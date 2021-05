CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.47: Si chiude qui il nostro live, l’appuntamento è per domattina alle 10 per l’ultima sessione di batterie degli Europei di Budapest. Grazie per averci seguito e buona serata!

19.44: Raggiungono le finali di domani Margherita Panziera nei 200 dorso, Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri nei 50 stile, Federico Burdisso nei 100 farfalla, Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni nei 50 rana

19.42: Si chiude un’altra grande giornata per il nuoto azzurro. In copertina il record del mondo di Benedetta Pilato nei 50 rana: 29″30 per vincere la semifinale. Argento e bronzo negli 800 stile per Paltrinieri e Detti alle spalle di Romanchuk, primo podio europeo per Martinenghi, terzo nei 50 rana e ottimo, soprattutto per le prestazioni, bronzo per la 4×100 stile libero mista per Miressi, Ceccon, Pellegrini e Di Pietro

19.39: Niente da recriminare per la staffetta azzurra. Tutti ottimi i tempi fatti segnare dai ragazzi italiani: 47″63 per Miressi, 47″59 per Ceccon, 53″58 per Pellegrini e 53″84 per Di Pietro che nulla ha potuto fare contro il 51″79 di Heemskerk e il 52″88 di Anderson nella frazione finale

19.37: Oro per la Gran Bretagna con 3’22″07, argento per l’Olanda con 3’22″26, bronzo per gli azzurri con 3’22″64

19.36: E’ BRONZO PER L’ITALIA!!! Poco da fare nel finale per Di Pietro contro Anderson che porta la Gran Bretagna all’oro e contro Heemskerk che porta l’Olanda all’argento

19.36: Ai 350 Italia, Gbr, Olanda

19.35: Ai 300 Italia, Gbr, Olanda

19.34: A metà gara ceccon regala un buon vantaggio all’Italia, Gbr e Ungheria. Ora Pellegrini

19.33: Ai 100 Italia, Miressi super con 47″63, poi Gbr e Ungheria

19.32. Queste le nazionali al via: Danimarca, Ungheria, Olanda, Italia, Polonia, Gran Bretagna, Serbia, Svezia

19.30: Ultima finale di giornata. Per l’Italia al via Miressi, Ceccon, Pellegrini, Di Pietro nella 4×100 stile libero mista

19.28: Peccato! Non c’è podio per l’Italia. A sorpresa vince l’israeliana Gorbenko in 2’09″99, secondo posto per la britannica Wood in 2’10″03, bronzo per Hosszu in 2’10″12. Personale per Sara Franceschi quarta in 2’10″62, sesta Cusinato in 2’11″70

19.27: Ai 100 Gorbenko, Hosszu, Ugolkova,

19.26: Ai 50 Wood, Ugolkova, Cusinato

12.23: C’è ancora Italia nella prossima finale. Ilaria Cusinato e Sara Franceschi danno l’assalto al podio nei 200 misti. Al via: Duhamel (Fra), Wood (Gbr), Cusinato (Ita), Gorbenko (Isr), Hosszu (Hun), Ugolkova (Sui), Franceschi (Ita), Sebestyen (Hun)

19.21: Meraviglioso finale del russo Rylov che vince con 1’54″46, secondo posto per il britannico Greenbank, crollato nel finale con 1’54″62, bronzo per lo svizzero Mityukov in 1’56″33, crolla nel finale il francese Ndoye Brouard

19.19: Ai 100 Greenbank, Nodye Brouard, Rylov

19.17: Al via tra poco una incerta finale dei 200 dorso uomini: Skierka (Pol), Herlem (Fra), Telegdy (Hun), Greenbank (Gbr), Rylov (Rus), Mityukov (Sui), Ndoye Brouard (Fra), Kawecki (Pol)

19.09: Ora la premiazione di Femke Heemskerk nei 100 stile libero

19.08: Conclusa la premiazione per Paltrinieri e Detti ai lati del campione europeo degli 800 stile Mikhaylo Romanchuk

