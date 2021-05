LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: mattinata con Benedetta Pilato. Paltrinieri e Detti alle 18.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.11. Ancora Ungheria con Burian che vince in 2’09″72 davanti a Szabo Felthoty in 2’09″72. Eliminata dunque Niyradi. Ora Panziera

10.07: L’ungherese Niyradi (17 anni) si aggiudica la seconda batteria in 2’10″44, seconda l’israeliana Barzelay, terza la britannica Wild

10.04: La prima batteria dei 200 dorso donne va alla slovacca Potocka in 2’16″13

10.00: Tra pochi istanti al via della prima semifinale dei 200 dorso donne. Nella quarta c’è l’unica azzurra al via, Margherita Panziera che è campionessa uscente e fra le grandi favorite della gara

9.58: Ci saranno Frigo, Ceccon, Tarantino e Di Pietro a caccia di un posto in finale nella staffetta 4×100 stile libero mista che chiuderà il programma della mattinata di batterie

9.56: Inizia infine l’attesa avventura dei 50 rana donne con la batteria di specialiste italiane, a partire dalla primatista europea Benedetta Pilato, super favorita. Assieme a lei Martina Carraro, Arianna Castiglioni e Lisa Angiolini.

9.54: Alberto Razzetti, Federico Burdisso, Piero Codia e Matteo Rivolta daranno l’assalto per l’Italia alle semifinali dei 100 farfalla.

9.52: Saranno Ilaria Bianchi, Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli e Elena Di Liddo a rappresentare l’Italia nei 50 farfalla

9.49: Si proseguirà con le batterie dei 50 stile libero: torna in vasca Alessandro Miressi dopo il fantastico argento dei 100 a caccia di un altro podio europeo. In vasca anche Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri.

9.47: La mattinata di oggi si aprirà con le batterie dei 200 dorso donne con Margherita Panziera nel ruolo di campionessa in carica e favorita

9.44: L’attesa oggi è rivolta alla finale degli 800 stile libero dove oggi pomeriggio ritroveremo in vasca Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti a caccia di un grande risultato contro l’ucraino Mikhaylo Romanchuk

9.42: Dopo aver eguagliato ieri il bottino di medaglie di Budapest, l’Italia prova a mettere la freccia e a ottenere il miglior risultato di sempre in termini numerici ad un Campionato Europeo. Si possono superare i 20 podi e sarebbe un risultato straordinario

9.40. Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sesta e penultima giornata degli Europei di nuoto a Budapest

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria. L’Italia del nuoto inizia la volata finale e oggi gioca altre carte importantissime da medaglia dopo una prima parte di Europeo sicuramente soddisfacente dal punto di vista del numero di medaglie, un po’ al di sotto delle attese per gli ori.

La gara più importante della giornata in chiave azzurra sono gli 800 stile libero maschili che vedono al via gli ex “gemelli diversi” di Ostia Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Non sarà battaglia a due perchè il terzo incomodo e forse al momento favorito numero uno per l’oro continentale è l’ucraino Romanchuk, apparso in ottime condizioni, mentre gli azzurri per diversi motivi non sono al meglio. In programma nel pomeriggio anche le finali dei 50 farfalla uomini, dei 100 stile libero donne, dei 50 rana uomini con Nicolò Martinenghi a caccia del podio, dei 200 dorso uomini e dei 200 misti donne con Cusinato e Franceschi.

Inizia in mattinata l’avventura dei 50 rana donne con la batteria di specialiste italiane, a partire dalla primatista europea Benedetta Pilato, super favorita. Assieme a lei Martina Carraro, Arianna Castiglioni e Lisa Angiolini. C’è Margherita Panziera nel ruolo di campionessa in carica e favorita nelle batterie dei 200 dorso. Torna in vasca Alessandro Miressi dopo il fantastico argento dei 100 a caccia di un podio europeo nei 50 stile libero. In vasca anche Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri. Saranno Ilaria Bianchi, Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli e Elena Di Liddo a rappresentare l’Italia nei 50 farfalla, mentre Alberto Razzetti, Federico Burdisso, Piero Codia e Matteo Rivolta daranno l’assalto alle semifinali dei 100 farfalla. C’è l’Italia anche nella 4×100 stile libero mista che ha discrete possibilità di lottare per il podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione dedicata alle batterie, mentre le finali sono in programma dalle 18.00. Buon divertimento!

