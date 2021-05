LIVE Tuffi, Coppa del Mondo in DIRETTA: pass olimpico per Sarah Jodoin Di Maria, splendida quinta in finale da 10 metri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.07: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Buona giornata!

12.06: Altra carta olimpica, dunque, per l’Italia con Sarah Jodoin Di Maria nella piattaforma dove già qualificata era Noemi Batki. Domani ultima giornata della Coppa del Mondo di Tokyo con le semifinali nella notte del trampolino 3 metri uomi9ni (c’è l’azzurro Marsaglia) e la finale alle 9.

12.05: Oro dunque per la malese Pamg, granbde favorita della vigilia, con 355.70, seconda piazza per la giapponese Arai con 342, terza piazza per la canadese McKay con 338.55, quarto posto per la britannica Spendolini Sirieix con 333.90. Quintop posto fantastico per l’azzurra Sarah Jodoin Di Maria che chiude con il record personale sbriciolato: 333.90 punti

12.04: Splendida l’esecuzione della canadese McKay che scompare in acqua, conquista 81.60 e sale sul terzo gradino del podio con 338.55. Jodoin Di Maria è quinta! Applausi!!!

12.03: La britannica Spendolini Sirieix non sbaglia e toglie a Jodoin il podio. Resta spettacolare la gara dell’azzurra. Punteggio di 73.60 per la britannica e terzo posto con 333.90

12.02: Non perfetta la malese Pamg, un po’ scarsa in ingresso in acqua: punteggio di 68.80, primo posto con 355.70

12.01: la messicana Agundez Garcia chiude con un tuffo da 72 e totale di 299.10, quarta

12.00: Tuffo da podio per la giapponese Arai che non incontra difficoltà nell’ultima rotazione: arrivano 72 punti per un totale di 342 e primo posto

11.59: Bene la chiusura della russa Timoshinina che totalizza 72 punti e sale al secondo posto con 306.85. Jodoin sempre in testa

11.58: buono, non perfetto con qualche schizzo all’ingresso in acqua, il tuffo di Konanykhina che totalizza 62.40, totale di 291.75

11.56: La brasiliana Oliveira con il tuffo di sicurezza chiude con un coefficiente bassissimo, 39.90, totale di 290.10, terza

11.55: La messicana Gutierrez Lavenant trova un buon tuffo ed è seconda con 68.80 e un totale di 296.30

11.54: Un po’ scarsa Wassen in ingresso in acqua: 62.40, chiusura a 281 punti, seconda

11.53: APPLAUSI PER SARAH JODOIN DI MARIA!!! Buon tuffo anche il quinto dell’azzurra: arrivano 67.20, per un totale di 324.65, è record personale e adesso tocca alle altre!!!

11.52: La coreana Kwon totalizza 56.55 e chiude con 276.95. Ora Jodoin Di Maria si gioca il podio, serve il tuffo perfetto!!!

11.52: Pamg, Arai, Spendolini, Jodoin quando manca un solo tuffo alla fine

11.51: La canadese McKay è scarsa in entrata in acqua. Qualche schizzo di troppo, 68 punti ed è dietro a Jodoin di Maria con 256.95

11.49: La britannica Spendolini Sirieix parte dalla verticale e trova un salto discreto. leggermente scarsa in ingresso e 65.60 punti, terzo posto con 260.30

11.48: Bravissima la malese Pamg che scompare in acqua e totalizza un punteggio di 76.80 che significa primo posto con 286.90

11.47: La messicana Agundez Garcia parte dalla verticale e commette un errore gravissimo, arriva abbondantissima e con 39.60 precipita in classifica: 227.10

11.46: Non sbaglia la giapponese Arai, qualche spruzzo ma nulla più: 67.20, punteggio totale di 270

11.46: Non perfetta la russa tioshinina nell’ingresso in acqua, arrivano 59.20, punteggio di 234.85, terza

11.44: scarsa in ingresso in acqua la russa Konanykhina: 46.20, terzo posto con 229.35

11.43: Anche per la brasiliana Oliveira un ingresso in acqua non ideale: 65.60, totale di 250.20 e secondo posto alle spalle di Jodoin

11.42: La messicana Gutierrez Lavenant solleva troppa acqua, arrivano solo 57.60, totale di 227.50

11.41: Scarsa la tedesca Wassen, che continua ad avere problemi: 52.80, totale di 218.60, terza

11.40: Parte dalla verticale Jodoin di Maria e trova un altro tuffo buono. Un po’ scarsa in entrata in acqua ma arrivano 70.40 e ritmo altissimo per l’azzurra!!!

