WTA Madrid 2024: a Jasmine Paolini basta un’ora, Jimenez Kasintseva travolta all’esordio

Vittoria molto facile per Jasmine Paolini all’esordio nel WTA 1000 di Madrid. La toscana batte in maniera netta l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva, classe 2005, per 6-0 6-1 e va senza patemi al terzo turno. Le toccherà in sorte la francese Caroline Garcia, con cui è indietro 1-5 nei precedenti (unica vittoria a Guangzhou nel finale di 2023).

Il primo set inizia benissimo per Paolini e malissimo per Jimenez Kasintseva. Tutto, banalmente, parte da due considerazioni: la palla di Jasmine pesa molto di più, e inoltre l’andorrana di errori ne commette davvero tanti. La numero 1 d’Italia, perciò, altro non deve fare che gestire con calma gli scambi, salendo rapidamente sul 4-0 e poi ancora sul 5-0. Solo nel sesto game c’è un po’ di lotta, ma in 23′ arriva il 6-0 a favore di Paolini.

Il secondo parziale parte sull’apparente falsariga del primo. Questo perché, nonostante il fatto che l’italiana si issi di nuovo sul 3-0 con doppio break di vantaggio, il secondo e il terzo gioco sono molto più lottati, con Jimenez Kasintseva che riesce a spingere di più e con maggior profitto. C’è anche un pizzico di calo di Paolini nel primo game vinto, che peraltro corrisponde a un break, da parte della sua avversaria, ma la toscana riprende subito a marciare fino al 5-1. E anche l’ultimo gioco finisce bene per l’azzurra: in un’ora la pratica è archiviata.

Decisamente scarso il senso delle statistiche in questo match, nel senso che si è trattato di un confronto a senso unico a partire dal 70,6%-35,9% di punti vinti con la prima dalla numero 1 tricolore. Ora, chiaramente, l’ostacolo sarà diverso e di maggior pregio, ma un debutto come questo, ben centrato, per Paolini fa ben sperare.