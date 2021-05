La risposta della campionessa. Benedetta Pilato ha dato libero sfogo alle sue qualità, mettendoci un po’ di rabbia, nelle batterie dei 50 rana donne degli Europei 2021 di nuoto a Budapest (Ungheria). L’azzurrina, classe 2005, era chiamata a un riscatto dopo essere rimasta fuori dai 100 rana per via della selezione interna in casa Italia.

Ebbene, la prestazione di stamane sgombra il campo da dubbi e perplessità. La giovane tarantina, infatti, ha stabilito il nuovo primato italiano di 29″50, che vale anche il nuovo record del mondo, europeo junior e il nuovo primato dei campionati. Una progressione pazzesca quella di Benny, facendo letteralmente il vuoto rispetto alle rivali.

Alla fine della fiera Pilato ha ottenuto un riscontro ad appena 2 centesimi dal record europeo della lituana Rūta Meilutytė e a 10 dal record del mondo assoluto dell’americana Lilly King. Questi riferimenti danno una dimensione ancora più importante del riscontro dell’atleta del Bel Paese.

In questo contesto, Benny si candida a favorita numero uno per la vittoria, considerando che la prima delle avversarie, ovvero l’altra azzurra Arianna Castiglioni (30″15) è rimasta lontana di ben 65 centesimi dal tempo della leader. Stavolta, il confronto interno non ha sorriso a Martina Carraro (sesta in 30″57), mentre Lisa Angiolini ha ottenuto il 18° crono di 31″39.

