Nuoto, Alessandro Miressi spaventa Kolesnikov: argento sui 100 stile agli Europei, trionfo a un soffio

Alessandro Miressi ha conquistato la medaglia d’argento sui 100 stile libero agli Europei 2021 di nuoto che si stanno disputando alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Il piemontese è stato straripante nella vasca magiara e ha tenuto testa al fenomenale russo Kliment Kolesnikov, sognando addirittura di vincere il titolo. Il 22enne era in scia all’avversario dopo i 50 metri di andata, poi nel ritorno ha rimontato bracciata su bracciata e ha messo paura al 20enne moscovita, primatista mondiale di 50 e 100 dorso.

Alla piastra l’azzurro ha timbrato un superlativo 47.46, nuovo record italiano (ha abbassato di sette centesimi il suo precedente primato). Il trionfo è sfumato per appena nove centesimi, per merito di un migliore allungo di Kolesnikov negli ultimi metri, grazie alla quale ha sventato il sorpasso da parte del nostro portacolori e si è imposto in 47.37. A completare il podio è stato l’altro russo Andrej Minakov in 47.74.

Alessandro Miressi non è riuscito a difendere il titolo continentale conquistato tre anni fa a Glasgow, ma porta comunque a casa un alloro di lusso e sale sul podio per la seconda volta in questa manifestazione, visto che aveva iniziato la settimana col bronzo nella 4×100 stile libero. A Glasgow 2018 si era messo al collo anche l’argento nella 4×100 stile e il bronzo nella 4×100 misti mista.