11.40: Buon tuffo della coreana Kwon che totalizza 66 punti, totale di 220.40. Ora Jodoin di Maria

11.39: Pamg, Arai, Spendolini davanti dopo le prime tre rotazioni, Jodoin Di Maria splendida sesta!

11.38: Molto bene la canadese McKay, schizzi impercettibili: 72.60, totale di 188.95 e quarto posto

11.37: Ottima la britannica Spendolini Sirieix che scompare in acqua e totalizza 67.20, va al terzo posto con 194.70

11.36: Non un tuffo straordinario per la malese Pamg che solleva troppi schizzi all’ingresso in acqua: 67.20, primo posto con 210.10

11.35: Un po’ scarsa in ingresso in acqua la messicana Garcia Agundez che si ferma a 52.80, punteggio di 187.50, seconda ma vicinissima a Jodoin

11.34: Ottima la giapponese Arai che tiene il ritmo alto, arrivano 66.70 e primo posto con distacco: 202.80

11.33: Scarsa la russa Timoshinina. errore piuttosto grave, 51.15. Jodoin è ancora in testa e inizia a sognare. 175.65 il totale per la russa

11.32: Parte dalla verticale la russa Konanychina e trova un buon tuffo. Qualche schizzo di troppo: 61.05, totale di 183.15, terza

11.30: la brasiliana Oliveira trova un dicreto tuffo, qualche schizzo di troppo in ingresso in acqua: 63 punti e secondo posto con 184.60

11.29: La messicana Gutierrez Lavenant è scarsa in ingresso in acqua e totalizza un punteggio di 54.40, totale di 169.90 e secondo posto

11.29: Abbondante in ingresso in acqua la tedesca Wassen: 43.50 e punteggio totale di 165.80

11.28: Il tuffo che ha creato problemi ieri e oggi a Jodoin Di Maria regala 65.25 punti all’azzurra che è prima con 187.05! Che gara per l’italiana!!!

11.27: Male la coreana Kwong che si ferma a 42 punti per un totale di 154.20. ora Jodoin di Maria

11.26: Pamg, Arai, Agundez Garcia ai primi tre posti dopo due rotazioni

11.25: Bene la canadese McKay che trova un punteggio di 64.35, totale di 115.35, è ancora dietro a Jodoin di Maria che è ottava!

11.24: Buon tuffo per la britannica Spendolini Sirieix. Qualche schizzo in ingresso ma arrivano 72 punti per un totale di 127.50, quarta

11.23: Molto bene la malese Pamg, velocissima nel finale, pochi schizzi: 75.40 e 142.90 di totale che significa primo posto con distacco

11.22: La messicana Agundez Garcia si salva nonostante una rotazione non completa. Pochi schizzi, punteggio di 62.70, punteggio totale di 134.70, seconda

11.21: Ottimo il tuffo della giapponese Arai che va al comando con un punteggio di 67.50 per un totale di 136.10

11.20: Parte dalla verticale Timoshinina che riesce a trovare un buon tuffo. Totalizza 72 punti, totale di 124.50

11.19: La russa Konanychina commette qualche errore, Brutto ingresso in acqua: 57.60, 122.10 punti, vicinissima a Jodoin

11.18: La brasiliana Oliveira parte dalla verticale e ingresso un po’ scarso in acqua. Delusione per la sudamericana che totalizza 52.80, totale di 121.60, alle spalle di Jodoin

11.17: La messicana Gutierrez Lavenant trova un buon tuffo, coefficiente basso: punteggio di 63, totale di 115.50

11.16: Non perfetta la tedesca Wassen, un po’ scarsa in entrata in acqua: 61.50 punti, totale di 122.30, prima

11.16: Bene l’azzurra Jodoin di Maria: arrivano 63 punti e si alza l’asticella rispetto alla semifinale con 121.80, prima

11.16: errore per la coreana Kwon: 52.20, punteggio totale di 112.40. Ora Jodoin di Maria

