14.26 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata!

14.25 Diamo un’occhiata alle statistiche: 112 punti totali vinti dall’azzurro contro gli 88 vinti dall’argentino. Matteo Berrettini domina al servizio perdendo il servizio solo una volta sull’unica palla break concessa contro i 5 break ottenuti su 8 chance concesse dall’argentino. Il classe ’96 conquista l’83% di punti con la prima e il 62% con la seconda contro il 64% di punti vinti con la prima del sudamericano e il 49% con la seconda.

14.23 Matteo Berrettini show sul campo 3 a Wimbledon! L’azzurro vola al 2° turno contro uno tra l’olandese Botic Van De Zandschulp e il francese Grégoire Barrère ancora in campo con il transalpino avanti 2 set a 1. L’italiano batte 6-4 3-6 6-4 6-0 Guido Pella nel primo confronto di sempre grazie a un match dominato a partire dal terzo set nonostante l’avvio a rilento e la crescita dell’argentino nel secondo parziale. Periodo nero per il sudamericano dopo le uscite al primo turno nei tornei di preparazione su erba.

FINE QUARTO SET

6-0 GAME SET AND MATCH MATTEO BERRETTINI! BAGEL FINALE A WIMBLEDON

15-40 DUE MATCH POINT BERRETTINI! Gran diritto a sventaglio dell’azzurro.

15-30 Buona prima di Pella.

0-30 Doppio fallo dell’argentino.

0-15 Ottima risposta dell’italiano.

5-0 Berrettini show al servizio e break confermato.

40-30 Servizio e diritto vincente dell’italiano.

30-30 Servizio e diritto di Berrettini.

15-30 L’azzurro attacca la rete ma la volée di rovescio termina lunga.

15-15 Gran diritto lungolinea a sventaglio di Berrettini.

0-15 Buona risposta di Pella.

4-0 BREAK BERRETTINI!!!! L’azzurro si invola verso la vittoria.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! ROVESCIO PAZZESCO DELL’AZZURRO

15-30 Servizio e volée dell’argentino.

0-30 In rete la smorzata di Pella.

0-15 Gran diritto dal centro del campo dell’italiano.

3-0 BREAK CONFERMATO DA BERRETTINI! PUNTO DOMINATO DALL’AZZURRO CON IL DIRITTO

40-30 Gran risposta dell’argentino con il diritto.

40-15 20° ace di Berrettini.

30-15 Servizio e diritto del #9 al mondo.

15-15 Ottima prima dell’azzurro.

0-15 Ottima prima di Berrettini e risposta profonda di Pella.

2-0 BREAK BERRETTINI!!! DOPPIO FALLO DELL’ARGENTINO

30-40 Buona prima dell’argentino.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI!

15-30 Slice di rovescio lungolinea velenoso dell’italiano.

15-15 Buona prima del sudamericano.

0-15 Servizio e diritto di Pella e smorzata in rete dell’argentino.

1-0 Servizio e diritto di Berrettini decisamente in ripresa.

40-15 Gran diritto lungolinea di Pella.

40-0 Ace di Berrettini.

30-0 Diritto diagonale errato dell’argentino.

15-0 Scappa via la risposta di Pella.

INIZIO TERZO SET

13.58 Matteo Berrettini torna avanti nel computo dei set vincendo per 6 giochi a 4 il terzo parziale sfruttando il break del decimo e ultimo gioco: l’azzurro sta ritrovando il servizio e la profondità in risposta.

FINE TERZO SET

6-4 TERZO SET BERRETTINI!!!! BREAK DECISIVO E 2-1 DELL’AZZURRO

40-AD ALTRO SET POINT! Chance da sfruttare.

40-40 PELLA SHOW! Bolide di diritto diagonale e poi chiusura con la volée di rovescio.

30-40 SET POINT E PALLA BREAK BERRETTINI!

30-30 Bravissimo l’italiano a salire in cattedra con il diritto: diagonale vincente dell’azzurro.

30-15 Risposta lunga dell’italiano.

15-15 Vincente in contropiede di Berrettini.

15-0 Si ferma sul nastro il diritto in manovra dell’azzurro.

5-4 Berrettini tiene il servizio e mette pressione: Pella dovrà allungare il set.

40-15 Servizio e diritto dell’italiano: si ferma sul nastro il recupero di Pella.

30-15 Prima vincente dell’italiano.

15-15 In rete la smorzata dell’azzurro.

15-0 Servizio e diritto di Berrettini.

4-4 Continuano a lottare i due giocatori nel terzo set.

40-30 Ottima prima di Pella.

