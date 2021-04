Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: programma, orari, tv, streaming. In palio i pass per le Olimpiadi!

Si disputeranno nel periodo 1-6 maggio le competizioni legate alla Coppa del Mondo di tuffo per quanto riguarda la tappa di Tokyo. Ci sono sei giorni di gare che mettono a disposizione diversi pass per le Olimpiadi, in pratica quasi dei biglietti di “permanenza” virtuale.

Si comincerà con le gare sincronizzate, in particolare per le donne dal trampolino da 3 metri e per gli uomini dalla piattaforma da 10 metri. Si invertono i ruoli dal sabato alla domenica, mentre il lunedì spazio alle gare individuali, con un giorno di preliminari lunedì 3 seguito dalle finali dal trampolino da 3 metri femminile e dalla piattaforma da 10 metri maschile per quel che concerne martedì 4. Infine, piattaforma da 10 metri femminile mercoledì 5 e trampolino da 3 metri maschile giovedì 6. In palio quattro posti a cinque cerchi nel sincro e 18 ai migliori classificati nei singoli eventi individuali, con un massimo di due per Paese.

La Coppa del Mondo, nella sua tappa di Tokyo, si terrà nel periodo 1-6 maggio 2021. Sarà possibile seguire le gare in diretta tv su RaiSport (tramite il canale 57, denominato RaiSport HD), e in diretta streaming su RaiPlay. Gli orari indicati sono quelli italiani.

COPPA DEL MONDO TOKYO 2021: CALENDARIO

SABATO 1 MAGGIO

Ore 3:00 Preliminari sincro trampolino 3 metri femminile

Ore 5:30 Preliminari sincro piattaforma 10 metri maschile

Ore 9:00 Finale sincro trampolino 3 metri femminile

Ore 11:00 Finale sincro piattaforma 10 metri maschile

DOMENICA 2 MAGGIO

Ore 3:00 Preliminari sincro piattaforma 10 metri femminile

Ore 5:30 Preliminari sincro trampolino 3 metri maschile

Ore 9:00 Finale sincro piattaforma 10 metri femminile

Ore 11:00 Finale sincro trampolino 3 metri femminile

LUNEDÌ 3 MAGGIO

Ore 2:00 Preliminari trampolino 3 metri femminile

Ore 5:30 Preliminari piattaforma 10 metri maschile

Ore 9:45 Semifinali trampolino 3 metri femminile

Ore 11:45 Semifinali piattaforma 10 metri maschile

MARTEDÌ 4 MAGGIO

Ore 3:00 Preliminari piattaforma 10 metri femminile

Ore 9:00 Finale trampolino 3 metri femminile

Ore 11:00 Finale piattaforma 10 metri maschile

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO

Ore 3:00 Preliminari trampolino 3 metri maschile

Ore 9:00 Semifinali piattaforma 10 metri femminile

Ore 11:00 Finale piattaforma 10 metri femminile

GIOVEDÌ 6 MAGGIO

Ore 3:00 Semifinali trampolino 3 metri maschile

Ore 9:00 Finale trampolino 3 metri maschile

COPPA DEL MONDO TOKYO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport HD

DIRETTA STREAMING – RaiPlay

Foto: LaPresse