Wimbledon 2021: Salvatore Caruso lotta ma cede in tre set contro Marin Cilic

Ci ha provato, ha lottato come un leone ma ha dovuto alzare bandiera bianca Salvatore Caruso al cospetto di Marin Cilic nel match di primo turno di Wimbledon. L’azzurro dopo aver perso ieri al tie-break il primo set ha ceduto con la stessa modalità il secondo e col punteggio di 6-1 il terzo.

Secondo set che inizia sui binari dell’equilibrio con entrambi i tennisti molto attenti al servizio (2-2). Cilic sfrutta un piccolo passaggio a vuoto dell’azzurro e nel quinto game piazza il break al quinto tentativo (2-3). Caruso deve salvarsi anche nel settimo gioco (3-4).

Quando sembra tutto deciso in favore del croato il grintoso siciliano trova la chiave per scardinare il gioco dell’avversario e trova il pareggio sfruttando la seconda palla break (5-5). Il finale, quindi, non può che essere al tie-break. Purtroppo proprio in avvio Cilic trova il parziale di 4-0 che indirizza di fatto il match. Il risultato finale è inequivocabile: 7-1 in favore del croato.

Il contraccolpo psicologico per Caruso è fragoroso. Il siciliano non riesce più a rispondere alle bordate del numero 37 del mondo e finisce per cedere quattro game consecutivi con due break (0-4). Nel finale Cilic gestisce senza affanni e chiude 6-1.

Le statistiche palesano la superiorità del croato che ha vinto l’81% di punti con la prima a differenza del 56% dell’italiano. Caruso è riuscito a conquistare il 59% di punti con la seconda a differenza del 47% di Cilic.

Foto: LaPresse