30-30 Game cruciale sul campo 3: scappa via il rovescio di Pella.

30-15 Scappa via il rovescio di Berrettini.

15-15 Ottima risposta dell’azzurro che si difende ma Pella trova il vincente.

0-15 Berrettini prova a crescere in risposta: errore di Pella con il rovescio.

4-3 Berrettini resiste al servizio.

40-15 Buona prima dell’azzurro.

30-15 Altro ace dell’italiano.

15-15 Lento Berrettini in uscita dal servizio.

15-0 15° ace di Berrettini.

3-3 Servizio e diritto di Pella.

40-15 Di poco lungo il diritto diagonale di Pella.

40-0 Ottima prima di Pella.

30-0 PASSANTE DI DIRITTO DIAGONALE DI PELLA!

15-0 Continuano i problemi in risposta di Berrettini.

3-2 Berrettini resta al comando del terzo set.

40-30 SUL NASTRO IL PASSANTE DI ROVESCIO DI PELLA! Si salva l’azzurro.

30-30 In corridoio il diritto diagonale di Berrettini.

30-15 Gran demi-volée di diritto di Berrettini.

15-15 Scappa via la risposta di Pella.

0-15 Doppio fallo di Berrettini.

2-2 Pella domina lo scambio con il diritto: lob lungo dell’azzurro.

40-15 Gran gioco in risposta di Berrettini che sale in cattedra con il back e chiude con lo smash.

40-0 Buona prima di Pella.

30-0 Diritto lungo di poco di Berrettini in manovra.

15-0 Scappa via la risposta dell’italiano.

2-1 Bravissimo Berrettini a resistere al servizio.

40-15 Lungo il rovescio di Pella.

30-15 Smorzata in rete dell’italiano.

30-0 Altro ace di Berrettini.

15-0 13° ace dell’azzurro.

1-1 PASSANTE PAZZESCO DI DIRITTO DI PELLA! Gran scambio vinto dall’argentino.

40-30 Servizio e diritto di Pella.

30-30 Risposta lunga di Berrettini

15-30 Scappa via il rovescio di Pella dal centro del campo sulle bordate di diritto dell’italiano.

15-15 Ace di Pella.

0-15 Gran volée di rovescio dell’azzurro che sale in cattedra in risposta.

1-0 Uno-due di forza di Berrettini.

40-15 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro.

30-15 Servizio e smorzata dell’italiano.

15-15 Gran passante di Pella con il rovescio diagonale.

15-0 Buona prima dell’italiano.

INIZIO TERZO SET

13.18 Guido Pella torna in partita vincendo il secondo parziale per 6 giochi a 3 forte del break ottenuto nel sesto gioco: calo dell’azzurro in risposta in contrapposizione rispetto alla crescita dell’argentino.

FINE SECONDO SET

3-6 SECONDO SET PELLA! Parità ripristinata nel match.

40-15 Doppio fallo dell’argentino.

40-0 TRE SET POINT PELLA!

30-0 DIRITTO DI POCO A LATO DI BERRETTINI!

15-0 Scappa via la risposta dell’azzurro.

3-5 Servizio a zero dell’italiano.

40-0 Risposta lunga di Pella.

30-0 Servizio vincente di Berrettini.

15-0 Ottima prima dell’italiano.

2-5 Passaggio a vuoto dell’italiano dopo la crescita di Pella.

40-30 LUNGO IL DIRITTO POTENTE DELL’AZZURRO

30-30 CHE LOB DI ROVESCIO DI BERRETTINI! Lungo il diritto di Pella in recupero.

30-15 LUNGO IL PASSANTE DI BERRETTINI! Rovescio fuori dopo lo smash di Pella.

15-15 FORTUNATO BERRETTINI! Risposta vincente dell’azzurro grazie al nastro.

15-0 Ottima prima di Pella.

2-4 BREAK PELLA! L’argentino continua a macinare kilometri e recupera un’altra palla corta per poi piazzare il passante con la volée di diritto.

30-40 PALLA BREAK PELLA! L’azzurro deve ritrovare la prima.

30-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI PELLA! Gran difesa dell’argentino che sta salendo di rendimento.

30-15 Servizio vincente dell’italiano.

15-15 Ottima prima dell’azzurro.

0-15 CHE DIRITTO IN CORSA DI PELLA! Gran recupero lungolinea dell’argentino.

2-3 Servizio a zero di Pella.

40-0 Errore nei pressi della rete dell’azzurro.

30-0 Risposta in corridoio di Berrettini.

15-0 Servizio e diritto di Pella.