19.05: Una progressione incredibile dell’azzurra che ha regalato uno spettacolo indimenticabile. E’ la seconda italiana assieme a Federica Pellegrini a detenere un record del mondo. In finale nei 50 rana ci sono Pilato, Efimova, Vasey, Hulkko, Castiglioni, Hansson, Kivirinta, Belonogoff

19.01: INDREDIBILE BENEDETTA PILATOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 29″30!!! E’ SUO IL PRIMATO MONDIALE MIGLIORATO PER UN DECIMO!!! SPETTACOLARE L’AZZURRA!!!

19.00: RECOOOOOOOOOORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOO BENEDETTA PILATOOOOOOOOOOOO

18.59: C’è Benedetta Pilato al via della seconda semifinale dei 50 rana. Al via Sztankovics (Hun), Zmushka (Blr), Efimova (Rus), Pilato 8Ita), Hulkko (Fin), Metz (Ned), Kivirinta (Fin), Mamie (Sui)

18,58: Arianna Castiglioni è seconda con 30″44 dietro a Vasey nella prima semifinale dei 50 rana

18.57: C’è Arianna Castiglioni al via della prima semifinale dei 50 rana. Al via Rajic (Cro), Jefimova (Est), Vasey (Gbr), Castiglioni (Ita), Hansson (Swe), Fast (Swe), Belonogoff (Rus), Steiger (Ger)

18.55. Questi i finalisti dei 100 farfalla uomini: Milak, Guy, Miladinov, Majerski, Ponti, Szabo, Vekovishchev, Burdisso

18.54: Burdisso è in finale! Ottavo tempo per l’azzurro. Milak si schianta contro la piastra dominando in 50″62, secondo posto per Ponti in 51″43, terzo Szabo in 51″45

18.51: Al via nella seconda semifinale dei 100 farfalla: Sefl (Cze), Minakov (Rus), Szabo (Hun), Milak (Hun), Ponti (Sui), Korstanje (Ned), Ivanov (Bul), Bucher (Aut)

18.50: Burdisso migliora il personale e chiude quinto in 51″66, crolla nel finale Codia, è settimo in 51″86 e abdica. Vittoria per Guy in 50″96, secondo il bulgaro Miladinov in 51″10

18.48: Ci sono Federico Burdisso e Piero Codia al via della prima semifinale dei 100 farfalla uomini. I protagonisti: Vekovishchev (Rus), Najerski (Pol), Codia (Ita), Miladinov (Bul), Guy (Gbr), Burdisso (Ita), Croenen (Bel), Korzeniowski (Pol)

18.47: Queste le finaliste dei 50 farfalla donne: Henique, Beckmann, Kromowidjojo, Surkova, de Waard, Ottesen, Ntountounaki, Junevik

18.46: Vince la francese Henique in 25″53 davanti alla danese Beckmann in 25″64, poi Ottesen e De Waard in 25″81. Di Liddo settima in 26″23 ma non basta per la finale

18,.43: Ora c’è bisogno di una grande gara per Elena Di Liddo per puntare alla finale dei 50 farfalla. Queste le atlete al via della seconda semifinale dei 50 farfalla: Ntountounaki (Gre) Di Liddo, (Ita), Beckmann (Den), Henique (Fra), Ottesen (Den), De Waard (Ned), Wattel (Fra), Nikitina (Lat), Bordas (Hun)

18.42: Kromowidjojo, affaticata dalla finale dei 100 stile, vince in 25″71, secondo posto per la russa Surkova con 25″75, terza piazza per la svedese Junevik in 26″

18.41. Non ci sono azzurre al via nella prima semifinale dei 50 farfalla donne. Queste le protagoniste: Chimrova (Rus), Kuliashova (Blr), Junevik (Swe), Kromowidjojo (Ned), Surkova (Rus), Hansson (Swe), Shkurdai (Blr), Jones (Gbr)

