20.13: E’ stata una grande giornata di nuoto alla Duna Arena. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a domattina alle 10 per la quarta sessione di batterie di questo Europeo. Buona serata!

20.11. Buone notizie in prospettiva domani anche dalle semifinali. Ci saranno Ilaria Cusinato nella finale dei 200 farfalla, Thomas Ceccon nei 100 dorso, Federica Pellegrini nella finale dei 200 stile libero e Alberto Razzetti nella finale dei 200 misti

20.10: Tre le medaglie di bronzo azzurre con Domenico Acerenza nei 1500 stile libero, Martina Carraro nei 100 rana e la staffetta 4×200 con Stefano Ballo in 1’47″30, Matteo Ciampi in 1’46″17, Marco De Tullio in 1’46″02 e Stefano Di Cola in 1’46″56

20.07: Quattro gli argenti conquistati dagli azzurri quest’oggi: Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero, Arianna Castiglioni nei 100 rana, Alessandro Miressi con record italiano nei 100 stile libero, Federico Burdisso con record italiano nei 200 farfalla

20.06: E’ mancato l’oro, è vero. Ma sono arrivate addirittura sette medaglie per l’Italnuoto nella terza giornata dell’Europeo di Budapest. E’ un numero straordinario: ora l’assalto alle 17 medaglie di Glasgow non è più un sogno, non siamo ancora a metà strada…

20.05: La Russia trionfa a sorpresa con 7’03″48, secondo posto per la Gran Bretagna in 7’04″61, terza piazza per l’Italia con 7’06″05, poi Francia, Irlanda e Spagna

20.04: RUSSIA D’ORO, GRAN BRETAGNA D’ARGENTO E ITALIA DI BRONZO!!! Benissimo De Tullio con 1’46″02

20.03: Ai 700 Russia, Gbr, Italia

20.02: Ai 600 Russia, Gbr, Italia molto vicina ai britannici

20.01: Ai 500 Russia in fuga, poi Francia, Gbr, Italia

20.00: A metà gara Russia, Svizzera, Gbr, Italia

19.59: Ai 300 Russia, Svizzera, Gbr

19.58: Russia, Gbr, Svizzera, in difficoltà l’Italia, male Ballo sesto

19.57: Gbr, Russia, Italia ai 100 metri

19.54: Ora la finale della 4×200 stile libero e l’Italia punta ancora al podio con Ballo, Ciampi, De Tullio e Di Cola. Al via Spagna, Svizzera, Italia, Gran Bretagna, Russia, Francia, Irlanda, Belgio

19.52: Seconda prestazione della storia al mondo per Milak, che è anche detentore della prima con 1’51″10, secondo posto per Federico Burdisso con il nuovo record italiano 1’54″28, terza piazza per l’altro ungherese Kenderesi in 1’54″43, Giacomo Carini un po’ scarico chiude ultimo in 1’56″69

19.51: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BURDISSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Che gara dell’azzurro che per 130 metri ha tenuto il ritmo del fuoriclasse Milak!!! Un altro passo avanti per l’azzurro. RECORD ITALIANO!!!

19.51: Milak, Burdisso, Ivanov ai 150

19.50: Ai 100 Milak, Burdisso, Ivanov, azzurro vicinissimo all’ungherese

19.50: Milak, Burdisso, Ivanov ai primi 50

19.47: Ci saranno due azzurri al via nella finale dei 200 farfalla: Giacomo Carini e Federico Burdisso, bronzo europeo uscente. Al via Croenen (Bel), Ponti (Sui), Burdisso (Ita), Kenderesi (Hun), Milak (Hun), Ivanov (Bul), Carini (Ita), Kudashev (Rus)

19.46: In finale nei 200 stile libero Seemanova, Bonnet, Pellegrini, Anderson, Dumont, Fain, Murez, Mrozinski

19.45: Come questa mattina Seemanova vince la semifinale in 1’57″20, secondo posto per Pellegrini con 1’57″47, terza la belga Dumont in 1’57″98

19.44: Ai 150 Pellegrini, Seemanova, Dumont

19.44: Ai 100 Seemanova, Pellegrini, Murez

19.43: Ai 50 Seemanova, Murez, Pellegrini

19.41: C’è Federica Pellegrini in vasca nella seconda semifinale dei 200 stile libero. Al via Polanska (Pol), Van Selm (Gbr), Murez (Isr), Seemanova (Cze), Pellegrini (Ita), Dumont (Bel), Veres (Hun), Foos (Ger)

19.40: La prima semifinale la vince la francese Bonnet in 1’57″30, seconda la britannica Anderson in 1’57″81, terza la slovena Fain in 1’58″16. Sesta Pirozzi in 1’59″57

19.39: Ai 100 Bonnet e Anderson davanti

19.37: Al via la prima semifinale dei 200 stile libero con Mrozinski (Ger), Pirozzi (Ita), Segel (Slo), Bonnet (Fra), Anderson (Gbr), Fain (Slo), Kossakowska (Pol), Fabian (Hun)

19.34: In finale nei 200 misti uomini: Kos, Razzetti, Desplanches, Scott, Gonzalez de Oliveira, Litchfield, Cseh e Vazaios

19.33: L’ungherese Kos vince con 1’56″99, record mondiale junioores, secondo posto per lo svizzero Desplanches in 1’57″42, terzo il britannico Scott in 1’57″48

19.30: Al via nella seconda semifinale dei 200 misti Zanimoto Hvas (Nor), Toumarkin (Isr), Kos (Hun), Desplaches (Sui), Scott (Gbr), Gonzalez de Oliveira (Esp), Reitshammer (Aut), Toernqvist (Swe)

19.29: Grande impressione, grande semifinale per Alberto Razzetti che chiude a 1’57″39, seconda piazza per Litchfield con 1’58″42, terzo posto per Cseh in 1’58″45. Che bella gara dell’azzurro, ad un soffio dal suo record italiano

19.28: Razzetti primo ai 150

19.27: Cseh, Vazaios, Litchfield, Razzetti quinto

19.26: C’è Albertto Razzetti al via nella prima semifinale dei 200 misti. Al via Knipping (Ned), Santos (Por), Razzetti (Ita), Litchfield (Gbr), Cseh (Hun), Stupin (Rus), Vazaios (Gre), Polonsky (Rus)

19.21. Grande gara per la olandese Toussaint che si conferma regina d’Europa nel dorso veloce in 27″36, argento per la britannica Dawson 27″46, nettamente al sopra dei tempi di ieri, terzo posto ancora per l’Olanda con De Waard in 27″74, squalificata la austriaca Pilhatsch che era stata quarta

19.20: Atlete sui blocchi

19.15: Tra poco si torna in gara con la quarta finale di serata, i 50 dorso donne. Le azzurre non ci sono. Al via Wild (Gbr), Pilhatsch (Aut), Fesikova (Rus), Dawson (Gbr), Toussaint (Ned), De Waard (Ned), Jallow (Fin), Jensen (Den)

19.12: E’ il momento della premiazione dei 100 stile libero uomini. C’è Miressi sul secondo gradino del podio:

19.09: Questa l’immagine del podio della Duna Arena:

19.07: Ci sono due azzurre sul podio: Martina Carraro terza e Arianna Castiglioni seconda alle spalle della svedese Hansson nei 100 rana

19.05: Questi i protsgonisti della finale dei 200 rana di domani: Persson, Chupkov, Matsson, Kamminga, Murdoch, Prigoda, Wilby, Corbeau

19.04: Ancora Svezia! Persson vince la seconda semifinale in 2’07″85, seconda piazza per l’olandese Kamminga in 2’08″35, terzo Murdoch in 2’08″83

19.01: Al via nella seconda semifinale dei 200 rana uomini Wild (Gbr), Pilhatsch (Aut), Fesikova (Rus), Dawson (Gbr), Toussaint (Ned), De Waard (Ned), Jallow (Fin), Jensen (Den)

18.59: Chupkov vince in 2’07″94, secondo posto per il finlandese Mattson in 2’08″26, terzo Wilby in 2’09″90, settimo e fuori dalla finale Giorgetti in 2’10″50, molto meglio di questo pomeriggio