11.15: Guida la messicana Agundex Garcia dopo la prima rotazione, ottava Jodoin di Maria

11.14: Scarsa anche la canadese McKay, tanti schizzi, partenza ad handicap: 51 punti

11.13: La britannica Spendolini Sirieix non inizia benissimo. Scarsa in ingresso in acqua e punteggio di 55.50, le mancheranno questi punti

11.12: Bene ma non perfetta la malese Pamg che solleva un po’m troppa acqua e totalizza 67.50, quarta

11.12: La messicana Agundez Garcia completa un ottima rotazione, bene l’ingresso in acqua e punteggio di 72, primo posto

11.11: Splendido tuffo come in semifinale per Arai. Senza spruzzi e punteggio di 68.60 e secondo posto

11.10: Non perfetta in ingresso in acqua la russa Timoshinina: arrivano solo 52.50, partenza col freno a mano tirato

11.09: Buon tuffo per la russa Konanychina che solleva qualche schizzo in ingresso in acqua: 64.50

11.08: Parte molto bene la brasiliana Oliveira che scompare in acqua e totalizza 68.80, prima

11.07: Scarsa in ingresso in acqua la messicana Gutierrez Lavenant: 52.50

11.05: Tanti schizzi in ingresso in acqua per la tedesca Wassen che totalizza 60.80, peggio rispetto alla semifinale

11.05: Non perfetto l’ingresso in acqua per l’azzurra, qualche schizzo di troppo. 58.80, stesso punteggio della semifinale

11.04: Buon avvio per la coreana Kwon: 60.20. Ora Jodoin di Maria

11.03: Inizia la gara

11.02: Pamg, McKay e Spendolini Sirieix le favorite per il podio

11.02: Queste le finaliste: Jodoin Di Maria (Ita), Konianykhina (Rus), Oliveira (Bra), C. Wassen (Ger), McKay (Can), Kwon (Kor), Gutierrez Lavenant (Mex), Spendolini Sirieix (Gbr), Arai (Jpn), Pamg (Mas), Agundez Garcia (Mex), Timoshinina (Rus).

11.01: Brava l’azzurra questa mattina a migliorarsi rispetto alle qualificazioni dove era stata 17ma. Undicesima la tuffatrice italiana in semifinale

11.00: Tutto pronto a Tokyo per la finale della piattaforma 10 metri. C’è l’azzurra Jodoin Di Maria tra le dodici finaliste e ci sarà anche a Tokyo, avendo appena conquistato la carta olimpica

10.33: Appuntamento alle 11 per il racconto della finale della piattaforma 10 metri femminile. A fra poco

10.32: Queste le atlete qualificate per la finale della piattaforma 10 metri femminile: Jodoin Di Maria (Ita), Konianykhina (Rus), Oliveira (Bra), C. Wassen (Ger), McKay (Can), Kwon (Kor), Gutierrez Lavenant (Mex), Spendolini Sirieix (Gbr), Arai (Jpn), Pamg (Mas), Agundez Garcia (Mex), Timoshinina (Rus).

10.31: Tra mezz’ora, dunque, ci sarà anche Sarah Jodoin di Maria nella finale della piattaforma 10 metri femminile. per l’azzurra c’è anche il pass olimpico che va ad aggiungersi a quello già ottenuto nella stessa gara da Noemi Batki

10.30: Chiude bene la sua gara la malese Cheong che totalizza nell’ultimo tuffo 72 punti per un totale di 237.35, ultima

10.29: Buon tuffo della russa Timoshinina: arrivano 65.60 per un totale di 318 punti, sesta

10.28: bene la messicana Agundez Garcia che totalizza 62.40 ed è quarta con 328.70

10.27: Non perfetta la malese Pamg che totalizza nell’ultimo tuffo 68.80 per un totale di 333

10.26: perfetta la giapponese Arai che entra senza sollevare schizzi in acqua e risale al terzo posto con un punteggio di 78.40 per un totale di 319.20 punti

10.25: Qualche sbavatura soprattutto nell’ingresso in acqua per Spendolini Lisieix che totalizza 68.80 ed è seconda con 336.30

10.24: Anche la messicana Gutierrez Lavenant non chiude bene: 49.60 per un totale di 303, la finale c’è

10.23: Anche la tedesca Elena Wassen è alle spalle di Jodoin: 62.40, punteggio totale di 296

10.22: JODOIN DI MARIA E’ IN FINALE!!! Lim trova un buon salto, 63.80 e 15 centesimi meno dell’azzurra che è sicura di andare in finale: 297.75

10.21: La rappresentante di Singapore Lim trova un buon tuffo nel finale, coefficiente basso, punteggio di 56.55, è dietro a Jodoin con Lim

10.20: bene la chiusura della canadese McKay che chiude con un punteggio di 76.80, totale di 343.85, primo posto

10.19: Christina Wassen trova un discreto tuffo e resta davanti di pochissimo a Jodoin di Maria con 59.20, totale di 298.10, solo venti centesimi più dell’azzurra

10.19: Tuffo in sicurezza per la brasiliana Oliveira: 45.60, davanti a Jodoin di Maria con 303.90

10.18: La russa Konanyshina resta davanti a Jodoin con un tuffo da 67.20 per un totale di 312.25

10.17: L’irlandese Watson chiude male! Si avvicina la finale per l’azzurra. 43.50, totale di 295.50

10.16: ottimo tuffo per Jodoin di Maria che chiude con 67.20, punteggio finale di 297.90. Olimpiadi praticamente conquistate, vediamo per la finale

10.16: Buon tuffo in chiusura per la francese Kalonji: 60.20 e chiusura con 256.15. Ora Jodoin di Maria, serve il tuffo perfetto per la finale

10.15: troppi schizzi per Tuxen in entrata in acqua: 51.20 per un totale di 259.80

10.14: Spendolini Sirieix in testa dopo quattro rotazioni, Jodoin di Maria 14ma ma vicina alla zona qualificazione

10.13: Cheong, campionessa del mondo del 2017, non riesce a decollare: 53.20 punti per un totale di 165.35, ultima

10.11: Errore di Timoschinina che entra in acqua in ritardo: 41.60, è settima con 252.40

10.10. La messicana Agundez Garcia parte dalla verticale e scompare in acqua. Molto bene: 74.25 punti per un totale di 266.30, terzo posto provvisorio

10.09: Molto bene la malese Pamg che entra sollevando pochissima acqua: 68.80, terza con 264.20

10.09: Un po’ scarsa in ingresso ma riesce a limitare i danni la giapponese Arai che totalizza 58.80 per un totale di 240.80

10.08: La britannica Spendolini Sirieix parte dalla verticale e non entra perfettamente in acqua. Qualche sbavatura di troppo: 65.60, è prima com 267.50

10.07: La messicana Gutierrez Lavenant commette un errore piuttosto grossolano, tanti schizzi, arrivano 60.80 per un totale di 253.40, terza

10.05: Bene Elena Wassen, ottimo ingresso in acqua: 63 punti per un totale di 233.60, anche lei vicina a Jodoin di Maria che può provarci per la finale

10.05: La coreana Kwon solleva qualche schizzo di troppo, coefficiente alto, punteggio di 55.50, totale di 233.95, molto vicina a Jodoin di Maria

10.04: La rappresentante di Singapore Lim trova un discreto tuffo, qualche schizzo di troppo in ingresso in acqua: 56 punti e totale di 215.80

10.03: La canadese McKay non è perfetta ma il coefficiente era molto alto. Punteggio di 57.80, totale di 267.05, primo posto provvisorio

10.02: La tedesca Christina Wassen non trova un buon tuffo, brutta partenza, troppi schizzi in ingresso in acqua: 49.60, 238.90 il totale

10.01: Ottimo tuffo della brasiliana Oliveira, pochissimi schizzi e punteggio di 68.80, è prima con 258.30

9.59: La russa Konanychina allunga su Jodoin di Maria con un buon tuffo da 69.30 per un totale di 245.05, seconda

9.58: Continua la buona gara dell’irlandese Watson che totalizza 58.80 con coefficiente non alto, totale di 252, primo posto

9.57: Verticale in partenza per l’azzurra che non ripete il tuffo perfetto delle eliminatorie ma totalizza 67.20 per un totale di 230.70, è prima

9.56: La francese Kalonji parte dalla verticale e trova un buon tuffo per un punteggio di 60.80, secondo posto con 195.95. Ora Jodoin di Maria

