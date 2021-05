LIVE Fognini-Berrettini 3-6 4-6, Masters1000 Madrid in DIRETTA: il romano domina il derby e si prende gli ottavi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.30 Berrettini si prende quindi gli ottavi di finale dove affronterà il vincente della sfida fra Albert Ramos-Vinolas e Federico Delbonis, confronto che andrà in scena domani. Ritroveremo in campo l’azzurro nella giornata di giovedì.

18.29 Un Berrettini in grande spolvero quello visto sulla terra battuta della Caja Magica. Il giocatore romano ha servito il 74% di prime in campo con addirittura l’85% di resa. 64% di punti vinti anche sulla seconda e zero palle break concesse. I break potevano essere anche di più: Berrettini non ha convertito cinque delle sette opportunità avute a sua disposizione.

6-3 6-4 GAME SET & MATCH BERRETTINI! Un dominio del romano che non ha concesso pressoché niente al suo avversario ed ha gestito da grande giocatore questa partita.

40-0 Tre match point Berrettini che non fa giocare Fognini sul suo servizio.

30-0 Decolla la risposta di Fognini.

15-0 Si complica la vita con gli smash Berrettini, ma alla fine riesce a gestire bene la situazione.

4-5. Tiene in agilità il turno di servizio Fognini: dopo il cambio campo Berrettini servirà per chiudere la contesa.

40-15 Sbaglia di pochissimo il dritto Fognini.

40-0 Esce la difesa di Berrettini: tre palle del 4-5.

30-0 Prima di servizio e dritto lungolinea.

15-0 Il dritto di Berrettini in risposta termina nettamente lungo.

3-5. Chiude con un back spaziale Berrettini che toglie completamente il tempo a Fognini.

40-30 Ottima risposta di Fognini che prova a rientrare dentro al game.

40-15 Torna ad ottenere un punto diretto con il servizio il romano.

30-15 Scappa completamente il dritto a Berrettini.

30-0 Quinto ace per Berrettini.

15-0 Prima di servizio esterna e smash banale per chiudere.

3-4. Risolve un altro game complicato Fognini che prova a rimanere dentro a questo match.

A-40 Errore in risposta da parte di Berrettini.

40-40 Buona risposta, ma Fognini ancora una volta lento e macchinoso con le gambe.

A-40 Se la cava con la prima Fognini.

40-40 Si avventa sulla seconda di Fognini il romano che riesce a trovare una risposta robusta e potente.

A-40 Fognini si costruisce bene il punto a partire dalla battuta.

40-40 In risposta varia con il back Berrettini e poi lascia esplodere il dritto.

40-30 Rovescio lungolinea terrificante giocato da Berrettini, Fognini è investito da tale potenza.

40-15 Servizio ad uscire e altro lungolinea di rovescio.

30-15 IL LUNGOLINEA DI ROVESCIO DI FOGNINI! Lasciato fermo Berrettini dalla soluzione di Fabio.

15-15 Spinge Fognini e stavolta il recupero non riesce a Berrettini.

0-15 PAZZESCO BERRETTINI! Smorzata bellissima di Fognini, Berrettini non solo arriva, ma piazza la controsmorzata stretta che non lascia scampo al ligure.

2-4. Smorzata e lob al volo di Berrettini: Fognini tenta un tweneer disperato, ma esce in corridoio. Il romano ancora avanti di un break nel secondo parziale.

40-0 Ennesimo gratuito di Fognini che poi scaraventa la pallina fuori dallo stadio.

30-0 Si entra dentro lo scambio, ma Berrettini riesce a tenere dalla parte del rovescio e poi arriva l’errore di Fognini.

15-0 Prova a contenere Fognini in risposta, ma finisce lunga la sua opposizione.

2-3. Salva tre palle del controbreak Fognini, ma la situazione per il ligure resta in salita.

A-40 In corridoio di poco la risposta di rovescio di Berrettini.

40-40 Ancora una volta freddo Fognini ad annullare la chance di break.

40-A Dritto terrificante inside-out e poi l’inside-in: altra palla break per un Berrettini devastante.

40-40 Largo il dritto provato da Berrettini in cross.

40-A Doppio fallo sciagurato e palla del controbreak.

40-40 Bravo Fognini ad attaccare subito dietro al servizio e a chiudere la pratica di dritto.

40-A CHE DIFESA DI BERRETTINI! Si allunga da una parte all’altra con un’agilità sorprendente il romano.

40-40 Sbaglia l’uscita di rovescio Fognini: altro game ai vantaggi.

40-30 Straordinario Berrettini! Risposta in allungo bellissima e difesa in spaccata altrettanto efficace.

40-15 L’accelerazione di rovescio lungolinea: la specialità di casa Fognini.

30-15 Palla corta di Berrettini che lascia completamente fermo Fognini.

30-0 Disegna il campo con il dritto Fognini che sposta bene il suo avversario.

15-0 Vola via il dritto carico di rotazione tentato da Berrettini.

1-3. Chiude il turno di servizio con una smorzata deliziosa Berrettini che mantiene un certo scarto anche nel secondo set.

40-15 Il dritto d’approccio di Fognini finisce lungo. Due palle per il 3-1.

30-15 Non riesce a tirar su il rovescio Fognini che ancora sbaglia a scambio avviato.

15-15 Gran contropiede di Fognini ad uscire con il dritto!

15-0 Prima esterna conservativa e attacco di dritto in totale sicurezza.

2-1 BREAK BERRETTINI! Passaggio a vuoto di Fognini che con quattro errori di fila consegna il break al romano anche nel secondo set.

15-40 Altro errore con il dritto e palla break Berrettini.

15-30 Un altro errore doloroso con il rovescio e il game diventa minaccioso.

15-15 Si ritrova la palla addosso Fognini che si muove male con i piedi e sbaglia con il rovescio in back.

15-0 In corridoio la risposta bloccata di Berrettini.

1-1. Un dritto micidiale di Berrettini dopo una buona risposta di Fognini permette al romano di risolvere questo game.

40-30 Erroraccio di Fognini con il rovescio dopo una seconda giocata da Berrettini. C’era la possibilità per il taggiasco.

30-30 Scappa via il dritto di Berrettini! Altro scambio ad alto ritmo giocato da entrambi.

30-15 Dritto a sventaglio splendido ad uscire da parte di Berrettini.

15-15 Servizio devastante e dritto in controllo per chiudere.

0-15 Dritto semplice sbagliato da sopra la rete per Berrettini.

1-0. Comincia bene il secondo set Fognini che deve ottenere continuità al servizio per tenere testa al suo avversario.

40-15 Spinge con il dritto Fognini e Berrettini si ritrova la palla addosso.

30-15 Esce il rovescio lungolinea tentato da Berrettini.

15-15 Addomestica benissimo la volée Fognini su un ottimo passante di Berrettini da lontanissimo.

0-15 Parte male Fognini con un errore di rovescio.

17.42 Addirittura il 79% di prime in campo per un Berrettini che in pratica non ha fatto giocare il suo avversario in questo primo parziale. Ben 9 vincenti con soli 6 gratuiti per il romano. Percentuali più negative per Fognini che mette in campo il 68% di prime con il 71% di resa.

6-3 PRIMO SET BERRETTINI! In 35 minuti chiude un set sempre in controllo il giocatore romano.

40-0 Non trova il campo con la risposta Fognini. Tre set point in favore di Berrettini.

30-0 Grande prima al centro.

15-0 Schiaffo al volo non risolutivo per Berrettini, ma Fognini non riesce a tenere in campo la difesa.

3-5. Chiude il game con l’ace Fognini, ma ora Berrettini può chiudere con il servizio.

40-15 Sbaglia con il rovescio Berrettini dopo che lo scambio si era avviato.

30-15 In ritardo sulla risposta di Berrettini, Fognini.

30-0 Cross splendido di rovescio da parte di Fognini che non lascia scampo a Berrettini.

15-0 Per la prima volta nel match, Berrettini non risponde in campo.

2-5. Risolve un game complicato al servizio Berrettini, riuscendo a non offrire neanche una palla break a Fognini. Il romano si assicura la possibilità di servire per il set.

A-40 Altra prima risolutiva da destra.

40-40 Prova ad uscire con il dritto anomalo ad uscire Berrettini, ma il suo colpo di perde in corridoio.

A-40 Splendida prima esterna in kick che il ligure non può controllare.

40-40 Non trova gli appoggi giusti sul rovescio Berrettini. Si va ai vantaggi.

40-30 Prima al corpo sostanziosa per il romano.

30-30 Si ferma sul nastro la difesa di Berrettini che ha perso campo colpo dopo colpo.

