Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria. L’Italia del nuoto non si vuole fermare e oggi gioca altre carte importantissime da medaglia dopo la bella giornata di ieri che ha in parte riscattato una partenza non all’altezza delle attese per il contingente azzurro

A caccia del podio e magari anche del gradino più alto, va Gregorio Paltrinieri che ieri mattina ha pagato in batteria le fatiche delle giornate delle gare in acque libere ma oggi potrebbe aver smaltito le tossine e punta al titolo continentale dei 1500 stile libero. In programma nel pomeriggio anche le finali dei 100 stile libero, dei 100 rana donne, dei 50 dorso donne e dei 200 farfalla uomini con tanti azzurri a caccia delle medaglie.

Inizia in mattinata l’avventura di Andrea Razzetti nei 200 misti dopo l’exploit di Riccione. Ci sono Ilaria Cusinato e la giovane Antonella Crispino al via delle batterie dei 200 farfalla. Lorenzo Mora, Matteo Restivo, Simone Sabbioni e Thomas Ceccon vanno a caccia della finale dei 100 dorso. A meno di sorprese non ci sarà Federica Pellegrini, ma ci saranno Stefania Pirozzi e Sara Gailli a rappresentare l’Italia nei 200 stile libero. Al via Andrea Castello ed Edoardo Giorgetti nei 200 rana uomini, mentre punta ad una medaglia la 4×200 stile libero uomini, quarta al mondo a Gwangju.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE terza giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione dedicata alle batterie, mentre le finali sono in programma dalle 18.00. Buon divertimento!