18.40: Questi i finalisti dei 50 stile libero uomini: Gkolomeev, Manaudou, Liukkonen, De Boer, Proud, Miressi, Zazzeri, Grousset

18.39: Ci sono due azzurri in finale nei 50 stile libero. La seconda semifinale va al greco Gkolomeev con 21″60, secondo posto per De Boer in 21″80, terzo posto per Proud in 21″84

18.36. Questi i protagonisti della seconda semifinale dei 50 stile libero: Govorov (Ukr), Bukhov (Ukr), Gkolomeev 8Gre), De Boer (Ned), Proud (Gbr), Czerniak (Pol), Simons (Ned), Kolesnikov (Rus)

18.35: Vince il francese Manaudou con 26″67, secondo posto per Liukkonen con 21″72, terzo posto a pari merito per i due azzurri, Miressi e Zazzeri, al personale con 21″86

18.34: Ci sono due azzurri al via nella prima semifinale dei 50 stile libero, Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri. Ecco i protagonisti: Grousset (Fra), Juraszek (Pol), Liukkonen (Fin), Manaudou (Fra), Miressi (Ita), Zazzeri (Ita), Seeliger (Swe), Gigler (Aut)

18.33. Le finaliste dei 200 dorso: Panziera, Grabowski, Burian, Wild, Zamorano Sanz, Szabo Feltothy, Shanahan, Zevina

18.32. Vittoria per Margherita Panziera, apparentemente facilissima con 2’07″61, miglior tempo assoluto, secondo posto per l’ungherese Burian in 2’08″89, terza la spagnola Zamorano Sanz in 2’09″89

18.31: Ai 100 Panziera in 1’02″27, Burian e Zamorano Sanz

18.30: Partita la semifinale

18.28: E’ il momento di Margherita Panziera al via nella seconda semifinale dei 200 dorso. Le protagoniste: Avramova (Tur), Mensing (Ger), Shanahan (Gbr), Panziera (Ita), Burian (Hun), Zamorano Sanz (Esp), Salcutan (Md), Herasimowicz (Pol)

18.26: Bel finale della austriaca Grabowski che vince in 2’08″60, secondo posto per la britannica Wild co 2’09″31, terza piazza per l’ungherese Szabo Feltothy in 2’09″97

18.23: Al via la prima semifinale dei 200 dorso donne. Nella seconda ci sarà Margherita Panziera e nella prima al via Oeztuerk (Ger), Zevina (Ukr), Barzelay (Isr), Grabowski (Aut), Szabo Feltothy (Hun), Wild (Gbr), Mazutaityte (Ltu), Gold (Est)

18.21: Non riesce a migliorarsi Nicolò Martinenghi in finale: chiude con 26″68. Peaty vince in 26″21, seconda piazza per il bielorusso Shymanovich in 26″55, Pinzuti è ottavo in 27″54, anche lui nettamente peggiore in finale rispetto alla semifinale

18.20: E’ BRONZO PER MARTINENGHI!!!! Adam Peaty d’oro, secondo posto per Shymanovich

18.19: Atleti sui blocchi

18.18: Questi i protagonisti della finale dei 50 rana uomini: Matzerath (Ger), Pinzuti (Ita), Martinenghi (Ita), Peaty (Gbr), Shymanovich (Blr), Kozakiewicz (Pol), Kamminga (Ned), Prigoda Rus)

18.17: E’ il momento di Nicolò Martinenghi che punta al podio nei 50 rana. Con lui in finale Alessandro Pinzuti

18.15: INCREDIBILE! Femke Heemskerk rompe l’incantesimo e vince la sua prima medaglia d’oro europea individuale in vasca lunga! Successo per l’olandese in 53″05, secondo posto per la francese Wattel in 53″32, terza piazza per la britannica Hopkin in 53″43, poi Kromowidjojo, Anderson e Bro

18.15: Ai 50 Hopkin, Heemsker, Seemanova

18.13: Si volta pagina dopo le grandi emozioni iniziali. C’è la finale dei 100 stile libero femminile. Al via Anderson (Gbr), Bro (Den), Kromowidjojo (Ned), Wattel (Fra), Heemskerk (Ned), Seemanova (Cze), Hopkin (Gbr), Coleman (Swe)

18.11. E’ stata una grande battaglia. Paltrinieri non è riuscito a mettere il solco fra sè e Romanchuk nella parte centrale di gara e oggi Romanchuk ha qualcosa di più in volata. L’ucraino chiude in 7’42″61, Paltrinieri è secondo in 7’43″62, Detti di bronzo in 7’46″10

18.10: Il finale di Romanchuk è micidiale, è lui il campione d’Europa ma è ARGENTO PER PALTRINIERI E BRONZO PER DETTI!

18.10: Rmanchuk piazza il sorpasso ai 750

18.09: Paltrinieri ancora davanti, Romanchuk vicinissimo a 37 centesimi, Detti terzo ai 700

18.08: Ai 600 sale Romanchuk, è secondo alle spalle di Paltrinieri per 49 centesimi, Detti è terzo

18.07: Paltrinieri in testa ai 500, poi Romanchuk a 73 centesimi e Detti a 2″13

18.06: A metà gara Paltrinieri in 3’51″10, poi Romanchuk a 64 centesimi di Bouchaut

18.05: Paltrinieri, Romanchuk, Detti ai 300

18.04: Ai 200 Romanchuk in testa, poi Detti e Paltrinieri

18.04: Ai 100 Detti in testa, poi Paltrinieri e Romanchuk

18.03: Partita la finale degli 800 stile libero

18.00: Al via la finale degli 800 stile libero. Detti e Paltrinieri uno contro l’altro ed entrambi contro l’ucraino Romanchuk. Questi i partenti: Lopes (Port), Frolov (Ukr), Detti (Ita) Romanchuk (Ukr), Christiansen (Den), Paltrinieri (Ita), Ipsen (Den), Bouchaut (Fra)

17.58: L’Italia punta al podio anche nella 4×100 stile libero mista: Ceccon, Miressi, Di Pietro e Pellegrini possono stupire

17.57: Non ci sono azzurri al via nei 200 dorso uomini che vedranno la battaglia tra Greenbank e Rylov, mentre ci sono Cusinato e Franceschi a caccia di un risultato di prestigio nei 200 misti donne

17.55: Benedetta Pilato va a caccia di un nuovo record che potrebbe essere anche europeo nei 50 rana e con lei a caccia di un posto in finale anche una Arianna Castiglioni in gran forma

17.54: Piero Codia vuole un’altra finale dei 100 farfalla dopo quella dominata a Glasgow. Con lui, a provarci, nella stessa semifinale anche l’argento dei 200 Federico Burdisso

17.53: C’è solo Elena Di Liddo al via delle semifinali dei 50 farfalla donne: per lei la finale non è un sogno irrealizzabile. Silvia Di Pietro ha rinunciato per preservarsi per la staffetta stile libero mista

17.51: Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri proveranno a prendersi un posto in finale nei 50 stile libero che promettono grande spettacolo con Proud, Manaudou e De Boer protagonisti annunciati

17.50:; C’è Margherita Panziera, vice-campionessa europea dei 100, campionessa europea uscente nella distanza doppia, a caccia di un posto in finale, e possibilmente in corsia 4, nelle semifinali dei 200 dorso

17.48: La terza finale è una delle più attese per l’Italia. Nicolò Martinenghi punta al suo primo podio europeo in vasca lunga sfidando nei 50 rana sua maestà della rana Adam Peaty e il bielorusso Shymanovich. In finale anche Alessandro Pinzuti che punta a kigliorarsi ulteriormente

17.46: A seguire la finale dei 100 stile libero donne: non ci sono azzurre in vasca ma tante campionesse a caccia del titolo europeo

17.45: Ci sarà l’inizio col botto: gli 800 stile libero, con Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, uno contro l’altro ed entrambi impegnati ad affrontare il forte ucraino Romanchuk che è stato anche loro compagno di allenamenti. Sfida durissima e incerta

17.43: Giornata ricca di emozioni, come sempre, alla Duna Arena con tanti campioni italiani impegnati a caccia di medaglie o di posti in finale

17.40: Buonasera agli amici di OA Sport e bentrovati alla diretta live della penultima sessione di finali e semifinali del Campionato Europeo di nuoto a Budapest

11.21: Si chiude qui la sesta e penultima sessione di batterie degli Europei di Budapest. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 per la penultima sessione di finali e semifinali con tantissima Italia in vasca. Grazie per averci seguito e buona giornata

11.20: L’Italia prende tuti gli slot possobili per le semifinali in questa penultima sessione di batterie. Molto bene la squadra azzurra

11.17: In finale nella 4×100 stile libero mista Italia, Polonia, Olanda, Gran Bretagna, Ungheria, Serbia, Danimarca, Svezia

11.16: L’Italia vince la seconda batteria e si qualifica per la finale con il tempo di 3’26″37, miglior tempo assoluto, secondo posto per Olanda in 3’27″34, terza la Gbr in 3’27″37. Eliminata la Russia!

11.15: Ai 300 metri Italia, Olanda, Gbr. Chiude Di Pietro

11.14: A metà gara Italia, Gbr, Serbia. Ora Tarantino

11.13: Ai 100 Olanda, Italia, Gbr. Ora Ceccon

11.11: La Polonia vince la prima batteria della 4×100 mista con 3’26″95, poi Ungheria con 3’28″00 e Danimarca in 3’28″55. Quinta la Russia. Ora l’Italia con Frigo, Ceccon, Tarantino e Di Pietro

11.10: Danimarca, Ungheria, Polonia a metà gara nella prima batteria della 4×100 stile mista

11.06: In semifinale nei 50 rana: Pilato, Castiglioni, Ulkko, Hansson, Efimova, Vasey, Metz, Fast, Zmushka, Jefimova, Kivirinta, Belongoff, Sztankovics, Raijc, Mamie, Steiger

11.05: RECOOOOOOOOORD ITALIANOOOOOOOOOO, RECORD DEL MONDO JUNIOORES DI BENEDETTA PILATO! Si è superata l’azzurra con 29″50 a due centesimi dal record europeo. Fantastica Benny!

11.04: Primo posto per la svedese Hansson in 30″46, secondo posto per Efimova in 30″55, terza la olandese Metz in 30″63. Ora Pilato

11.12: SORPRESA! Arianna Castiglioni si conferma in grande forma con 30″15 e, di fatto, a meno di sorprese, elimina Martina Carraro, seconda con 30″57. Angiolini chiude in 31″39, fuori dalla semifinale

11.01: Vittoria per la svedese Thormalm in 31″12 nella terza batteria. Angioli, Carraro e Castiglioni al via nella quarta

11.00: La croata Raijc vince la seconda batteria in 31″19

10.58: Nella prima batteria dei 50 rana donne vittoria per la tedesca Fisher in 32″31

10.56: Questi i semifinalisti dei 100 farfalla uomini: Milak, Miladinov, Ponti, Guy, Szabo, Codia, Burdisso, Korstanje, Majerski, Minakov, Ivanov, Croenen, Sefl, Vekovishchev, Bucher, Korzeniowski

10.55: Vittoria per l’ungherese Milak con 50″74, secondo posto per il bulgaro Miadinov in 52″42, Rivolta è terzo in 51″84, fuori per un centesimo

10.53: Terzo posto per Codia con 51″82. Vince lo svizzero Ponti con 51″49, secondo il britannico Guy in 51″52. Ora Rivolta

10.50: Szabo vince la quinta batteria in 51″66, davanti all’azzurro Burdisso in 51″83, stesso tempo per l’olandese Korstanje, Razzetti settimo in 52″48. Ora Codia