18.58: Mattsson, Wilby, Chupkov a metà gara, lontano Giorgetti

18.56: C’è Edoardo Giorgetti nella prima semifinale dei 200 rana uomini. Al via Bayer (Aut), Koch (Ger), Sidlauskas (Ltu), Mattson (Fin), Chupkov (Rus), Wilby Gbr), Corbeau (Ned), Giorgetti (Ita)

18.55: Queste le finaliste dei 200 farfalla: Kapas, Hosszu, Bach, Chimrova, Cusinato, Stephens, Demmler, Macinnes

18.54: Ilaria Cusinato sarà in finale nei 200 farfalla! Molto bene l’azzurra, terza in batteria con 2’09″32. Fuori dalla finale Crispino con 2’10″72, undicesimo tempo. Vince Kapas in 2’07″25 davanti a Chimrova

18.53: Ai 100 Kapas, Cusinato, Stephens

18.49: Due azzurre al via nella seconda semifinale dei 200 farfalla. Queste le partenti: Hufnagl (Aut), Demler (Ger), Chimrova (Rus), Kapas (Hun), Stephens (Gbr), Cusinato (Ita), Crispino (Ita), Kajtaz (Bih)

18.48: Nella prima semifinale dei 200 farfalla Hosszu in rimonta vince in 2’08″75, secondo posto per la danese Bach in 2’08″95, terzo posto per la britannica Macinnes in 2’09″76

18.45: Al via nella prima semifinale dei 200 farfalla donne: Torrontegui (Esp), Ustundag (Tur), Macinnes (Gbr), Hosszu (Hun), Bach (Den), Monteiro (Por), Nazieblo (Pol), Borer (Sui)

18.43: Ecco le immagini della premiazione dei 1500 stile libero uomini:

18.41: Ci sono due italiani sul podio dei 1500 stile libero, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza

18.40: In finale nei 100 dorso: Christou, Tomac, Glinta, Ndoye Brouard, Gonzalez de Oliveira, Rylov, Ceccon, Greenbank

18.38: Vince il francese Tomac la seconda semifinale con 52″86 davanti a Glinta in 52″97 e a Gonzalez de Oliveira in 53″14

18.37: Thomas Ceccon va in finale nei 100 dorso, dove non ci sarà Kolesnikov, ultimo, sfigurato dalla fatica dopo la battaglia con Miressi

18.34: Al via nella seconda semifinale Cejka (Cze), Greenbank (Gbr), Gonzalez de Oliveira (Esp), Kolesnikov (Rus), Glinta (Rou), Tomac (Fra), Makrygiannis (Gre), Franta (Cze)

18.33: Quarto posto per Ceccon con un buon 53″34, vince il greco Christou con 52″74, secondo posto per il francese Ndoye Brouard con 53″01, terzo il russo Rylov con 53″15. Ultimo Sabbioni con 54″66

18.31: E’ ancora Italia nella prima semifinale dei 100 dorso. Al via Sabbioni (Ita), Bohus (Hun), Ceccon (Ita), Ndoye Brouard (Fra), Rylov (Rus), Christou (Gre), Kovacs (Hun), Stokowski (Pol)

18.29: La svedese Hansson, arrivata in gran forma a Budapest, ha vinto ripetendo l’1’05″69 di ieri, seconda piazza per Castiglioni a 1’06″13, bronzo per Carraro con 1’06″21. Car5raro bene fino agli 80 metri, gran finale per Castiglioni che era ottava ai 50 e ha rimontato fino ad un argento che suona come consolazione per le Olimpiadi perse

18.28: Vince Hansson che mantiene le promesse, ARGENTO PER CASTIGLIONI E BRONZO PER CARRARO!!!

18.27: Ai 50 Vasey, Hansson, Carraro

18.26: Le emozioni non finiscono quest’oggi. Arrivano i 100 rana con al via Jefimova (Est), Efimova (Rus), Renshaw (Gbr), Hansson (Swe), Carraro (Ita), Castiglioni (Ita), Mc Sharry (Irl), Vasey (Gbr)

18.24: Kolesnikov deve fare 47″37 per resistere al rito0rno di un Miressi straordinario che ha chiuso in 47″46, nuovo record italiano. Battaglia epica, meravigliosa! Bronzo per Minakov in 47″74, poi Nemeth, Grousset, Popovici

18.23: INCREDIBILE ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ANCORA UN RECORD ITALIANO PER ALESSANDRO MIRESSI ALLE SPALLE DI UN KOLESNIKOV STRATOSFERICO

18.22: Ai 50 Kolesnikov, Miressi, Minakov

18.20: C’è ancora Italia! Miressi ci prova nei 100 stile libero a caccia del bis. Al via nella finale più attesa: Popovici (Rou), Grousset (Fra), Kolesnikov (Rus), Miressi (Ita), Minakov (Rus), Nemeth (Hun), Mityukov (Rus), Dean (Gbr)

18.18: Prova d’orgoglio di un Paltrinieri che non poteva essere al meglio dopo le fatiche dei giorni scorsi. Vittoria per Romanchuk che chiude in 14’39″89, seconda piazza per Paltrinieri in 14’42″91, terzo posto per Domenico Acerenza, per la prima volta sul podio in piscina, con 14’54″36

18.17: Romanchuk vince l’oro, ma PALTRINIERI E’ D’ARGENTOOOOOOOOOOOO, ACERENZA E’ DI BRONZOOOOOOOOOOOO

18.16: Romanchuk ha l’oro in tasca, Paltrinieri è secondo a 2″08, Acerenza è terzo quando mancano 100 metri

18.15: Romanchuk se ne va, Paltrinieri non riesce a tenere il ritmo del rivale: 1″63 per l’ucraino, Acerenza sempre più in vantaggio su Joly

18.14: Romanchuk attacca, Paltrinieri fa fatica è a 97 centesimi, terzo Acerenza che supera Joly

18.13: Romanchuk primo, Paltrinieri a 74 centesimi, Joly a 10″05

18.12: Ai 1000 metri Romanchuk davanti, a 84 centesimi Paltrinieri, Acerenza quarto

18.11: Romanchuk davanti, Paltrinieri a 53 centesimi, Joly a 8″16, Acerenza non lontano dal podio

18.10: Romanchuk davanti agli 800, Paltrinieri a 93 centesimi, terzo Joly ma tutti gli altri sono staccatissimi

18.09: Ai 700 metri Romanchuk davanti, Paltrinieri a 96 centesimi, Christiansen terzo

18.08: Romanchuk ai 600 aumenta il suo vantaggio a 47 centesimi, Christiansen terzo, sesto Acerenza

18.08: Ai 500 sorpasso Romanchuk, Paltrinieri a 12 centesimi, Christiansen a 3″67

18.07: Ai 400 metri Paltrinieri davanti, Romanchuk a 47 centesimi

18.06: Ai 300 metri Paltrinieri ha 1″33 di vantaggio su Romanchuk che sta rimontando

18.05: Paltrinieri, Christiansen, Romanchuk dopo 200 metri

18.04: E’ subito un altro Paltrinieri che tocca primo0 in 55″88, poi Christiansen e Jervis

18.03: Partita la finale dei 1500

18.02: Vedremo se Paltrinieri avrà smaltito le fatiche delle acque libere, oppure se non riuscirà ad essere competitivo

18.01: Al via nella finale dei 1500 stile libero Paltrinieri (Ita), Jervis (Gbr), Acerenza (Ita), Romanchuk (Ukr), Joly (Fra), Kalmar (Hun), Christiansen (Nor), Egorov (Rus)

17.58: Saranno Stefano Ballo, Matteo Ciampi, Stefano Di Cola e Marco De Tullio a puntare al podio nella staffetta 4×200 stile libero

17.56: Federico Burdisso e Giacomo Carini vanno all’assalto del podio nella finale dei 200 farfalla che non dovrebbe sfuggire al numero uno al mondo, l’ungherese Milak

17.55: Federica Pellegrini dà la caccia alla sua ennesima finale europea nei 200 stile libero dopo la buona impressione destata in batteria in mattinata. Con lei al via nelle semifinali dei 200 stile anche Stefania Pirozzi

17.54: Alberto Razzetti, apparso in buone condizioni, punta alla finale nei 200 misti uomini

17.53: Non ci sono azzurre al via nella finale dei 50 dorso donne, la grande favorita è la britannica Dawson

17.52: C’è Edoardo Giorgetti al via della prima semifinale dei 200 rana e dovrà compiere un’impresa per superare il turno

17.51: Cusinato e Crispino saranno al via della seconda semifinale dei 200 farfalla. Passaggio del turno complicato ma non impossibile

17.50: Sabbioni e Ceccon sono al via delle semifinali dei 100 dorso e possono prendersi un posto in finale.