2-2 Berrettini gestisce al meglio il turno al servizio.

40-15 Decimo ace di Berrettini.

30-15 Servizio vincente dell’italiano.

15-15 Settimo punto perso al servizio per l’azzurro in uscita dal servizio.

15-0 Ottima prima di Berrettini.

1-2 Resiste Pella nonostante la rimonta subita.

AD-40 Rovescio lungo di Berrettini che perde la diagonale imposta da Pella.

40-40 Brutto rovescio di Pella che continua a fare errori evitabili.

AD-40 CHE SMORZATA DI PELLA! Berrettini piazza la palla corta ma arriva la contro smorzata dell’argentino.

40-40 Altro diritto scomposto in rete del classe ’90.

40-30 CHE DIFESA DI BERRETTINI! L’azzurro recupera il diritto lungolinea e poi l’argentino sbaglia con il diagonale.

40-15 Prima vincente dell’argentino.

30-15 Risposta profonda dell’italiano.

30-0 Smorzata in rete di Berrettini.

15-0 Serve&volley dell’argentino.

1-1 Gran recupero di Berrettini nei pressi della rete.

40-15 Ottavo ace dell’italiano.

30-15 Ottima prima dell’azzurro.

15-15 Risposta profonda di Pella con il diritto.

15-0 Ottimo diritto lungolinea di Berrettini.

0-1 Servizio e diritto dell’argentino che rimonta nel game.

40-30 Servizio e diritto di Pella che chiude con lo smash.

30-30 Scappa via la risposta dell’azzurro.

15-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI PELLA! Gran colpo dell’argentino sulla discesa a rete di Berrettini.

0-30 Diritto in rete dal centro del campo l’argentino.

0-15 Ottima risposta profonda di Berrettini.

INIZIO SECONDO SET

12.42 Matteo Berrettini conquista il primo parziale forte del break ottenuto nel quinto gioco: appena 5 punti persi al servizio per l’azzurro contro Guido Pella.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET BERRETTINI! L’azzurro chiude con l’ace.

40-30 Secondo doppio fallo dell’italiano.

40-15 DUE SET POINT BERRETTINI! Che angolo con il diritto in uscita dal servizio.

30-15 Prima al corpo dell’azzurro.

15-15 Si ferma sul nastro la variazione di rovescio in back di Berrettini.

15-0 Ottima prima dell’italiano.

5-4 Pella prolunga il set: l’azzurro può chiudere il discorso al servizio.

40-30 Servizio e diritto del sudamericano.

30-30 Gran prima di Pella.

15-30 Berrettini martella da fondocampo e trova il diritto lungolinea vincente.

15-15 Contro smorzata vincente dell’azzurro che si è difeso benissimo con il lob.

15-0 Back in rete di Berrettini.

5-3 Servizio a zero chiuso con un ace: Pella serve per restare nel set.

40-0 Servizio e diritto di Berrettini.

30-0 Seconda al corpo e diritto a sventaglio vincente dell’italiano.

15-0 Buona prima dell’italiano.

4-3 Di poco fuori il diritto diagonale di Berrettini.

AD-40 Risposta lunga dell’azzurro.

40-40 Continua a giocare profondo Berrettini: ottimo rovescio diagonale.

AD-40 Buona prima di Pella.

40-40 Servizio e diritto diagonale in rete di Pella.

40-30 Gran prima del sudamericano.

30-30 Servizio e palla corta dell’argentino.

15-30 Doppio fallo di Pella.

15-15 DIRITTO IN RECUPERO DI POCO FUORI DI BERRETTINI!

0-15 Gran rovescio in lob di Berrettini che trova il passante dopo la palla corta.

4-2 Break confermato dall’azzurro perfetto sin qui al servizio.

40-15 Ace dell’azzurro.

30-15 Servizio e diritto sul nastro del romano.

30-0 Servizio e palla corta di Berrettini.

15-0 Ace dell’italiano.

3-2 BREAK BERRETTINI! Prima il lob e poi lo slice come passante: turno di servizio strappato.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! Gran diritto diagonale dell’azzurro indietreggiando.

30-30 Diritto in rete del sudamericano sulla variazione dell’azzurro.

30-15 Doppio fallo di Pella.

30-0 Gran prima esterna di Pella.

15-0 Brutto rovescio di Berrettini dal centro del campo dell’italiano.

2-2 Risposta lunga dell’argentino.

40-15 Gran prima di Berrettini.

30-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-15 Primo doppio fallo dell’italiano.

15-0 Seconda velenosa di Berrettini.

