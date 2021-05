Si pensava che dovesse essere solo una tappa di passaggio, ma quando si parla di Federica Pellegrini non è mai un qualcosa di fugace e di insignificante.

La campionessa di Spinea, negli Europei 2021 di nuoto in corsia che si sono disputati a Budapest, ha posto la sua firma in maniera chiara. E’ vero, l’oro non è arrivato, ma l’azzurra ha saputo gestirsi alla grande, gareggiando praticamente tutti i giorni e regalandosi cinque medaglie in questa rassegna e 58 nel computo totale di una carriera infinita.

E’ stata una donna squadra Federica, come nella 4×100 mista di oggi. Nell’ultima frazione il Bel Paese era in lizza per il podio e la sfida con la Russia e la Svezia serrata. Con la solita interpretazione, Pellegrini ha fatto la differenza nell’ultima vasca, sorpassando sul filo di lana la svedese e portandosi a pochi centesimi della Russia.

Conclusione: record italiano battuto e bronzo europeo per il quartetto nostrano. Una situazione che si è replicata nell’argento della 4×200 stile libero mista e nei bronzi della 4×200 sl femminile e della 4×100 sl mista, senza dimenticare l’altro argento dei 200 sl individuali. In sostanza, un bottino più che “discreto” per la veneta che guarda alla sua quinta partecipazione olimpica con la voglia di far bene e di concludere in bellezza.

Foto: LaPresse