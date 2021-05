F1, la griglia di partenza di oggi: GP Portogallo. Ferrari in terza e quarta fila

Aumenta l’attesa a Portimao in vista del Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa stagionale del Mondiale di Formula 1, che scatterà quest’oggi alle ore 16.00 italiane. Si preannuncia una battaglia serrata per la vittoria tra Mercedes e Red Bull, che occupano rispettivamente la prima e la seconda fila in griglia di partenza, mentre alle loro spalle ci sarà grande lotta per entrare nella top5.

Valtteri Bottas è in pole position davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, con l’olandese Max Verstappen in terza piazza che precede il messicano Sergio Perez. I primi quattro, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbero giocarsi le posizioni da podio, ma alle loro spalle si scatenerà una bagarre molto accesa tra vari team. Uno di questi è sicuramente la Ferrari, che scatterà in terza e quarta fila con Carlos Sainz 5° e Charles Leclerc 8°.

Da segnalare l’exploit di Esteban Ocon, 6° con l’Alpine subito davanti alla McLaren del britannico Lando Norris, reduce da un fantastico podio a Imola. Quinta fila per l’AlphaTauri di Pierre Gasly insieme all’Aston Martin del redivivo Sebastian Vettel. George Russell aprirà invece il gruppo di piloti con libertà di scelta per quanto riguarda la gomma da montare allo start, grazie ad una splendida undicesima piazza in qualifica con la Williams.

Di seguito la griglia di partenza per il GP Portogallo 2021 di Formula 1:

GRIGLIA DI PARTENZA GP PORTOGALLO F1 2021

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.348

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.355

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:18.746

4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.890

5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.039

6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.042

7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:19.116

8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:19.306

9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:19.475

10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.659

11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.109

12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.216

13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:19.456

14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:19.463

15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.812

16 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.839

17 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.913

18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.285

19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.452

20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:20.912

Foto: Lapresse