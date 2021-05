Simona Quadarella è sempre più la regina del mezzofondo europeo. Nei campionati continentali di Budapest ottiene l’oro anche nella finale dei 400 metri stile libero, ottenendo il terzo successo della sua avventura in Ungheria e replicando il risultato di Glasgow, quando negli Europei di tre anni fa fece incetta di medaglie. La nuotatrice romana è una vera furia e con il crono di 4’04”66 ha sbriciolato il tempo che aveva ottenuto in semifinale: Simona è prontissima per Tokyo.

Partenza tranquilla per Simona: la prima vasca è di 29.08 e significa settima piazza, ma inizia ad accelerare già nei secondi cinquanta metri, scalando progressivamente la classifica: quarta ai 100 metri, terza ai 150, e a metà gara le sue bracciate la portano a 2’02”23 in prima posizione. Anna Egorova tiene il ritmo nella maniera migliore possibile, rimanendo incollata alla romana fino ad essere sotto di 35 centesimi ai -50 dalla fine; ma nell’ultima vasca Simona mette il turbo, rendendosi inavvicinabile per la russa.

La Egorova ci ha provato, ma si arrende con il tempo di 4’06’05; terzo posto e bronzo per l’ungherese Boglarka Kapas in 4’06”90, che sopravanza la connazionale Ajna Kesely (4’07”42). Quinto posto per la turca Beril Boecekler (4’08”18), sesta la rappresentante del Liechtenstein Julia Hassler con 4’08”23, avanti all’altra turca Merve Tuncel (4’10”97) e la britannica Holly Hibbott, che chiude la classifca a 4’11”54.

