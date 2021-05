LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Benedetta Pilato, ancora un record? Panziera e Quadarella: voglia di oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO, FONDO, TUFFI E ARTISTICO

Orari, programma, Tv e Streaming degli Europei di Budapest 2021 – La presentazione della settima giornata di gare agli Europei di Budapest – Le speranze di medaglia per l’Italia agli Europei di Budapest – La cronaca della sesta giornata di gare degli Europei 2021 – Il pagellone della sesta giornata

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria. L’Italia del nuoto ha già superato il bottino di medaglie di Glasgow ma non si vuole fermare e può chiudere alla grande con una giornata che si preannuncia ricca di possibilità di medaglia per la squadra azzurra.

Solo finali in programma questo pomeriggio alla Duna Arena e tante carte da podio per gli azzurri che possono rimpinguare un bottino già soddisfacente, magari con qualche medaglia “pesante”. Parte con i favori del pronostico Benedetta Pilato nei 50 rana dopo le prestazioni straordinarie di ieri ma anche Arianna Castiglioni ha le carte in regola per salire sul podio. Campionessa uscente e favorita per l’oro anche Margherita Panziera nei 200 dorso, dopo il rocambolesco argento dei 100. E all’oro, che sarebbe il terzo, aspira anche Simona Quadarella nei 400 stile libero che potrebbero sancire il secondo tris consecutivo in Europa per la mezzofondista romana. Con lei al via nelle batterie Martina Rita Caramignoli e Sara Gailli.

Alessandro Miressi può chiudere il cerchio nei 50 stile libero, dove non parte favorito ma può dire la sua, mentre Pier Andrea Matteazzi e Alberto Razzetti vanno a caccia di un posto in finale nei 400 misti, così come le due staffette 4×100 miste maschile e femminile che non sempre hanno regalato grandi soddisfazioni in passato. Importante la staffetta maschile che deve ancora strappare il pass per Tokyo e non dovrà commettere errori. In programma anche le finali dei 50 farfalla donne e dei 100 farfalla uomini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della settima e ultima giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione dedicata alle batterie, mentre le finali sono in programma dalle 18.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse