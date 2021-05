Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Chen Yiwen domina dal trampolino 3 metri femminile nella finale senza azzurre

Quarta giornata della Coppa del Mondo di tuffi 2021 al Tokyo Acquatic Centre, teatro poi delle competizioni a cinque cerchi fra poco più di due mesi, sempre in Giappone. Nella prima finale prevista durante la mattinata italiana, quella del trampolino 3m donne , senza italiane presenti, il successo arride a una cinese, Chen Yiwen, già iridata in carica da 1 metro a Gwangju 2019, che si impone al termine di una bella gara con 383,55 punti, risultato notevole. Difficilmente, però, sarà lei a rappresentare poi il suo Paese a Tokyo 2020. Sette atlete finiscono oltre quota 300 punti, quota d’eccellenza, sinonimo di gara di alto livello.

Cinque serie di tuffi, con tutti i gruppi compresi: avanti, indietro, rovesciato, ritornato e con avvitamenti. Già qualificate, come slot singoli per le Nazioni (i nomi potranno cambiare) innanzitutto le 12 finaliste al Mondiale 2019 di Gwangju: Cina (2), Australia (2), Canada (2), Giappone, Gran Bretagna, Malesia, Ucraina, Germania, Paesi Bassi; poi ci sono le altre carte, cioè quelle assicurate alle campionesse dei vari Continenti, per un totale di 17 pass olimpici ufficiali.

E brava anche Chen Yani, infortunata ieri alla caviglia, incerottata su tutte le gambe, eppure capace, stringendo i denti per il dolore, e un po’ zoppicante, di chiudere terza con 344,40 punti. In mezzo l’americana Bacon, già argento a Gwangju 2019 dal trampolino 1m, che tira fuori la gara della vita prendendosi il secondo posto a quota 348,75. Un po’ deludente la canadese Abel, quinta in rimonta con l’ultimo tuffo, ma con problemi sia sui presalti che nello stacco.

Classifica finale: Chen, Bacon, Chang, Vazquez Montano, Abel, Mikami, Mew Jensen, Henomoto, Pysmenska, Heimberg, Ng, Pickens.

Foto: Shutterstock