9.55: Punteggio di 48.60 nel quarto tuffo per la norvegese Tuxen che ha un totale di 208.60

9.54: Dopo tre rotazioni Timoshinina, McKay, Spendolini, Jodoin di Maria scende al 14mo posto

9.53: Ancora un errore grave per la malese Cheung che si ferma a 33.60, ultimissima con 112.15

9.53: Scompare in acqua la russa Timoshinina che piazza un 79.20 per un totale di 210.80 che significa primo posto parziale

9.52: La messicana Agundez Garcia, dopo una lunghissima preparazione, trova un buon tuffo, qualche schizzo in ingresso in acqua, arrivano 65.60, totale di 192.05 sesta

9.50: La malese Pamg parte dalla verticale ed entra in acqua scarsa, compromettendo la sua gara: 48 punti per un totale di 195.40, terza

9.49: Abbondante in ingresso in acqua la giapponese Arai che totalizza 52.20, totale di 182 punti, settima

9.47: Ancora un bel tuffo, nonostante qualche schizzo in ingresso in acqua, per Spendolini Sirieix: 67.20 e punteggio di 201.90, seconda

9.46: Un po’ scarsa in ingresso in acqua la messicana Gutierrez Lavenant, 62.40, terza con 192.60

9.45: Discreto il tuffo di Elena Wassen che totalizza 65.60 per un totale di 170.60 che le permette di superare Jodoin di Maria

9.44: La coreana Kwon non è perfetta, discreto l’ingresso in acqua: 58.80 per un totale di 178.45

9.44: Leggermente scarsa la rappresentante di Singapore Lim che totalizza 55.10 per un totale di 159.80

9.43: Buon tuffo per la canadese McKay che rimonta: 76.80, primo posto con 209.25

9.42: Buonissimo il tuffo di Christina Wassen che scompare in acqua e totalizza 69.60 per un totale di 189.30, terza

9.41: Discreto il tuffo della brasiliana Oliveira, qualche schizzo e arrivano 61 punti per un totale di 189.50, seconda

9.40: La russa Konanychina parte dalla verticale e solleva tantissimi schizzi in ingresso in acqua: 41.25 punti per un totale di 175.75

9.39: Ancora bene l’irlandese Watson, seconda dopo due rotazioni: 54 punti per un totale di 193.20, prima

9.38: Discreto il tuffo dell’azzurra che sbaglia meno di ieri, entra abbondante in acqua: 52.20 il punteggio per un totale di 163.50, prima

9.37: La francese Kalonji è molto scarsa in ingresso in acqua e si ferma a 26.60 per un totale di 135.15. Ora Jodoin Di Maria

9.36: Buon tuffo per la norvegese Tuxen che totalizza 58.80 per un totale di 160 punti

9.36: Pamg, Watson, Spendolini dopo due rotazioni, Jodoin di Maria sempre tredicesima

9.35: Malissimo la malese Cheung che arriva molto abbondante in acqua: 27.55 per un totale di 78.50, è ultima

9.34: Buon tuffo con partenza dalla verticale per la russa Timoshinina che totalizza 65.60, totale di 131.60, è sesta ma è nel gruppo di testa

9.33: La messicana Agundez Garcia trova un ingresso in acqua abbondante dopo una lunghissima preparazione: 54.45 per un totale di 126.45

9.32: Grande tuffo della malese Pamg che scompare in acqua e piazza un 75.40 che la porta in testa con 147.40

9.31: Non perfetto il tuffo della giapponese Arai che totalizza 57 punti e scivola indietro in classifica con 129.80

9.30: La britannica Spendolini Sirieix piazza un altro buon tuffo, qualche schizzo di troppo nell’ingresso in acqua, 67.20 punti e secondo posto con 134.70

9.29: La messicana Gutierrez Lavenant trova un buon tuffo, coefficiente basso e punteggio comunque di 67.20 per un totale di 130.20

9.28: Buon salto di Elena Wassen che riscatta l’avvio stentato, totalizza 61.50 per un totale di 105, è dietro a Jodoin Di Maria

9.27: Si salva nel finale la coreana Kwon e totalizza 59.45, totale di 119.65

9.26: Ancora non perfetta la rappresentante di Singapore Lim, che entra scarsa in acqua: 58.50 e totale di 104.70, penultima

9.26: La canadese McKay trova un buon tuffo con coefficiente alto: 70.95 per un totale di 132.45, terza

9.25: Male Christina Wassen che sbaglia le rotazioni e arriva scarsa all’ingresso in acqua: 52.50 e totale di 119.70

9.24: La brasiliana Oliveira trova un buon tuffo partendo dalla verticale, punteggio di 59.20 per un totale di 128, terza

9.23: La russa Konanychina solleva qualche spruzzo di troppo, leggermente abbondante e punteggio di 64 per un totale di 134.50, seconda

9.22: Ottimo tuffo della irlandese Watson: arrivano 72 punti per un totale di 139.20

9.21: leggermente abbondante l’azzurra Jodoin Di Maria che totalizza 52.50 e si porta in testa con 111.30

9.20: Discreto tuffo della francese Kalonji che totalizza 55.35, per un totale di 108.55. Ora Jodoin di Maria

9.20: Qualche schizzo in entrata in acqua, qualche sbavatura nel tuffo, arrivano 52.20, totale di 101.20

9.19: 13mo posto per Jodoin di Maria dopo la prima rotazione. Guida la giapponese Arai

9.18: Errore per la malese Cheong, prima in qualificazione. Entra in acqua scarsa e totalizza solo 51 punti compromettendo una possibile gara di vertice

9.17: La russa Timoshinina commette qualche errore nel finale, qualche schizzo di troppo e arrivano 66 punti

9.16: La messicana Agundez Garcia trova un ottimo tuffo di apertura: 72 punti e secondo posto

9.15: La malese Pamg non è perfetta ma si salva bene nell’ingresso in acqua: 72 punti

9.15: Grande tuffo della giapponese Arai che scompare in acqua e totalizza 72.80

9.14: La britannica Spendolini Sirieix inizia bene! Qualche spruzzo di troppo: 67.50

9.13: La messicana Gutierrez Lavenant si salva nel finale. scarsa in ingresso in acqua ma arrivano comunque 63 punti

9.12: Errore per Elena Wassen che è abbondante in ingresso in acqua e deve inseguire: 43.50

9.11: Discreta la coreana Kwon che solleva qualche schizzo di troppo: 60.20

9.10: La rappresentante di Singapore Lim è scarsa in ingresso in acqua, tuffo da dimenticare: 46.20

9.09: Abbondante in entrata in acqua la canadese McKay che si ferma a 61.50 punti

9.08: La tedesca Christina Wassen non perfetta, lievemente scarsa in ingresso in acqua, arrivano 67.20 punti

9.08: La brasiliana Oliveira trova un buon tuffo iniziale, è seconda con 68.80

9.07: ottimo triplo e mezzo avanti della russa Konanykhina, in testa con 70.50

9.06 Buon tuffo anche per l’irlandese Watson che va in testa con 67.20

9.05: Buon avvio per Sarah Jodoin Di Maria, quanche spruzzo in ingresso in acqua ma arrivano 58.80 punti

9.04: Abbondante anche la francese Kalonji che inizia con 53.20. Ora Jodoin Di Maria

9.03: Leggermente abbondante Tuxen che totalizza 49 punti

9.00: Tra pochi minuti inizierà la gara, Sarah Jodoin Di Maria si gioca una più che probabile carta olimpica. Più in alto arriverà e più possibilità ci saranno per l’Italia di avere due coppie al via nella gara olimpica della piattaforma

8.57: Stanno entrando le atlete a bordo vasca

8.54: Il contingente azzurro per i Giochi è aumentato grazie allo splendido terzo posto di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel synchro dal trampolino 3 metri e al quinto posto, ma quarto delle coppie ancora non qualificate, di Tocci-Marsaglia nel synchro maschile dal trampolino 3 metri.

8.51: In mattinata mezza delusione per la squadra azzurra che non è riuscita a fare l’en plein di qualificazioni nel trampolino 3 metri maschile, la gara che chiuderà domani il programma della tappa di Coppa del Mondo di Tokyo. Lorenzo Marsaglia si è piazzato al 18mo posto e sarà al via nella semifinale in programma questa notte, mentre Giovanni Tocci ha chiuso al 22mo posto e dunque è eliminato.

8.48: Al via nella semifinale della piattaforma 10 metri femminile: Tuxen (Nor), Kalonji (Fra), Jodoin Di Maria (Ita), Watson (Irl), Konianykhina (Rus), Oliveira (Bra), C. Wassen (Ger), McKay (Can), Lim (Sng), Kwon (Kor), E. Wassen (Ger), Gutierrez Lavenant (Mex), Spendolini Sirieix (Gbr), Arai (Jpn), Pamg (Mas), Agundez Garcia (Mex), Timoshinina (Rus), Cheong (Mas)

8.45: Sarah Jodoin di Maria, che ieri ha chiuso le qualificazioni al diciassettesimo posto, conquistando il passaggio alle semifinali, punta questa mattina a centrare una delle prime dodici posizioni che le garantirebbe l’accesso in finale e un posto a Tokyo 2021. Se non riuscirà a qualificarsi dovrà cercare di concludere più in alto possibile fra le eliminate per conquistare il pass olimpico

8.42: E’ la mattinata dedicata alla piattaforma 10 metri femminile e l’Italia stavolta c’è con Sarah Jodoin Di Maria che dovrà riuscire ad arrivare più in alto possibile in semifinale per assicurare all’Italia il secondo pass olimpico dopo quello ottenuto in questa gara da Noemi Batki, finalista a Gwangju

8.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quinta e penultima giornata di gare della Coppa del Mondo di tuffi prevista a Tokyo dall’1 al 6 maggio, valida per la qualificazione olimpica

Programma, orari, tv e streaming Coppa del Mondo Tokyo 2021 – I pass olimpici in palio gara per gara. Il regolamento – La presentazione della tappa di Coppa del Mondo di tuffi a Tokyo – Il terzo posto di Bertocchi-Pellacani nel trampolino 3 metri synchro donne – La qualificazione olimpica di Tocci e Marsaglia dal trampolino 3 metri – La cronaca del trampolino 3 metri donne – La cronaca della piattaforma 10 metri uomini – La cronaca delle qualificazioni della piattaforma 10 metri donne

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata di gare della Coppa del Mondo di tuffi prevista a Tokyo dall’1 al 6 maggio, valida per la qualificazione olimpica (25 luglio – 7 agosto) e come test event. Alle Olimpiadi parteciperanno 136 atleti, 68 uomini e 68 donne, rispettivamente divisi tra trampolino e piattaforma (34 + 34). Già in possesso della carta olimpica gli atleti giapponesi, oltre ai finalisti individuali di trampolino e piattaforma e le coppie medagliate del sincro ai mondiali di Gwangju, tra cui Noemi Batki, ottava dai 10 metri in Corea.

Il contingente azzurro per i Giochi è aumentato grazie allo splendido terzo posto di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel synchro dal trampolino 3 metri e al quinto posto, ma quarto delle coppie ancora non qualificate, di Tocci-Marsaglia nel synchro maschile dal trampolino 3 metri. Nelle gare di Coppa del Mondo giapponesi gareggiano anche le Nazioni già in possesso del biglietto per Tokyo, se non altro per testarsi sui trampolini e sulle piattaforme olimpiche, ma i loro risultati non conteranno ai fini della qualificazione.

Oggi si gareggia dalla piattaforma 10 metri femminile e c’è un’azzurra in gara in semifinale: si tratta di Sarah Jodoin di Maria che ieri ha chiuso le qualificazioni al diciassettesimo posto, conquistando il passaggio alle semifinali, in programma questa mattina alle 9, ed ipotecando anche il pass per i Giochi Olimpici, dove l’Italia ha già una carta conquistata appunto da Noemi Batki a Gwangju. Sarah Jodoin di Maria punta a uno dei primi dodici posti che le darebbero l’accesso alla finale in programma alle 11. Nella notte italiana è iniziato anche il viaggio di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel trampolino 3 metri, a caccia della qualificazione individuale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata di gare della Coppa del Mondo di tuffi prevista a Tokyo dall’1 al 6 maggio, valida per la qualificazione olimpica: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Seguiremo in diretta semifinale e finale della piattaforma 10 metri donne, si comincia alle ore 09.00. Buon divertimento!

Foto Fin