30-15 Gioca un bel rovescio a una mano Fognini da lontano e non controlla con il dritto in genuflessione Berrettini.

30-0 Un altro ace al centro.

15-0 Sbaglia con il rovescio Fognini dopo che Berrettini aveva attaccato con il rovescio.

2-4. Fognini piano piano sembra stia entrando in partita. Ottimo turno di servizio tenuto a zero.

40-0 Prova a tagliare in lungolinea con il rovescio Berrettini, ma il suo tentativo termina in corridoio.

30-0 Martella Fognini, spostando Berrettini e ottiene il punto.

15-0 Scambio di alto livello giocato da Fognini che esce alla grande con il dritto lungolinea.

1-4. Continua a servire come un rullo compressore Berrettini che non concede praticamente niente a Fognini nei suoi turni di battuta.

40-15 Sbaglia un rovescio doloroso in una fase interlocutoria dello scambio Fognini.

30-15 CHE RISPOSTA DI FOGNINI! Dai teloni riesce ad anticipare con il dritto e a rubare completamente il tempo a Berrettini! Una perla!

30-0 Servizio e dritto facile a chiudere.

15-0 Ace al centro per cominciare al meglio per Berrettini.

1-3. Rimane attaccato al set il ligure che prova a trovare una scossa dal torpore che sin qua lo caratterizza.

A-40 Prova ad alzare un lob Berrettini, ma Fognini gestisce molto bene la volée.

40-40 Ottimo dritto in uscita dal servizio e conclusione splendida in cross.

30-40 Il nastro trascina il recupero di Fognini in avanzamento. Palla per il doppio break.

30-30 Con il dritto a sventaglio Fognini riesce a buttare fuori dal campo Berrettini e ad ottenenere il punto.

15-30 Un altro scambio da fondo perso da Fognini: non è un buon segnale.

15-15 Back maligno di Berrettini che non viene gestito da Fognini.

15-0 Prova ad incidere sulla seconda di servizio Berrettini, ma esagera con la potenza e il dritto è affossato in rete.

0-3. Chiude il game con un altro ace il romano che completa quindi lo strappo.

40-15 Può spingere con il dritto Berrettini e spostare senza rischiare più di tanto il suo avversario.

30-15 Di un soffio larga la risposta bloccata tentata da Fognini.

15-15 Molto lontano Fognini dopo la risposta, può risolvere con la palla corta Berrettini.

0-15 Primo doppio fallo anche da parte di Berrettini.

2-0 BREAK BERRETTINI! Tracciante in corsa di dritto stupendo per andare a prendersi di prepotenza il break. Mette subito la freccia il numero 10 del mondo.

40-A Doppio fallo sanguinoso da parte di Fognini che offre ancora palla break.

40-40 Intelligente e lucido Fognini nella manovra con il dritto: annullata in bellezza la palla break.

30-40 Bruttissimo dritto in corridoio in uscita dalla battuta per il taggiasco. Palla break Berrettini.

30-30 Prende l’iniziativa Fognini dopo il servizio con il dritto e costringe Berrettini ad una difesa complicata.

15-30 Palla corta deliziosa del ligure e passante chirurgico dall’altra parte.

0-30 Colpo carico e potente di Berrettini con il dritto, la difesa di Fognini termina in corridoio.

0-15 Grande aggressività in ribattuta da parte di Berrettini, Fognini è spinto fuori dal campo.

0-1. Primo game espresso del romano che tiene il servizio senza nessun tipo di problema.

40-0 Un’altra prima devastante e tre palle per l’1-0.

30-0 Primo ace, ripulita la riga al centro.

15-0 Subito prima esterna carica e discesa a rete per spezzare il ritmo.

SI COMINCIA! MATTEO BERRETTINI AL SERVIZIO!

17.02 Il precedente fra i due è molto relativo: Berrettini stava cominciando ad emergere proprio allora, mentre Fognini era l’incontrastato primo giocatore italiano.

17.00 Il sorteggio ha visto Fognini scegliere di partire in risposta. Stanno cominciando le procedure di riscaldamento.

16.58 Finalmente stanno entrando in campo Berrettini e Fognini: adesso ci siamo davvero, il derby italiano sta per cominciare!

16.56 L’inizio del match sta tardando: probabilmente il fatto che la partita precedente si sia risolta in soli 52 minuti ha spiazzato i due giocatori che si sono riscaldati in ritardo.

