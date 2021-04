Dopo un anno di stop, dovuto alla pandemia, oggi tornerà l’Amstel Gold Race, la prima delle tre classiche delle Ardenne. La gara neeerlandese, la quale è nata nel 1966, è giunta alla sua cinquantacinquesima edizione. Nel suo albo d’oro troviamo grandissimi campioni, da Eddy Merckx all’ultimo vincitore Mathieu van der Poel, passando per Jan Raas, Freddy Maertens, Bernard Hinault, Joop Zoetemelk, Adrie van der Poel, Olaf Ludwig, Johan Museeuw, Michele Bartoli, Philippe Gilbert e tantissimi altri.

IL PERCORSO

A causa delle problematiche dovute alla pandemia, la gara non si svolgerà sul suo tracciato classico, ma su un circuito da ripetere dodici volte, per un totale di 218,6 chilometri. All’interno di questo circuito sono presenti tre salite, vale a dire il Geulhemmerberg, il Bemelerberg e il Cauberg. Nella tornata conclusiva, tuttavia, quest’ultima erta non verrà scalata e i corridori affronteranno quello che, dal 2017 a oggi, è il finale classico dell’Amstel Gold Race.

I FAVORITI

Tanti sono i nomi di grido presenti al via per puntare al successo. La Jumbo-Visma, squadra padrone di casa, schiera una coppia di fuoriclasse senza eguali formata da Primoz Roglic e Wout Van Aert. Il re dei Paesi Baschi e il vincitore della Gand-Wevelgem, tuttavia, dovranno vedersela con una concorrenza altamente qualificata composta dal campione del Mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), dal trionfatore della Freccia del Brabante Tom Pidcock (Ineos), dall’elvetico Marc Hirschi (UAE Team Emirates) e dall’eterno Alejandro Valverde (Movistar). In casa Italia la carta migliore è indubbiamente Matteo Trentin (UAE Team Emirates), il quale, mercoledì, è giunto terzo alla Freccia del Brabante.

DOVE VEDERE L’AMSTEL GOLD RACE 2021

La gara verrà trasmessa, a partire dalle 14.00, su Rai Sport e su Eurosport 1. Inoltre, sarà possibile seguirla anche in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento, la quale comincerà alle 11.45, dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un istante della grande classica neerlandese.



IL PROGRAMMA DELL’AMSTEL GOLD RACE 2021

Orario: 14.00

Diretta TV: Eurosport 1 e Rai Sport

Diretta streaming: Rai Play ed Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse