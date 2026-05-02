Tuffi, la Cina continua a dominare alla Super Final di Pechino. Jodoin di Maria eliminata al primo turno

Seconda giornata alla Super Final della Coppa del Mondo di tuffi a Pechino. C‘era solo un’azzurra in gara oggi ed era Sarah Jodoin di Maria, che purtroppo è stata eliminata subito nella fase a scontri diretti. Jodoin di Maria ha pagato caro l’errore nel doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (49.60), chiudendo poi con il punteggio totale di 174.40, venendo così battuta dalla canadese Kate Miller, che ha conquistato 200.40 punti.

A vincere dalla piattaforma femminile è stata Jiang Linjing, che ha concluso la finale con il punteggio complessivo di 397.95, prendendo anche un 10 in un clamoroso triplo e mezzo indietro raggruppato (94.05). Secondo posto per la russa Anna Konanykhina (319.20), terzo per la tedesca Pauline Alexandra Pfeif (317.00).

Dai tre metri maschili dominio assoluto di Wang Zongyuan, che si è imposto con il punteggio complessivo di 544.35, distanziando di oltre quaranta punti gli avversari. L’argento olimpico di Parigi 2024 ha offerto una prestazione di altissimo livello, culminata con un fenomenale quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 102.60. Alle sue spalle si è piazzato il connazionale Zheng Jiuyuan (500.50), che ha preceduto il messicano Osmar Olvera Ibarra (480.50), che ha pagato l’errore nel triplo e mezzo indietro raggruppato (46.80). Quarta posizione per il francese Jules Bouyer (443.20), bravissimo a superare prima la fase degli scontri diretti e poi anche la semifinale.

Domani ci sarà l’ultima giornata e non ci saranno tuffatori azzurri in gara. Si assegna, infatti, il titolo dei tre metri femminili (Chiara Pellacani ha saltato la tappa di qualificazione in Canada) e quello della piattaforma maschile.