10.48: Successo per l’austriaco Bucher in 22″25 nella quarta batteria. ora Burdisso e Razzetti

10.46: Buonissimo 51″93 per il bulgaro Ivanov che vince la terza batteria

10.44: Il croato Miljenic si aggiudica la seconda batteria dei 100 farfalla in 52″38 che potrebbe essere già interessante per la qualificazione

10.43: Il moldavo Sancov si aggiudica la prima batteria dei 100 farfalla uomini con il tempo di 53″26

10.41: Queste le semifinaliste dei 50 farfalla donne: Henique, Kromowidjojo, Ottesen, Surkova, Junevik, De Waard, Hansson, Di Liddo, Kuliashova, Wattel, Shkurdai, Ntountounaki, Di Pietro, Chimrova, Wasick

10.39: La francese Henique vince in 25″30 l’ultima batteria, brava Di Liddo, seconda in 26″28, e Wattel in 26″35. Di Pietro sesta in 26″57, in semifinale, ottava Bianchi in 26″79

10.38: L’olandese Kromowidjojo vince la penultima batteria in 25″88 davanti alla russa Surkova in 25″96, terza la svedese Junevik in 25″99. Ora Di Pietro, Bianchi e Di Liddo a caccia della semifinale

10.36: La danese Ottesen si aggiudica la quarta batteria in 26″35, settimo posto per Cocconcelli in 26″90. Non si qualificherà

10.34: La britannica Jones con 26″63 si aggiudica la terza batteria. Ora Cocconcelli

10.33: Vittoria della spagnola Hierro Pujol in 27″47 nella seconda batteria dei 50 farfalla

10.32: LA prima batteria dei 50 farfalla va alla polacca Wasick in 26″61

10.30: Questi i semifinalisti dei 50 stile libero uomini: De Boer, Manaudou, Proud, Miressi, Gkolomeek, Liukkonen, Czerniak, Zazzeri, Bukhov, Juraszek, Simons, Seelinger, Govorov, Grousset, Kolesnikov

10.29: Ottima Italia nell’ultima batteria. Vince il campione uscente britannico proud in 21″93, secondo posto per Miressi in 21″97, terzo Zazzeri in 22″01. Sono loro a qualificarsi per le semifinali

10.27: Successo nella penultima batteria per l’olandese De Boer con 21″76, secondo posto per Gkolomeev in 21″98, terzo Czerniak con 22″. Ora Miressi e Zazzeri nell’ultima batteria

10.25: Buona prova dell’azzurro Deplano in 22″10, Manaudou vince la sesta batteria con 21″86, secondo Liukkonen, finlandese, in 21″99

10.24: L’estone Zaitsev vince la quinta batteria in 22″32 davanti all’ungherese Holoda

10.22: Il norvegese Lia vince la quarta batteria in 22″37, davanti al rumeno Popovici con 22″43

10.20: Il serbo Acin si aggiudica la terza batteria in 22″51

10.18: Lomero Arenas di Andorra vince la seconda batteria dei 50 stile in 23″44

10.16: Nella prima batteria dei 50 stile uomini successo per l’armeno Mamikonyan in 24″01

10.15: In semifinale con il miglior tempo Margherita Panziera. Con lei Grabowski, Burian, Szabo Feltothy, Shanahan, Barzelay, Zamorano Sanz, Wild, Mensing, Zevina, Salcutan, Mazutaityte, Avramova, Oeztuerk, Herasimowicz, Gold

10.14: Margherita Panziera vince l’ultima batteria e va in semifinale. 2’08″£50, seconda l’austriaca Grabowski

10.13: Ai 100 Panziera, Grabowski, Zamorano Sanz

10.11. Ancora Ungheria con Burian che vince in 2’09″72 davanti a Szabo Felthoty in 2’09″72. Eliminata dunque Niyradi. Ora Panziera

10.07: L’ungherese Niyradi (17 anni) si aggiudica la seconda batteria in 2’10″44, seconda l’israeliana Barzelay, terza la britannica Wild

