Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo: i pass olimpici in palio gara per gara. Il regolamento

Come funziona la Coppa del Mondo di tuffi, prevista a Tokyo dall’1 al 6 maggio 2021? E’ presto spiegato. Intanto, il calendario, spalmato appunto su sei giorni, prevede tutte le gare classiche previste nel programma olimpico, quindi trampolino e piattaforma 3 metri e dieci metri, individuale e synchro.

E’ fondamentale poi ricordare che alle Olimpiadi parteciperanno 136 atleti nei tuffi, 68 uomini e 68 donne, divisi equamente tra trampolino e piattaforma (34 + 34). Come accade per ogni edizioni dei Giochi, i tuffatori di casa, quindi quelli giapponesi, sono già in possesso della carta olimpica in tutte le prove, assieme ai 12 finalisti individuali di trampolino e piattaforma e alle tre coppie medagliate nelle gare di synchro, ai Mondiali di Gwangju 2019. Questo significa che 14 atleti hanno già il pass per le gare individuali (su 34 previsti) e quattro coppie (su otto previste) per le prove synchro. Morale, restano da assegnare 20 posti singoli e quattro posti per le “coppie”. Ovviamente nelle gare di Coppa del Mondo giapponesi gareggeranno anche le Nazioni già in possesso del biglietto per Tokyo, se non altro per testarsi sui trampolini e sulle piattaforme olimpiche, ma i loro risultati non conteranno ai fini della qualificazione.

Tanto per fare un esempio, nel trampolino synchro da tre metri femminile, una delle competizioni dove l’Italia ha più chance di centrare il pass, Bertocchi/Pellacani non dovranno fare gara su Cina, Canada, Messico o Giappone, ma i principali team avversari saranno Stati Uniti, Russia, Ucraina, Gran Bretagna e Germania, con quattro posti in palio. Discorso identico per le gare singole. La manifestazione si svolgerà a Tokyo, presso l’Aquatics Centre, teatro poi delle gare a Cinque Cerchi.

PROGRAMMA-GARE (il fuso orario ci dice che il Giappone è sette ore avanti rispetto all’Italia, con le Finali, nella mattinata italiana, visibili su Rai Sport+HD, con live timing sulla piattaforma Omega).

SABATO 1° MAGGIO

3.00: preliminari synchro trampolino 3m femminile (Bertocchi – Pellacani)

5.30: preliminari synchro piattaforma 10m maschile (Larsen – Timbretti)

9.00: finale synchro trampolino 3m femminile

11.00: finale synchro piattaforma 10m maschile

DOMENICA 2 MAGGIO

3.00: eliminatoria synchro piattaforma 10m femminile (Batki – Pellacani)

5.30: eliminatoria synchro trampolino 3m maschile (Marsaglia-Tocci)

9.00: finale synchro piattaforma 10m femminile

11.00: finale synchro trampolino 3m maschile

LUNEDÌ 3 MAGGIO

2.00: preliminari trampolino 3m femminile (Bertocchi, Pellacani)

5.30: preliminari piattaforma 10m maschile (Larsen, Verzotto)

9.45: semifinali trampolino 3m femminile

11.45: semifinali piattaforma 10m maschile

MARTEDÌ 4 MAGGIO

3.00: preliminari piattaforma 10m femminile (Biginelli, Jodoin Di Maria)

9.00: finale trampolino 3m femminile

11.00: finale piattaforma 10m maschile

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO

3.00: preliminari trampolino 3m maschile (Marsaglia, Tocci)

9.00: semifinali piattaforma 10m femminile

11.00: finale piattaforma 10m femminile

GIOVEDÌ 6 MAGGIO

3.00: semifinali trampolino 3m maschile

9.00: finale trampolino 3m maschile

FOTO: Dario Scola