Matteo Berrettini è finalmente pronto per fare il suo esercizio a Wimbledon. Il tennista italiano esordirà mercoledì 29 giugno (ore 11.00) contro l’argentino Guido Pella sul Campo 3. Il romano aprirà le danze sull’erba londinese incrociando un avversario comunque da non sottovalutare, anche se non il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico.

Il numero 9 del ranking ATP ha tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura nel prestigioso Slam, il suo obiettivo è quello di liquidare agevolmente il sudamericano e lanciarsi verso il secondo turno contro il vincente del confronto tra Van de Zandschulp e Barrere.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Berrettini-Pella, primo turno di Wimbledon 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-PELLA, PRIMO TURNO WIMBLEDON 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO:

12.00 Matteo Berrettini vs Guido Pella

BERRETTINI-PELLA, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Sky Go. Il palinsesto dettagliato verrà svelato domattina.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse