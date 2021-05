E’ toccato ai ragazzi della 4×200 stile libero maschile concludere una grande giornata per i colori azzurri negli Europei 2021 di nuoto in corsia a Budapest (Ungheria).

Nella Duna Arena sono arrivate 4 argenti e 3 bronzi in questo day-3, sette podi in totale che certificano la bontà della formazione azzurra. In questo contesto, il terzo posto nella prova a squadra degli uomini è da accogliere con il sorriso, alle spalle della Russia e della Gran Bretagna.

Stefano Ballo (1’47″30), Matteo Ciampi (1’46″17), Marco De Tullio (1’46″02) e Stefano Di Cola (1’46″65) hanno permesso alla compagine italiana di fregiarsi di questo risultato. “Eravamo gasati per la finale. C’era una grande atmosfera in squadra. Sapevamo di poter ottenere un grande risultato“, le parole a caldo di De Tullio.

“Siamo tra i più forti in Europa e credo al mondo. Anche i riscontri cronometrici sono molto buoni. E’ una grande soddisfazione“, ha sottolineato Ciampi. “Ho sentito un po’ la fatica di ieri pomeriggio. Però è andata benissimo“, ha raccontato Di Cola. A chiosa Ballo ha dichiarato: “Peccato per il tempo, speravo di nuotare un po’ meglio. Ma di più non potevamo fare. Essere tra i migliori d’Europa è super” (fonte: FIN).

