Nuoto, Gregorio Paltrinieri ancora argento agli Europei negli 800 sl. Vince Romanchuk. Detti 3°

Si tinge ancora una volta d’argento Gregorio Paltrinieri negli Europei 2021 di nuoto in corsia a Budapest (Ungheria). L’azzurro, fortemente gravato dalle fatiche del nuoto di fondo dove ha spadroneggiato con tre ori, non era al 100% della forma al cospetto di un Mykhailo Romanchuk particolarmente in palla che, dopo il successo nei 1500 stile libero, si è aggiudicato anche quello degli 800 sl (7’42″61).

Una gara su buoni livelli in cui Paltrinieri ha cercato di di imprimere un buon ritmo, passando in testa ai 400 metri con il crono di 3’51″10. Un passaggio però non da tagliare le gambe agli avversari e anche per questo che Romanchuk sempre a distanza di sicurezza ha potuto portare a compimento la gara che ha voluto, andando via nelle ultime due vasche all’azzurro con una chiusura nell’ultimo 50 metri da 27″70 contro il 28″48 di Greg.

Ci sono però motivi per cui sorridere, comunque, per il podio centrato nelle difficoltà. Lo stesso ragionamento vale per Gabriele Detti, bronzo in questo atto conclusivo con il tempo di 7’46″10. Il toscano, come la finale dei 400 sl avevano già evidenziato, non è al top e sta pianificando il tutto per quello che sarà a Tokyo.

Pertanto, il tempo finale è frutto di questo e di un traguardo massimo raggiunto vista la forma non eccezionale. In sostanza, il livornese ha cercato di tenere il passo dei due atleti a precederlo finché ha potuto, dovendo poi raschiare il barile nelle ultime due vasche. Una medaglia, quindi, guadagnata e non certo deludente.

