Sport in tv oggi (domenica 18 aprile): orari e programma completo. Tutti gli eventi in streaming

La pandemia ha fermato a lungo gli eventi sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, domenica 18 aprile, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il tennis con la finale del Master 1000 di Montecarlo, il ciclismo con la Amstel Gold Race, ed i motori, con le gare del GP di Imola della F1 e del GP di Portogallo del Motomondiale. In programma anche gli Europei di judo e la finale scudetto di volley.

SPORT IN TV DOMENICA 18 APRILE: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

10.00 Moto3, warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

10.30 MotoGP, warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

11.00 Moto2, warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

11.00 Judo, Europei: eliminatorie 78, +78 kg femminili e 90, 100, +100 kg maschili – Youtube EJU

12.20 Moto3, gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Milan-Genoa – DAZN1, DAZN

14.00 MotoGP, gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

14.00 Ciclismo, Amstel Gold Race – Eurosport 1, Eurosport Player, RaiSport+HD, RaiPlay

14.30 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: finale – Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV

15.00 F1, gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, TV8, tv8.it, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Juventus – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio, Serie A: Lazio-Benevento – Sky Sport 253, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Spezia – DAZN1, DAZN

15.30 Moto2, gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

17.00 Judo, Europei: final block 78, +78 kg femminili e 90, 100, +100 kg maschili – Youtube EJU

18.00 Calcio, Serie A: Torino-Roma – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

18.00 Volley: Civitanova-Perugia – RaiSport+HD, RaiPlay

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Inter – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