17.49: Ci sono Carraro e Castiglioni al via della finale dei 100 rana. Il pericolo aggiore viene dalla sorprendente svedese Hansson ma le due azzurre sono da podio

17.46: Alessandro Miressi punta alla medaglia nei 100 stile libero di cui è campione europeo uscente. Kolesnikov e Minakov gli avversari diretti dell’azzurro

17.43: Si parte con la finale dei 1500 stile libero che vedono al via Gregorio Paltrinieri che ieri non ha impressionato in batteria dopo i trionfi nelle acque libere e Domenico Acerenza

17.40: Giornata pienissima per gli italiani con tante star azzurre in gara, molte delle quali affrontano finali con buone possibilità di prendersi il podio

17.36: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti diretta live della terza sessione di finali e semifinali dei campionati europei nuoto a Budapest

11.48: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 18 con un pomeriggio che si preannuncia molto interessante per gli azzurri. A dopo, buona giornata

11.47: Si chiude qui una mattinata non particolarmente esaltante per gli azzurri con diverse gare da cui non si attendeva granchè dagli italiani. bene Razzetti, Ceccon, Pellegrini. Un solo slot azzurro in semifinale nei 200 rana, per il resto oggi due semifinalisti in tutte le gare. 4×200 in finale in scioltezza con il terzo tempo e oggi con una composizione diversa da scoprire

11.46: Queste le Nazionali finaliste nella 4×200 stile libero: Gran Bretagna, Russia, Italia, Francia, Svizzera, Irlanda, Spagna e Belgio

11.45: La Russia vince con 7’09″68 davanti alla Francia con 7’10″44

11.43: Russia, Francia, Spagna anche all’ultimo cambio

11.41: Russia, Francia, Spagna a metà gara

11.39: Ai 200 della seconda e ultima batteria Russia, Spagna, Ungheria

11.34: La prima batteria della 4×200 stilwe libero vede il successo della Gran Bretagna con 7’08″58, secondo posto per l’Italia con 7’10″26, terza la Svizzera in 7’11″15

11.34: Ai 700 metri Gbr, Italia, Svizzera

11.33: All’ultimo cambio Gbr, Svizzera, Italia, ora De Tullio. Megli 1’47″07

11.32: Ai 500 metri Svizzera, Gbr, Italia

11.31. A metà gara Grecia, Svizzera, Gbr e Italia con Ciampi che supera l’irlandese con 1’46″35

11.30: Ai 300 Svizzera, Grecia, Russia, Italia sempre quinta

11.29: Italia quinta dopo la prima frazione non impeccabile di Frigo

11.28: Frigo, Ciampi, Megli e Di Tullio al via nella batteria della 4×200

11.28: Questi i semifinalisti dei 200 rana: Kamminga, Mattson, Prigoda, Chupkov, Murdoch, Sidlauskas, Persson, Wilby Epitropov, Koch, Titenis, Corbeau, Rothbauer, Bayer, Paulsson, Giorgetti

11.26: Chupkov vince in 2’09″44, davanti a Sidlauskas e Persson. Male Giorgetti nel finale ma riesce comunque a cogliere l’ultimo tempo disponibile con 2’12″23

11.25: Persson, Giorgetti, Sidlauskas ai 100

11.23: Grandi tempi nella quarta batteria: vittoria dell’olandese Kamminga con 2’07″39, secondo posto per il finlandese Mattson in 2’08″43, terzo il russo Prigoda in 2’09″21. Ora Giorgetti

11.20: Il britannico Murdoch vince la penultima batteria con 2’09″60, secondo il connazionale Wilby con 2’09″96, terzo il russo Zhigalov in 2’10″07, ottavo l’azzurro Castello in 2’12″02