16.54 Prima partita nel tabellone principale della competizione madrilegna per Berrettini: l’unica partecipazione risale al 2018, anno in cui fu battuto da Youzhny al primo turno delle qualificazioni.

16.52 Il miglior risultato raggiunto da Fognini nel torneo di Madrid è il terzo turno di due anni fa, quando fu estromesso in due parziali da Dominic Thiem.

16.50 Un’altra incognita della partita di oggi è rappresentata dalle condizioni fisiche di Fognini: ieri, al termine del primo set, il taggiasco ha chiamato il fisioterapista per un intervento alla schiena dolorante. E’ probabile che l’ex numero 9 del mondo non si presenti in forma smagliante all’appuntamento odierno.

16.48 Le condizioni di altura nelle quali si gioca il torneo dovrebbero essere favorevoli a Matteo Berrettini: i campi sono rapidi e il servizio dell’allievo di Vincenzo Santopadre potrebbe fare la differenza.

16.46 Oltre a Fognini e a Berrettini, sono presenti altri due azzurri in tabellone: Jannik Sinner che se la vedrà al secondo turno contro Alexei Popyrin e Marco Cecchinato, adesso in campo contro Roberto Bautista Agut per il suo match di primo turno.

16.44 Il vincente di questo match se la vedrà contro uno fra Federico Delbonis e colui che uscirà trionfatore dal confronto fra Taylor Fritz e Albert Ramos-Vinolas.

16.42 I due hanno giocato insieme proprio nella capitale spagnola nel 2019: si trattava delle finali di Coppa Davis, in cui i due azzurri giocarono contro il Canada in coppia per il doppio.

16.40 Primo match invece per Matteo Berrettini che è reduce dal successo di Belgrado che ha riportato entusiasmo, condizione e fiducia. Il romano si presenta a Madrid da testa di serie numero 8 e vuole lasciare un segno.

16.38 Fognini ha debuttato ieri alla Caja Magica: l’azzurro ha prevalso sul qualificato spagnolo Taberner con il punteggio di 7-6 2-6 6-3, in una partita ricca di altalene.

16.36 Secondo confronto diretto fra il romano e il ligure: nel 2017 a Roma fu Fognini a vincere 6-1 6-3, in quello che era il primo match nel circuito maggiore di Berrettini.

16.34 Ben ritrovati amici di OA Sport. Si è appena concluso il confronto fra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula, con successo 6-1 6-2 della bielorussa. Fra pochi minuti andrà in scena il derby italiano in cui si oppongono Fabio Fognini e Matteo Berrettini.

15.35 Buongiorno amici di OA Sport. Sull’Arantxa Sanchez, secondo campo per importanza del torneo di Madrid, sta cominciando in questi istanti il match femminile fra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. Il derby italiano avrà inizio al termine di questa sfida. A più tardi!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby italiano fra Fabio Fognini e Matteo Berrettini, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il taggiasco e il romano si affrontano per la seconda volta: l’unico precedente risale agli Internazionali d’Italia del 2017 dove il ligure vinse 6-1 6-3 al debutto a livello Atp di Berrettini.

Dopo la squalifica di Barcellona, Fognini è ripartito con il piede giusto vincendo in tre set contro il qualificato Taberner, in un match ricco di alti e bassi. L’incognita principale riguardante l’ex numero uno d’Italia è la condizione fisica: al termine del primo set della partita di primo turno è intervenuto il fisioterapista per verificare un infortunio alla schiena dell’azzurro. Probabilmente questo problema non permetterà a Fognini di essere al 100%.

Di contro, Berrettini si presenta da testa di serie numero otto in questo torneo ed ha un tabellone invitante di fronte a sé. Il meraviglioso successo di Belgrado ha permesso al romano di recuperare ritmo partita e grande fiducia. Inoltre le condizioni di altura di Madrid potrebbero avvantaggiare l’allievo di Vincenzo Santopadre: i campi sono rapidi e il servizio potrebbe fare la differenza.

Colui che uscirà vincitore da questo confronto se la vedrà agli ottavi di finale contro il vincente della sfida fra Federico Delbonis ed uno tra Taylor Fritz e Albert Ramos-Vinolas.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del derby italiano tra Fognini e Berrettini, secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il match è programmato sull’Arantxa Sanchez come quarto dopo due partite maschili ed una femminile. Noi vi aggiorneremo per comunicarvi l’orario di inizio del confronto tutto italiano. Buon tennis a tutti e buon divertimento!

