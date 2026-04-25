Tuffi, Pellacani si riscatta dal metro agli Assoluti Indoor. Tocci batte Santoro, vince Jodoin di Maria

Seconda giornata di gare agli Assoluti Indoor 2026 in corso di svolgimento a Torino. Dopo essere stata battuta dai tre metri, Chiara Pellacani si prende la rivincita dal metro e va a battere Elisa Pizzini. La romana si è imposto con un punteggio totale complessivo di 269.55, complice un ottimo doppio e mezzo avanti carpiato da 61.10 ed un eccellente uno e mezzo ritornato da 54 punti. Pizzini ha disputato una buonissima finale, chiudendo con 257.85, precedendo Matilde Borello (236.65) e Giorgia De Sanctis (226.65).

Giovanni Tocci piazza il colpo dai tre metri. Il capitano della squadra azzurra si prende il titolo, vincendo con il punteggio 441.45 al termine di una gara molto regolare, con il calabrese che ha brillato soprattutto in avvio con il triplo e mezzo avanti carpiato (79.05) ed il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 78.20.

Al secondo posto si è classifica Matteo Santoro, che sembravo proiettato verso il bis dopo il successo di ieri dal metro. Il romano, però, ha sbagliato completamente l’ultimo tuffo, prendendo appena 40.80 punti con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. Terza posizione per lo spagnolo Juan Pablo Cortes Zapata (420.85) davanti a Valerio Mosca (408.35), che paga l’errore nel doppio e mezzo indietro carpiato (37.50), nonostante un pazzesco quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 91.20.

La piattaforma è il regno di Sarah Jodoin Di Maria. L’azzurra, che si sta allenando in Canada, ha sbagliato il triplo e mezzo avanti carpiato (46.50), ma si è ripresa nelle altre rotazioni (un buon doppio e mezzo indietro con un avvitamento da 72.00), chiudendo con 313.80. Jodoin di Maria ha battuto le insidiose spagnole Ana Carvajal San Miguel (300.45) e Valeria Antolino Pacheco (287.25).