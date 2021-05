Si deve accontentare della medaglia d’argento il nostro Gregorio Paltrinieri. Nella finale dei 1500 stile libri degli Europei di Budapest, il carpigiano arriva secondo dietro all’ucraino Mykhaylo Romanchuk, vincitore della gara con il tempo di 14’39”89. Greg, arrivato in finale per il rotto della cuffia con il settimo tempo, ha provato a fare la sua gara sin dall’ingresso in acqua conducendo per i primi 400 metri, ma l’esteuropeo ha mantenuto il suo passo. Fino ai -300 metri dal traguardo è stato un vero e proprio testa a testa, con Romanchuk che poi ha preso il largo distanziando l’azzurro di 3”02.

Paltrinieri è molto soddisfatto di quanto è riuscito a fare dopo la settimana tinta d’oro negli Europei di fondo: “È stata dura, ma sono molto contento di come è andata, il tempo è ottimo per quanto ho fatto la scorsa settimana, me la sono giocato contro uno dei migliori al mondo fino alla fine“.

Gregorio era arrivato alla gara sapendo di non essere al 100% e ha provato una nuova tecnica per giocarsi le sue carte: “Non immaginavo sicuramente di nuotare in 14’42” a causa della stanchezza. Ho provato a partire forte, anche se è stato relativo visto quanto ha fatto Romanchuk. Dovevo dare uno scossone dopo aver gareggiato sottotono nelle semifinali, sono contento di come sia andata“.

Dopo la premiazione, Paltrinieri continua a parlare ai microfoni della Rai: “Mi sentivo meglio oggi rispetto a ieri, dove ho vissuto qualche problema forse a causa del ritorno in piscina dopo tanto tempo. Ora avrò un giorno di pausa per pensare agli 800 metri“.

