LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Federica Pellegrini per una nuova impresa nei 200 sl! Torna Quadarella

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria. L’Italia del nuoto non si vuole fermare e oggi gioca altre carte importantissime da medaglia dopo la bella giornata di ieri che ha rimpinguato il bottino di medaglie del contingente azzurro.

A caccia del podio e magari anche del gradino più alto, va Federica Pellegrini che vuole tornare a salire sul podio di una gara individuale di un Campionato Europeo in vasca lunga a cinque anni dall’ultima vittoria a Londra 2016. In programma nel pomeriggio anche le finali dei 200 farfalla donne, dei 100m dorso uomini, dei 200 rana uomini e dei 200 misti uomini.

Inizia in mattinata l’avventura dei duecentisti, già sul podio nelle staffette. Filippo Megli, Marco de Tullio, Stefano Di Cola e Stefano Ballo puntano alla finale. Ci sono Arianna Castiglioni, Francesca Fangio, Martina Carraro e Lisa Angiolini al via delle batterie dei 200 rana. Piero Codia, Matteo Rivolta e Thomas Ceccon vanno a caccia della finale dei 100 farfalla che ritrovano Florent Manaudou in acqua. Carlotta Zofkova, Silvia Scalia e Margherita Panziera si giocano i posti in finale nei 100 dorso. L’Italia può dire la sua anche nella 4×100 mista mista da finale e, si spera, anche da podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione dedicata alle batterie, mentre le finali sono in programma dalle 18.00. Buon divertimento!

