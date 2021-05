Di cuore e d’orgoglio. Gregorio Paltrinieri era stanco, provato dai tre ori nel nuoto di fondo, ma nella vasca della Duna Arena di Budapest (Ungheria) si è battuto fino in fondo nella Finale dei 1500 stile libero uomini degli Europei 2021 di nuoto in corsia.

Un argento di grande valore per Greg che ha lottato contro le fatiche, ottenendo un riscontro significativo per il suo percorso a Cinque Cerchi. Il 14’42″91 vale molto per via di una condizione non perfetta per quanto detto e per la voglia di lottare che Paltrinieri ha dimostrato nel corso dell’intera prova di oggi.

Partenza su ritmi molto sostenuti, da 29″ e poco per vasca, e un tempi di 3’53″98 ai 400 metri per far capire che lui c’era. Ha capito le sue intenzioni l’ucraino Mykhaylo Romanchuk e metro dopo metro ha recuperato terreno. Da quel momento uno spalla a spalla emozionante fino a 1200 metri. Nell’ultima fase Romanchuk ha preso il largo e chiuso con un ottimo 14’39″89 a precedere un Greg mai domo.

Da sottolineare la grande prova di Domenico Acerenza, bronzo in 14’54″36. Il lucano ha impostato una gara giudiziosa, venendo fuori dai 700 metri in avanti e toccando la piastra davanti al francese Damien Joly (14’56″38). E’ mancato l’oro, ma due atleti sul podio sono arrivati e si può essere decisamente soddisfatti, tenuto conto che anche il percorso di Acerenza è stato simile a quello di Paltrinieri.