10.04: La prima batteria dei 200 dorso donne va alla slovacca Potocka in 2’16″13

10.00: Tra pochi istanti al via della prima semifinale dei 200 dorso donne. Nella quarta c’è l’unica azzurra al via, Margherita Panziera che è campionessa uscente e fra le grandi favorite della gara

9.58: Ci saranno Frigo, Ceccon, Tarantino e Di Pietro a caccia di un posto in finale nella staffetta 4×100 stile libero mista che chiuderà il programma della mattinata di batterie

9.56: Inizia infine l’attesa avventura dei 50 rana donne con la batteria di specialiste italiane, a partire dalla primatista europea Benedetta Pilato, super favorita. Assieme a lei Martina Carraro, Arianna Castiglioni e Lisa Angiolini.

9.54: Alberto Razzetti, Federico Burdisso, Piero Codia e Matteo Rivolta daranno l’assalto per l’Italia alle semifinali dei 100 farfalla.

9.52: Saranno Ilaria Bianchi, Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli e Elena Di Liddo a rappresentare l’Italia nei 50 farfalla

9.49: Si proseguirà con le batterie dei 50 stile libero: torna in vasca Alessandro Miressi dopo il fantastico argento dei 100 a caccia di un altro podio europeo. In vasca anche Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri.

9.47: La mattinata di oggi si aprirà con le batterie dei 200 dorso donne con Margherita Panziera nel ruolo di campionessa in carica e favorita

9.44: L’attesa oggi è rivolta alla finale degli 800 stile libero dove oggi pomeriggio ritroveremo in vasca Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti a caccia di un grande risultato contro l’ucraino Mikhaylo Romanchuk

9.42: Dopo aver eguagliato ieri il bottino di medaglie di Budapest, l’Italia prova a mettere la freccia e a ottenere il miglior risultato di sempre in termini numerici ad un Campionato Europeo. Si possono superare i 20 podi e sarebbe un risultato straordinario

9.40. Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sesta e penultima giornata degli Europei di nuoto a Budapest

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria. L’Italia del nuoto inizia la volata finale e oggi gioca altre carte importantissime da medaglia dopo una prima parte di Europeo sicuramente soddisfacente dal punto di vista del numero di medaglie, un po’ al di sotto delle attese per gli ori.

La gara più importante della giornata in chiave azzurra sono gli 800 stile libero maschili che vedono al via gli ex “gemelli diversi” di Ostia Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Non sarà battaglia a due perchè il terzo incomodo e forse al momento favorito numero uno per l’oro continentale è l’ucraino Romanchuk, apparso in ottime condizioni, mentre gli azzurri per diversi motivi non sono al meglio. In programma nel pomeriggio anche le finali dei 50 farfalla uomini, dei 100 stile libero donne, dei 50 rana uomini con Nicolò Martinenghi a caccia del podio, dei 200 dorso uomini e dei 200 misti donne con Cusinato e Franceschi.

Inizia in mattinata l’avventura dei 50 rana donne con la batteria di specialiste italiane, a partire dalla primatista europea Benedetta Pilato, super favorita. Assieme a lei Martina Carraro, Arianna Castiglioni e Lisa Angiolini. C’è Margherita Panziera nel ruolo di campionessa in carica e favorita nelle batterie dei 200 dorso. Torna in vasca Alessandro Miressi dopo il fantastico argento dei 100 a caccia di un podio europeo nei 50 stile libero. In vasca anche Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri. Saranno Ilaria Bianchi, Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli e Elena Di Liddo a rappresentare l’Italia nei 50 farfalla, mentre Alberto Razzetti, Federico Burdisso, Piero Codia e Matteo Rivolta daranno l’assalto alle semifinali dei 100 farfalla. C’è l’Italia anche nella 4×100 stile libero mista che ha discrete possibilità di lottare per il podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione dedicata alle batterie, mentre le finali sono in programma dalle 18.00. Buon divertimento!

