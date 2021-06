Matteo Berrettini, secondo turno Wimbledon: prossimo avversario, programma, orario, tv e precedenti

Matteo Berrettini affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp al secondo turno di Wimbledon. Il tennista romano ha esordito brillantemente nello Slam, sconfiggendo in quattro set l’argentino Guido Pella, e ora chiederà strada al tulipano, giustiziere in quattro parziali del francese Gregoire Barrere. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico contro un avversario comunque rognoso e insidioso, un destrimano capace di giocare il rovescio a due mani.

Il numero 9 al mondo, testa di serie numero 7 del tabellone sull’erba londinese, incrocerà il numero 139 del ranking ATP, che in carriera ha vinto soltanto un Challenger e che negli Slam non è mai andato oltre il secondo turno (proprio quest’anno al Roland Garros). Sulla carta non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile per il 25enne romano che troverà sulla sua strada un coetaneo, in palio il terzo turno contro il vincente del confronto tra Bedene e Nishioka.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Matteo Berrettini dovrebbe scendere in campo giovedì 1° luglio, ma si attendono conferme ufficiali su programmazione e orario d’inizio dell’incontro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-van de Zanschulp, secondo turno di Wimbledon 2021.

BERRETTINI-VAN DE ZANDSCHULP, WIMBLEDON 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 1° LUGLIO:

Orario da definire Matteo Berrettini vs Botic van de Zandschulp

BERRETTINI-VAN DE ZANDSCHULP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Sky (palinsesto da comunicare).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

