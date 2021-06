Classifica Matteo Berrettini: proiezioni ranking ATP col secondo turno a Wimbledon. 8° virtuale, sorpasso su Federer

Matteo Berrettini ha esordito brillantemente a Wimbledon 2021, sconfiggendo l’ostico argentino Guido Pella in quattro set e qualificandosi così al secondo turno dello Slam in corso di svolgimento sull’erba londinese. Il tennista italiano si è imposto brillantemente e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nel prestigioso torneo, il prossimo ostacolo sarà il non irresistibile olandese van de Zandschulp (giustiziere del francese Barrere). Il romano può farsi davvero strada in questa kermesse, anche perché sempre avere a disposizione un tabellone sulla carta favorevole.

Il 25enne si è presentata in terra britannica dopo aver vinto il Queen’s, da testa di serie numero 7 del tabellone e da giocatore numero 9 al mondo. Al momento, però, Matteo Berrettini si è issato all’ottavo posto virtuale del ranking ATP con 4378 punti all’attivo, dunque scavalcando Roger Federer che è fermo a 4215. Berrettini deve difendere 180 punti a Wimbledon, ne terrà comunque 90 in caso di risultato peggiore del terzo turno. Federer, invece, ne deve difendere 1200 e ne terrà comunque 600 in caso di risultato peggiore delle semifinali.

I conti sono presto fatti: l’italiano resterà a 4378 punti fino al terzo turno, in caso dovesse fare ulteriore strada il suo bottino aumenterebbe: 4468 con gli ottavi, 4648 con i quarti, 5008 con le semifinali, 5488 con la finale, 6288 col successo conclusivo. Lo svizzero, invece, resterà con 4215 punti fino ai quarti, in caso di qualificazione alle semifinali allora si isserebbe a 4335, con la finale passerebbe a 4815 e in caso di affermazione toccherebbe 5615. In sostanza Berrettini sarebbe certo di operare il sorpasso e di diventare numero 8 del ranking ATP se Federer non arrivasse in finale. Se il Maestro dovesse disputare l’atto conclusivo, allora Berrettini avrebbe bisogno almeno della semifinale.

CLASSIFICA DI MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 28 giugno: 4468 punti

Punti da scartare dopo Wimbledon: 180 (ne terrebbe 90 in ogni caso)

Punti fino al terzo turno a Wimbledon: 4378

Punti con gli ottavi a Wimbledon: 4468

Punti ai quarti a Wimbledon: 4648

Punti in semifinale a Wimbledon: 5008

Punti in finale a Wimbledon: 5488

Punti in caso di vittoria a Wimbledon: 6288

CLASSIFICA DI ROGER FEDERER

Ranking lunedì 28 giugno: 4815 punti

Punti da scartare dopo Wimbledon: 1200 (ne terrebbe 600 in ogni caso)

Punti fino ai quarti a Wimbledon: 4215

Punti in semifinale a Wimbledon: 4335

Punti in finale a Wimbledon: 4815

Punti in caso di vittoria a Wimbledon: 5615

Foto: Lapresse