1-2 CHE LOB DI PELLA! L’argentino caccia indietro l’azzurro che aveva trovato l’accelerazione di diritto.

40-30 Bravissimo l’azzurro a muovere l’avversario con il diritto.

40-15 Gran palla corta di Pella.

30-15 DEMI-VOLEE PAZZESCA DI BERRETTINI! L’azzurro sale in cattedra con il diritto.

30-0 Servizio e diritto del #59 mondo.

15-0 Ottima prima di Pella.

1-1 Esordio perfetto del #9 al mondo.

40-15 Ottima prima del romano.

30-15 Ace dell’azzurro.

15-15 Scappa via il diritto diagonale di Berrettini.

15-0 Prima al corpo dell’italiano.

0-1 Pella vince il primo turno di servizio senza problemi.

40-30 Ottima prima di Pella.

30-30 Diritto lungolinea di poco in corridoio dell’azzurro.

15-30 Gran palla corta di rovescio di Berrettini.

15-15 Ottima prima dell’argentino.

0-15 Primo scambio subito duro vinto dall’azzurro sulla diagonale di rovescio.

0-0 Si comincia sul campo 3! Batte Pella.

INIZIO PRIMO SET

12.02 Giocatori già in campo! Riscaldamento in corso.

12.00 Tra gli azzurri oggi torneranno in campo anche Fabio Fognini contro Laslo Djere dopo la vittoria su Albert Ramos-Vinolas e Lorenzo Sonego dopo il rinvio di ieri contro Pedro Sousa.

11.58 Tra poco scenderà in campo anche Camila Giorgi nel primo turno del torneo femminile contro la svizzera Jil Teichmann.

11.56 Guido Pella attualmente è #59 al mondo e virtualmente è #70 considerando i quarti di finale di due anni fa. L’argentino dovrà dare del proprio meglio per risalire la classifica.

11.54 Tra poco si comincia sul campo 3: dovrebbe giocarsi considerando il meteo, attualmente nuvoloso.

11.52 L’argentino è reduce dall’eliminazione al primo turno a Maiorca contro Stefano Travaglia, uscendo all’esordio anche ad Halle contro Lukas Lacko e Stoccarda contro Jordan Thompson in una stagione sull’erba non memorabile sin qui.

11.50 Il classe 1990 parteciperà anche al torneo di doppio in coppia con l’australiano John Millman sfidando al primo turno il tedesco Dominik Koepfer e il lituano Ricardas Berankis.

11.48 Guido Pella partecipa per la quinta volta a Wimbledon e proverà a bissare i quarti di finale del 2019 quando perse contro Roberto Bautista Agut.

11.46 Il romano è settimo nella classifica verso Torino e potrebbe scalare ancora la Race considerando il forfait di Rafael Nadal che attualmente è quinto.

11.44 Dopo i due giorni di riposo, il romano scende finalmente in campo con l’obiettivo di rientrare in top 8 e consolidare la posizione nella Race. L’azzurro è #9 al mondo ma virtualmente #8 considerando i punti da difendere dello svizzero.

11.42 L’azzurro vinse al secondo turno contro il veterano cipriota Marcos Baghdatis per 6-1 7-6 6-3. L’italiano dunque proverà a percorrere un percorso simile con il pericolo John Isner al terzo turno.

11.40 L’italiano due anni fa giunse alla seconda settimana perdendo tre set, di cui uno contro lo sloveno Aljaz Bedene all’esordio e due parziali contro Diego Schwartzman nella battaglia vinta al terzo turno per 6-7 7-6 4-6 7-6 6-3 prima dei 5 game vinti contro il futuro finalista svizzero.

11.38 L’azzurro torna a Wimbledon dopo due anni considerando l’annullamento dello scorso anno a causa della pandemia: nel 2019 il romano ha raggiunto gli ottavi di finale contro Roger Federer per il primo tassello verso il record di quarto turno raggiunto in ogni Slam.

11.36 Matteo Berrettini torna in campo dopo il secondo successo su erba al Queen’s contro il padrone di casa Cameron Norrie dopo la vittoria a Stoccarda nel 2019.

11.34 Primo confronto tra i due giocatori nel circuito ATP: chi vince quest’oggi sfida al secondo turno uno tra l’olandese Botic Van De Zandschulp e il francese Grégoire Barrère che sfideranno al primo turno sul campo 7 alle ore 11 locali.

11.32 Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 12.00 italiane, o meglio le 11.00 locali, sul Court 3 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, pioggia permettendo…

11.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Guido Pella, sfida valida per il primo turno del torneo singolare maschile di Wimbledon 2021 in Gran Bretagna.

