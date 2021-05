CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.50 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete ordine d’arrivo, cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, pagelle, approfondimenti e tanto altro. Un saluto sportivo!

17.48 La Ferrari al momento è la quarta forza del Mondiale. Lasciando perdere Mercedes e Red Bull, di un altro pianeta, la McLaren mantiene qualcosina in più della Rossa in termini di passo gara. E attenzione alla Alpine che si sta avvicinando…

17.47 La classifica costruttori:

1. Mercedes 101

2. Red Bull 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

17.44 La nuova classifica del Mondiale piloti:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 69

2. Max Verstappen (Red Bull) 61

3. Lando Norris (McLaren) 37

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 32

5. Charles Leclerc (Ferrari) 28

6. Sergio Perez (Red Bull) 22

7. Daniel Ricciardo (McLaren) 16

8. Carlos Sainz (Ferrari) 14

9. Esteban Ocon (Alpine) 8

10. Pierre Gasly (AlphaTauri) 7

11. Fernando Alonso (Alpine) 5

12. Lance Stroll (Aston Martin) 5

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

17.42 CANCELLATO IL TEMPO DI VERSTAPPEN ALL’ULTIMO GIRO! E’ uscito dai limiti del tracciato! Il giro veloce, con conseguente punto di bonus, è dunque di Valtteri Bottas!

17.41 Gara da dimenticare per la Ferrari. Lenta, anonima, mai un guizzo sul passo. Sainz, dopo una partenza che aveva illuso (4°), è letteralmente crollato nella seconda parte di gara. Le sue gomme medie si sono usurate in maniera eccessiva ed ha concluso addirittura fuori dalla zona punti. 6° Leclerc, comunque troppo poco per la scuderia più vincente della F1, che tuttavia da anni si è dimenticata proprio del verbo “vincere”.

17.40 L’ordine d’arrivo del GP del Portogallo. Grande affidabilità per tutte le macchine, l’unico ritirato è Kimi Raikkonen dopo il tamponamento iniziale a Giovinazzi.

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+29.148 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+33.530 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+39.735 3

5 Lando NORRIS McLaren+51.369 3

6 Charles LECLERC Ferrari+55.781 3

7 Esteban OCON Alpine+63.749 3

8 Fernando ALONSO Alpine+64.808 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren+75.369 3

10 Pierre GASLY AlphaTauri+76.463 3

11 Carlos SAINZ Ferrari+78.955 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 3

13 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 3

14 Lance STROLL Aston Martin1 L 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 3

16 George RUSSELL Williams1 L 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 3

18 Nicholas LATIFI Williams2 L 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 4

20 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing– – –

1’19″849 per Verstappen, giro veloce in extremis e prezioso punto di bonus.

17.37 Lewis Hamilton vince il GP del Portogallo. Successo n.97 in carriera.

66° giro/66 1’19″865 per Bottas, giro veloce. Attendiamo la reazione di Verstappen.

66° giro/66 UMILIAZIONE FERRARI! Gasly supera Sainz con l’AlphaTauri. Lo spagnolo è 11°, fuori dalla zona punti!

65° giro/66 Si ferma anche Verstappen. Monta le gomme soft e a sua volta insegue il giro veloce (con punto di bonus).

65° giro/66 Ricciardo supera Sainz in scioltezza. Lo spagnolo è 10°.

64° giro/66 Ricciardo in scia a Sainz.

64° giro/66 Pit-stop per Bottas. Monta le gomme soft e va a caccia del giro veloce che garantirebbe alla Mercedes il punto di bonus.

63° giro/66 Scende a 4″ il vantaggio di Hamilton su Verstappen, ma ora l’inglese sta giocando.

63° giro/66 Mick Schumacher supera la Williams di Latifi ed è 17°.

62° giro/66 La gara da incubo di Sainz sta per vivere un nuovo momento difficile. C’è Ricciardo negli specchietti con la McLaren…

62° giro/66 Leclerc si porta a 2″8 da Norris, forse ora le gomme hard iniziano a dare un vantaggio nei confronti delle medie.

62° giro/66 Alonso ci sta provando, si porta a 4″5 da Ocon. Vuole battere il compagno di squadra!

61° giro/66 Hamilton sta per vincere per la quarta volta di fila partendo dal secondo posto sulla griglia di partenza. Per l’inglese sarà il successo n.97 in carriera.

60° giro/66 La classifica a 6 giri dal termine:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+5.079 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+10.489 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+36.058 3

5 Lando NORRIS McLaren+47.144 3

6 Charles LECLERC Ferrari+50.722 3

7 Esteban OCON Alpine+58.078 3

8 Fernando ALONSO Alpine+64.006 3

9 Carlos SAINZ Ferrari+65.515 3

10 Daniel RICCIARDO McLaren+67.362 3

11 Pierre GASLY AlphaTauri+68.683 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+74.456 3

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+76.131 3

14 Lance STROLL Aston Martin+76.531 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 3

16 George RUSSELL Williams1 L 3

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 4

58° giro/66 Arriva l’inevitabile sorpasso di Alonso su Sainz. Che brutta Ferrari in questo fine settimana a Portimao…

57° giro/66 Alonso ha preso Sainz ed è più veloce. Tra poco l’attacco.

56° giro/66 Giovinazzi sorpassa Vettel e si prende il 12° posto.

56° giro/66 Già risolti, ovviamente, i problemi di Bottas, che ha semplicemente modificato il settaggio della power-unit.

56° giro/66 1’20″643, giro veloce per Perez con gomme soft. Toglie il punto di bonus a Hamilton.

55° giro/66 Team-radio allarmante di Bottas: “Sto perdendo potenza”. Perde 2 secondi nel primo settore.

54° giro/66 Alonso a 1″7 da Sainz. Duello tutto spagnolo per l’ottavo posto. Leclerc invece resta a 3″5 da Norris. Questa è la Ferrari, una macchina da 5°/10° posto. Il verbo vincere è stato dimenticato.

53° giro/66 Hamilton in testa con 4″7 su Verstappen e 6″1 su Bottas. 4° Perez, 5° Norris, 6° Leclerc, 7° Ocon, 8° Sainz, 9° Alonso, 10° Ricciardo, 13° Giovinazzi, 18° Schumacher.

52° giro/66 Perez si ferma per cambiare le gomme. Monta le soft.

52° giro/66 Penalità di 5″ a Mazepin per aver ignorato le bandiere blu nel doppiaggio di Perez.

51° giro/66 SCATENATO ALONSO! Si sta esaltando con le gomme hard! Supera anche Ricciardo ed è 9°! Ora va a caccia di Sainz!

51° giro/66 Hamilton svernicia Perez a velocità quadrupla, con una facilità irrisoria. Ora è anche formalmente leader della corsa.

50° giro/66 Hamilton ha ripreso Perez.

49° giro/66 Alonso supera Gasly e si prende il 10° posto, dunque entra in zona punti.

49° giro/66 Guadagna qualcosa Verstappen e si porta a 3″8 da Hamilton.

48° giro/66 Il degrado delle gomme è davvero contenuto su questa pista. Basti pensare che Perez non si è ancora fermato (ma sarà obbligato a farlo da regolamento).

47° giro/66 Hamilton conserva 3″8 su Verstappen, che a sua volta vede Bottas alle sue spalle a soli 2 secondi.

47° giro/66 Perez è costretto al bloccaggio delle ruote nel doppiaggio di Mazepin (Haas): il russo non si è spostato come avrebbe dovuto.

46° giro/66 La classifica aggiornata. Ricordiamo che Perez non si è ancora fermato.

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+7.521 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+11.969 3

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+13.800 3

5 Lando NORRIS McLaren+44.822 3

6 Charles LECLERC Ferrari+48.325 3

7 Esteban OCON Alpine+52.438 3

8 Carlos SAINZ Ferrari+53.583 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+55.623 3

10 Daniel RICCIARDO McLaren+57.633 3

11 Fernando ALONSO Alpine+60.263 3

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+63.481 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+65.145 3

14 Lance STROLL Aston Martin+66.492 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+79.479 3

16 George RUSSELL Williams1 L 3

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 4

45° giro/66 Toto Wolff in prima persona chiede a Bottas di attaccare Verstappen via radio: il finlandese è più veloce con le gomme hard!

44° giro/66 Ocon (Alpine) attacca all’esterno Sainz e si prende il 7° posto.

44° giro/66 1’21″380, Hamilton continua a migliorarsi. La Mercedes ha qualcosa in più rispetto alla Red Bull in questo GP.

43° giro/66 Ocon sta attaccando Sainz. Che Ferrari anonima. Qualcuno è felice per i progressi rispetto al 2020. Ma una Ferrari che non lotta per vincere non può generare soddisfazione. MAI.

42° giro/66 Pit-stop anche per Ricciardo. Sosta troppo lenta, l’australiano riesce però a rimanere davanti ad Alonso.

42° giro/66 1’21″494 per Hamilton, migliora il suo giro veloce.

41° giro/66 Male la Ferrari in questa fase. Sainz, ottavo, vede Ocon minaccioso alle sue spalle con la Alpine.

41° giro/66 Pit-stop per Alonso, che scivola fuori dalla top10, ma è 11°.

41° giro/66 Perez in testa con 11″7 su Hamilton, ma non si è ancora fermato.

40° giro/66 Leclerc a 3″5 da Norris. Girano però sugli stessi tempi. Il monegasco utilizza gomme hard, l’inglese medie.

39° giro/66 Verstappen si trova a 3 secondi da Hamilton, ma gli servirà un miracolo per raggiungere e superare il britannico. L’olandese è riuscito però ad impossessarsi della seconda posizione virtuale.

38° giro/66 Perez si ritrova in testa con la Red Bull, ma deve ancora fermarsi per cambiare le gomme.

38° giro/66 Leclerc passa Sainz a doppia velocità: evidente l’ordine di scuderia in casa Ferrari.

38° giro/66 Hamilton non corre rischi e si ferma per cambiare le gomme. Hard anche per il britannico.

37° giro/66 SORPASSO DI VERSTAPPEN! Bottas scoda, l’olandese con gomme più calde lo affianca e lo infila in discesa alla curva 5!

37° giro/66 Bottas esce davanti.

37° giro/66 Risponde subito Bottas. Anche per lui gomme dure.

36° giro/66 Pit-stop per Max Verstappen. Frenata al limite prima dell’ingresso in pit-lane. Monta gomme hard come Leclerc.

35° giro/66 Hamilton sempre più in fuga. 4″ su Bottas e 5″1 su Verstappen.

35° giro/66 Ocon supera Gasly per l’11° posto.

34° giro/66 La classifica parziale. I primi otto non si sono ancora fermati:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+3.709 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+5.199 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+14.292 2

5 Daniel RICCIARDO McLaren+35.652 2

6 Fernando ALONSO Alpine+37.751 2

7 Lance STROLL Aston Martin+44.046 2

8 Lando NORRIS McLaren+52.160 3

9 Carlos SAINZ Ferrari+54.502 3

10 Charles LECLERC Ferrari+55.861 3

11 Pierre GASLY AlphaTauri+58.506 3

12 Esteban OCON Alpine+59.186 3

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+65.461 3

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+67.975 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+77.338 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+72.710 3

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 3

18 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

19 George RUSSELL Williams1 L 3

33° giro/66 Niente da fare. Il motore Honda della Red Bull non consente a Verstappen di attaccare e superare Bottas.

32° giro/66 Leclerc a un secondo da Sainz. E’ molto più veloce: ci sarà gioco di squadra in casa Ferrari?

32° giro/66 1’21″934 per Hamilton, ormai la vittoria è nelle sue mani. Altro giro veloce.

31° giro/66 Verstappen a 4 decimi da Bottas…

30° giro/66 Attenzione perché Leclerc guadagna mezzo secondo a Sainz e Norris con le gomme hard. Lo spagnolo e l’inglese stanno utilizzando le medie.

30° giro/66 Bottas è un gregario di lusso. Si fa passare con facilità dal capitano Hamilton ed è arcigno nel tenersi dietro Verstappen. Meglio di così…In effetti viene pagato per questo.

29° giro/66 1’21″995 per Hamilton, giro veloce. Tutto è apparecchiato per la vittoria n.97 in carriera.

28° giro/66 Hamilton continua a guadagnare. 2″4 su Bottas, 3″2 su Verstappen.

27° giro/66 Al momento 5° Ricciardo e 6° Alonso, ma non si sono ancora fermati. 15° Giovinazzi.

26° giro/66 Pit-stop per Leclerc, peraltro abbastanza lento (3″). Il monegasco monta gomme hard e rientra alle spalle di Norris e Sainz.

26° giro/66 Verstappen è più veloce di Bottas, ma il motore Mercedes fa sì che il sorpasso sia complicatissimo per la Red Bull.

25° giro/66 Hamilton al comando con 1″9 su Bottas e 2″6 su Verstappen. 4° Perez a 11″, 5° Leclerc a 22″.

24° giro/66 Attenzione, Norris si è difeso nei confronti di Sainz cambiando due volte la traiettoria. Da regolamento non è consentito.

24° giro/66 Sainz incollato a Norris, ma la Ferrari non ha un motore tale da poter effettuare il sorpasso in rettilineo.

23° giro/66 Pit-stop anche per Norris, che rientra di un soffio davanti a Sainz!

23° giro/66 Verstappen resta “tappato” da Bottas e Hamilton saluta tutti e se ne va.

22° giro/66 Sainz potrebbe provare l’overcut nei confronti di Norris, il problema è che ora ha davanti Russell che potrebbe farli perdere del tempo.

22° giro/66 Pit-stop per la Ferrari di Carlos Sainz. Gomme medie per lo spagnolo.

21° giro/66 Ora Verstappen è vicinissimo a Bottas. O supererà subito il finlandese, oppure Hamilton prenderà un vantaggio decisivo in questa fase.

20° giro/66 SORPASSO HAMILTON! Prende la scia di Bottas sul rettilineo, utilizza il DRS e lo supera all’esterno in curva 1. Come sempre il finlandese non ha lottato minimamente, il perfetto scudiero.

19° giro/66 Comunque attenzione a Verstappen, perché non è fuori dai giochi. Resta a 1″5 da Hamilton. Con la strategia potrebbe inventarsi qualcosa.

18° giro/66 Ricciardo (McLaren) sorpassa Vettel (Aston Martin) ed entra in zona punti: è 10°.

18° giro/66 Sainz a 1″6 da Norris, ma la Ferrari non sembra in grado di attaccare la McLaren, almeno per ora.

17° giro/66 Bottas si sta difendendo in maniera strenua. Ma ad Hamilton basterà fermarsi ai box prima del finlandese ed il gioco sarà fatto…Il più classico degli overcut.

16° giro/66 Hamilton a mezzo secondo da Bottas, Verstappen ha perso terreno e gira a 2 secondi dalle due Mercedes.

16.28 Il controsorpasso di Hamilton su Verstappen:

LAP 11/66 Hamilton gets back past Verstappen at Turn 1 🔥#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/69J6z0cE4u — Formula 1 (@F1) May 2, 2021

16.27 Il sorpasso di Verstappen su Hamilton all’esterno:

GREEN FLAG (LAP 7/66) We return to racing, and Verstappen takes second from Hamilton at the restart 😱#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/ytWzFbDdBV — Formula 1 (@F1) May 2, 2021

14° giro/66 10° Alonso, 12° Giovinazzi, 13° Alonso. 18° Schumacher.

14° giro/66 Hamilton deve sbarazzarsi in tempi brevi di Bottas. In caso contrario usurerà molto le gomme rimanendo così vicino.

13° giro/66 Finora Ferrari anonima: 6° Sainz a 9″, 7° Leclerc a 10″3.

13° giro/66 1’22″283 per Hamilton, giro veloce. Tra poco attaccherà Bottas. Verstappen si sta staccando.

12° giro/66 Verstappen era chiaramente più veloce di Bottas. Non solo non è riuscito a passarlo, ma ha commesso un piccolo errore che ha consentito a Hamilton di ripassarlo!

11° giro/66 Si rimette benissimo per Hamilton, che ora è 2° alle spalle di Bottas.

11° giro/66 CONTRO-SORPASSO DI HAMILTON! Verstappen ha commesso un piccolo errore, subito l’inglese lo ha affiancato e lo ha passato sul rettilineo! L’olandese ha provato a rispondere all’esterno, ma il britannico ha chiuso con esperienza!

10° giro/66 VERSTAPPEN E’ NEGLI SCARICHI DI BOTTAS! Sfrutta il DRS, ma per ora non passa.

9° giro/66 La classifica parziale:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.431 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+1.691 2

4 Lando NORRIS McLaren+4.437 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.716 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+7.655 2

7 Charles LECLERC Ferrari+8.487 2

8 Esteban OCON Alpine+9.675 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+10.421 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+11.433 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren+12.248 2

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+13.367 2

13 Fernando ALONSO Alpine+13.960 2

14 Lance STROLL Aston Martin+14.930 2

15 George RUSSELL Williams+16.167 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+16.609 2

17 Nicholas LATIFI Williams+18.004 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+18.556 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+19.109 2

9° giro/66 Bottas sta facendo da tappo sia a Verstappen sia a Hamilton! I primi tre sono insieme!

8° giro/66 Il sorpasso di Verstappen su Hamilton è REGOLARE! E’ riuscito a rimanere con le ruote all’interno del tracciato, senza ledere il track-limit.

8° giro/66 PAZZESCO VERSTAPPEN! E’ a mezzo secondo da Bottas, può attaccarlo!

7° giro/66 Leclerc supera Ocon ed è settimo!

7° giro/66 Ripartenza da incubo per Sainz, passato da Norris e Perez. Lo spagnolo si è addormentato!

7° giro/66 PASSA VERSTAPPEN! Che sorpasso all’esterno su Hamilton! Ma l’olandese potrebbe aver oltrepassato i limiti della pista.

6° giro/66 Sempre Safety-Car in pista. Alonso è 14°, 18° Mick Schumacher.

5° giro/66 Ecco l’immagine di Raikkonen quando ha tamponato Giovinazzi. Che autogol per l’Alfa Romeo…

Replays show Raikkonen clipped the back of team mate Giovinazzi coming down the main straight, causing the loss of his front wing #PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/XbasxEuGYe — Formula 1 (@F1) May 2, 2021

5° giro/66 Bottas ha tenuto la vetta dall’attacco di Hamilton. Ora ci aspettiamo che l’inglese passerà davanti con un overcut, ovvero fermandosi prima del finlandese per cambiare le gomme. Vedremo se avremo ragione…

4° giro/66 Le immagini dell’Alfa Romeo di Raikkonen dopo l’incidente:

SAFETY CAR (LAP 2/66) Raikkonen is out, and the @MercedesAMG Safety Car joins the track to pick up the pack#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/REIQCXfq2H — Formula 1 (@F1) May 2, 2021

4° giro/66 Le macchine transitano dai box dietro la Safety-Car per consentire agli addetti di pista di ripulire l’asfalto dai detriti dopo l’incidente tra Raikkonen e Giovinazzi. Il finlandese, in pieno rettilineo, ha tamponato l’italiano. Un pessimo errore per il campione del mondo del 2007.

3° giro/66 Raikkonen si è toccato con il compagno di squadra dell’Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi: il pugliese non sembra aver riportato grossi danni.

3° giro/66 La classifica dopo la partenza:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.487 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.565 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+3.971 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.821 1

6 Lando NORRIS McLaren+7.821 1

7 Esteban OCON Alpine+9.298 1

8 Charles LECLERC Ferrari+10.592 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+11.629 1

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+14.261 1

11 George RUSSELL Williams+15.076 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+17.122 1

2° giro/66 Raikkonen danneggia l’ala e finisce nella ghiaia. SAFETY-CAR! Ve l’avevamo detto…

1° giro/66 Bottas tiene la testa davanti a Hamilton. Verstappen attacca l’inglese, ma non passa. Ottimo Sainz, 4° davanti a Perez. 8° Leclerc.

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP del Portogallo di F1!

16.01 Lewis Hamilton ha vinto le ultime tre gare in cui è partito secondo sulla griglia di partenza.

16.00 Giro di ricognizione!

15.58 Per la Ferrari obiettivo top5. Il podio sarebbe un’impresa.

15.55 Quella di Portimao è una pista dove l’errore è sempre dietro l’angolo. Aspettiamoci sorprese e…Safety Car!

15.52 Ricordiamo che, tra i top10, partiranno con le gomme medie le due Mercedes, le due Red Bull e Leclerc. Tutti gli altri con le soft.

15.50 Saranno ben 66 i giri da percorrere.

15.48 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio del Portogallo è Michael Schumacher, che nel 1993 si impose pur partendo per 6°.

15.45 In 15 occasioni (94,1%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni.

15.44 Inno nazionale portoghese in questo momento.

15.43 In 9 occasioni (52,4%) il vincitore è partito dalla pole position.

15.39 Il record di vittorie consecutive (3) è detenuto dalla Williams, peraltro con tre piloti diversi (Damon Hill nel 1994, David Coulthard nel 1995 e Jacques Villeneuve nel 1996).

15.36 Stirling Moss è l’unico uomo in grado di primeggiare su due piste diverse, ovvero i circuiti cittadini “Boavista” di Oporto (1958) e “Monsanto” di Lisbona (1959).

15.34 Sono due i piloti capaci di vincere con due team diversi. Si tratta di Stirling Moss (Vanwall 1958, Cooper 1959) e Nigel Mansell (Williams 1986 e 1992, Ferrari 1990).

15.30 Fra i piloti in attività, sono già saliti sul podio in terra lusitana Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen, rispettivamente primo, secondo e terzo nel 2020.

15.26 Sul fronte dei podi, la graduatoria è guidata da Alain Prost, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 7 volte. Oltre ai suoi tre successi (1984, 1987, 1988), il francese si è classificato tre volte secondo (1986, 1989, 1993) e una volta terzo (1990).

15.23 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Williams, che ha raccolto ben 6 affermazioni. Due con Nigel Mansell (1986, 1992); una con Riccardo Patrese (1991), Damon Hill (1994), David Coulthard (1995) e Jacques Villeneuve (1996). Oltre al team di Grove, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3 volte), Ferrari (2) e Mercedes (1).

15.19 C’è anche un italiano tra i vincitori di questa gara. Si tratta di Riccardo Patrese, il quale trionfò nel 1991 a bordo della Williams.

15.16 Peraltro, Prost è uno dei due uomini capaci di vincere due edizioni consecutive (1987, 1988), impresa compiuta in passato dal solo Stirling Moss (1958, 1959) e quindi, in linea teorica, eguagliabile anche da Hamilton, che ovviamente è l’unico pilota in attività ad aver primeggiato in Portogallo.

15.15 Va peraltro sottolineato come l’affermazione del 1987 sia stata oltremodo significativa per Prost, in quanto fu la 28ma della sua carriera. In questo modo il francese batté il record di Jackie Stewart, tramutandosi nel pilota più vincente nella storia della Formula Uno. Un ruolo che il transalpino ha detenuto sino al 2001, quando lo ha ceduto a Michael Schumacher. Incredibilmente, il “regno” del tedesco è terminato proprio il Portogallo nel 2020. Infatti lo scorso anno Lewis Hamilton ha emulato Prost, stabilendo in terra lusitana il nuovo primato di vittorie in Formula Uno (92 in quel momento)!

15.13 I piloti più vincenti in assoluto sono Alain Prost e Nigel Mansell, capaci di imporsi in 3 occasioni. Il Professore ha primeggiato nel 1984, nel 1987 e nel 1988. Invece il Leone ha trionfato nel 1986, nel 1990 e nel 1992.

15.10 La sembrava F1 un capitolo chiuso per il Portogallo, ma curiosamente il secondo esilio è durato esattamente tanto quanto il primo, ovvero 24 anni. Difatti nel 2020 gli sconvolgimenti generati dalla pandemia di Covid-19 hanno portato a una raffica di cancellazioni nello schedule del Circus. Allo scopo di avere un numero adeguato di gare, Liberty Media ha deciso di esplorare nuovi orizzonti. In questo modo il tracciato di Portimao, edificato nell’Algarve, ha avuto l’opportunità di ospitare un Gran Premio. La pista, apprezzata per la sua varietà e spettacolarità, si è quindi guadagnata la riconferma – seppur in extremis – anche per il 2021.

15.08 Il Paese lusitano dovette attendere quindi 24 anni prima di ritrovare il Circus, stavolta in un autodromo permanente. Il Gran Premio del Portogallo tornò in calendario nel 1984, ospitato dal circuito dell’Estoril, nei pressi di Lisbona. L’evento, particolarmente apprezzato da tutti gli addetti ai lavori, si tramutò in tappa fissa per oltre un decennio, regalando peraltro qualcosa di memorabile praticamente ogni anno. Il GP rimase in calendario sino al 1996, dopodiché venne stralciato. L’impianto dell’Estoril, infatti, non era più in grado di soddisfare le sempre più elevate esigenze della massima serie automobilistica.

15.05 Si svolge oggi la 18ma edizione del Gran Premio di Portogallo. Tale competizione fece il proprio ingresso nel calendario iridato sul finire degli anni ’50, seppur in contesti di fortuna. Infatti si usarono circuiti cittadini ricavati per le strade di Oporto e Lisbona. I tracciati erano talmente avventurosi da risultare inadeguati persino per gli standard dell’epoca, in quanto i piloti si trovarono costretti a gareggiare passando su binari del tram e tratti in ciottolato, schivando persino dei lampioni! Non sorprende, quindi, che l’esperimento abbia avuto vita breve, venendo archiviato nel 1960 dopo essere apparso nel 1958.

15.03 Il GP del Portogallo di F1 scatterà alle 16.00

15.01 La griglia di partenza della gara di Portimao:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.348 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.007 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.398 6

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.542 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.691 5

6 Esteban OCON Alpine+0.694 6

7 Lando NORRIS McLaren+0.768 5

8 Charles LECLERC Ferrari+0.958 5

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.127 6

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.311 6

11 George RUSSELL Williams- – 4

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 4

13 Fernando ALONSO Alpine- – 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 4

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 4

16 Daniel RICCIARDO McLaren- – 2

17 Lance STROLL Aston Martin- – 2

18 Nicholas LATIFI Williams- – 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 2

15.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP del Portogallo di F1.

Il programma del GP Portogallo (2 maggio) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione del GP Portogallo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Portimao le emozioni non mancheranno di certo, parlando di un circuito molto difficile da interpretare e dove le condizioni atmosferiche potranno influenzare non poco la guida dei piloti.

A partire dalla pole-position ci sarà il finlandese Valtteri Bottas. Dopo i problemi delle prime due uscite stagionali e il brutto incidente di Imola, il finnico ha voluto rispondere così alle critiche, conquistando una pole di grande difficoltà in un contesto altamente qualificato. Niente da fare, infatti, per il compagno di squadra Lewis Hamilton che comunque ha avuto modo di consolarsi, partendo dalla seconda piazzola davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen.

Per quanto riguarda la Ferrari, giornata in chiaroscuro quella della Rossa nel time-attack: il quinto posto dello spagnolo Carlos Sainz è da valutare con il segno “+”, mentre l’ottavo del monegasco Charles Leclerc ha il sapore della delusione. Il target sarà sempre quello di essere la terza forza in pista tra i team, partendo dal presupposto che Mercedes e Red Bull siano di un altro pianeta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 16.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: Xavi Bonilla – LPS