11.15: Lo svedese Paulsson vince la seconda batteria in 2’12″02. Ora l’azzurro Castello

11.13: Il portoghese Quintas vince la prima batteria in 2’14″26

11.09: Queste le semifinaliste dei 200 stile libero donne: Seemanova, Bonnet, Pellegrini, Anderson, Murez, Segel, Dumont, Fain, Van Selm, Pirozzi, Veres, Kossakowska, Polanska, Mrozinski, Foos

11.07: Secondo posto per Federica Pellegrini con 1’58″48: tutto facile per l’azzurra che si arrende a Seemanova con 1’58″25

11.06: Seemanova, Murez, Pellegrini ai 100

11.01: La britannica Anderson vince la penultima batteria con 1’58″50, secondo posto per la belga Dumont, in 1’59″09, terzo posto per la britannica Hope in 1’59″67, ottava una spenta Gailli in 2’02″55. Ora Federica Pellegrini

11.00: Scatenata la francese Bonnet che vince con il crono di 1’58″33, con un forte rallentamento nel finale, secondo posto per una buona Stefania Pirozzi con 1’59″87, terzo posto per la polacca Polanska in 2’00″23. Ora Gailli

10.58: Successo per la spagnola Zamorano Sanz con 2’00″81, davanti a Holkenborg e Olivier. Ora c’è Stefania Pirozzi nella terz’ultima batteria

10.54: La israeliana Golovaty con 2’02″39 vince la terza batteria

10.50: La cipriota Antoniou vince la seconda batteria in 2’01″94

10.47: L’armena Poghosyan vince la prima batteria dei 200 stile libero in 2’10″20

10.45: In semifinale Kolesnikov, Ndoye Brouard, Glinta, Gonzalez de Oliveira, Rylov, Ceccon, Tomac, Christou, Mityukov, Greenbank, Bohus, Makrygiannis, Kovacs, Cejka, Sabbioni, Franta

10.43: Sabbioni si salva e va in semifinale. Primo posto per il russo Rylov in 53″37, secondo posto per il greco Christou con 53″47, terzo Tarasevich che non sarà in semifinale

10.41: Il russo Kolesnikov domina con 52″32 la quarta batteria, secondo il francese Ndoye Brouard, con 53″24, terzo Glinta con 53″26

10.39: Thomas Ceccon miglior tempo con 53″43 davanti al francese Tomac in 53″46, Bohus terzo con 54″17, Sabbioni quinto con 54″33, Restivo ultimo con 55″69

10.36: Il bielorusso Staselovich vince la terza batteria con 54″55, quinto Mora con 54″98. Ora Ceccon, Sabbioni, Restivo

10.34: Il successo nella seconda batteria va al portoghese Rogerio Santos con un buon 54″72

10.32: Lo svedese Toernqvist vince la prima batteria con 57″

10.30: In semifinale nei 200 misti Kapas, Hosszu, Stephens, Bach, Chimrova, Macinnes, Cusinato, Monteiro, Demler, Ustundag, Crispino, Nazieblo, Hufnagl, Torrontegui, Ntountounaki, Kajtaz

10.28: Sono in semifinale entrambe le azzurre! Vince Hosszu in 2’08″36, seconda Jakabos con 2’09″35, terza Bach in 2’09″45

10.27: Jakabos, Hosszu, Bach ai primi 100

10.25: Vince la batteria Kapas con 2’07″61, secondo posto per la britannica Stevens con 2’09″15, terzo posto per Cusinato in 2’10″18, a rischio Crispino, sesta in 2’11″85

10.23: Ai 100 Cusinato seconda e Crispino settima

10.21: La russ Chimrova vince con 2’09″48 la prima batteria dei 200 farfalla davanti a Macinnes (Gbr) in 2’09″82 e la tedesca Demler in 2’10″04. Ora Crispino e Cusinato

10.18: Questi i qualificati per le semifinali dei 200 misti: Desplanches, M. Litchfield, Scott, Cseh, Kos, Razzetti, Litchfield, Gonzalez de Oliveira, Zhilkin, Stupin, Toumarkin, Santos, Reitshammer, Vazaios, Zenimoto Hvas, Knipping, Toernqvist

10.17: Scott vince la quinta batteria iun 1’58″14, secondo posto per il veterano ungherese Cseh che va in semifinale con 1’58″46

10.13: Lo svizzero Desplanches vince la quarta batteria con 1’58″10, seconda piazza per Max Litchfield con 1’58″12, terzo posto per l’ungherese Kos in 1’58″87

10.10. E’ secondo Razzetti con 1.58″90, vince il britannico Joe Litchfield con 1’58″70, terzo posto per lo spagnolo Gonzalez de Oliveira con 1’58″99

10.09: Ai 100 Litchfield, Gonzalez de Oliveira, Santos, Razzetti quinto

10.07: Lo svedese Toernqvist vince la seconda batteria in 2’00″68, davanti al turco Saka e al polacco Szwedzki. Ora Razzetti

10.03: Il kosovaro Krasniqi vince la prima batteria dei 200 misti in 2’07″29

10.00: Si parte con le batterie dei 200 misti maschili. Nella terza di cinque Alberto Razzetti

9.57: Infine c’è l’ambiziosa Italia al via della prima batteria/semifinale della staffetta 4×200 stile libero uomini, vedremo con quale formazione e se verrà inserito, almeno in finale, un Gabriele Detti desideroso di riscatto

9.55: Il più giovane Andrea Castello e l’eserto Edoardo Giorgetti vanno a caccia della semifinale nei 200 rana uomini

9.53: Batterie dei 200 stile libero donne col punto interrogativo. Ci sarà Federica Pellegrini al via? E’ probabile. In vasca anche la giovane Sara Gailli e la più esperta Stefania Pirozzi

9.51: Sono quattro gli azzurri al via nelle batterie dei 100 dorso uomini: Lorenzo Mora, Matteo Restivo, il finalista dei 50 Simone Sabbioni e il primatista italiano Thomas Ceccon. Si spera in due posti per la finale

9.48: Ci sono Ilaria Cusinato e Antonello Crispino al via delle batterie dei 200 farfalla donne: obiettivo per entrambe centrare l’ingresso in semifinale e provarci oggi pomeriggio

9.46: Questa mattina si parte con le batterie dei 200 misti uomini e un solo azzurro al via, Alberto Razzetti, grande protagonista con record italiano e minimo per Tokyo, dei campionati italiani di Riccione a inizio aprile

9.43: L’Italia del nuoto non si vuole fermare e oggi gioca altre carte importantissime da medaglia dopo la bella giornata di ieri che ha in parte riscattato una partenza non all’altezza delle attese per il contingente azzurro

9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria. L’Italia del nuoto non si vuole fermare e oggi gioca altre carte importantissime da medaglia dopo la bella giornata di ieri che ha in parte riscattato una partenza non all’altezza delle attese per il contingente azzurro.

A caccia del podio e magari anche del gradino più alto, va Gregorio Paltrinieri che ieri mattina ha pagato in batteria le fatiche delle giornate delle gare in acque libere ma oggi potrebbe aver smaltito le tossine e punta al titolo continentale dei 1500 stile libero. In programma nel pomeriggio anche le finali dei 100 stile libero, dei 100 rana donne, dei 50 dorso donne e dei 200 farfalla uomini con tanti azzurri a caccia delle medaglie.

Inizia in mattinata l’avventura di Andrea Razzetti nei 200 misti dopo l’exploit di Riccione. Ci sono Ilaria Cusinato e la giovane Antonella Crispino al via delle batterie dei 200 farfalla. Lorenzo Mora, Matteo Restivo, Simone Sabbioni e Thomas Ceccon vanno a caccia della finale dei 100 dorso. A meno di sorprese non ci sarà Federica Pellegrini, ma ci saranno Stefania Pirozzi e Sara Gailli a rappresentare l’Italia nei 200 stile libero. Al via Andrea Castello ed Edoardo Giorgetti nei 200 rana uomini, mentre punta ad una medaglia la 4×200 stile libero uomini, quarta al mondo a Gwangju.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE terza giornata dei Campionati Europei di nuoto 2021 in programma a Budapest in Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione dedicata alle batterie, mentre le finali sono in programma dalle 18.00. Buon divertimento!

