quinta volta a Wimbledon e proverà a bissare i quarti di finale del 2019 quando perse contro Roberto Bautista Agut. Il classe 1990 parteciperà anche al torneo di doppio in coppia con l’australiano John Millman sfidando al primo turno il tedesco Dominik Koepfer e il lituano Ricardas Berankis. L’argentino è reduce dall’eliminazione al primo turno a Maiorca contro Stefano Travaglia, uscendo all’esordio anche ad Halle e Stoccarda in una stagione sull’erba non memorabile sin qui.

Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 12.00 italiane, o meglio le 11.00 locali, sul Court 3 del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Foto: LaPresse