F1, Carlos Sainz svetta nelle FP2 del GP del Messico. Ottima Ferrari, problemi per Verstappen, Russell a muro

Splende il rosso Ferrari al termine delle FP2 del GP del Messico. Carlos Sainz comanda la classifica con il miglior tempo (1’17”699), ma è soprattutto il passo gara della Rossa a far ben sperare in chiave gara di domenica. Infatti anche Charles Leclerc ha dimostrato di avere un ritmo eccezionale nel long run svolto in una seconda sessione durata una mezz’ora in più per permettere alla Pirelli di avere più tempo per avere più dettagli sui pneumatici per il 2025, visto che molti team hanno dovuto svolgere dei lavori specifici con le gomme del prossimo anno.

Se in Ferrari c’è grande ottimismo, totalmente diverso è l’umore in casa Red Bull. Dopo i problemi al motore avuti in FP1, Max Verstappen ha dovuto terminare con largo anticipo la FP2. La Red Bull ha deciso di posticipare a domani il cambio della power unit, prendendosi il rischio di non poter concludere la sessione di oggi.

Tornando alla sessione come detto Carlos Sainz ha chiuso con il miglior tempo, precedendo di poco meno di due decimi (+0.178) la McLaren di Oscar Piastri. Vicinissimi all’australiano anche un sorprendente Yuki Tsunoda (Racing Bulls, +0.179) e Charles Leclerc (+0.188), che ha concluso al quarto posto, ma con davvero un ottimo passo gara e con la sensazione di aver trovato subito un gran feeling.

Quinta posizione per Lando Norris (+0.249), ma il britannico ha lavorato prima per la Pirelli per il 2025 e poi nel finale ha cercato soprattutto di trovare il miglior assetto in vista di qualifiche e gara. Sesto posto per la Haas di Kevin Magnussen (+0.540) davanti a Lewis Hamilton (+0.580) ed un sorprendente Valtteri Bottas (+0.652). Completano la Top-10 l’idolo di casa Sergio Perez (+0.693) e Liam Lawson (+0.861), che dovrebbe andare a prendere il posto proprio del messicano.

Da segnalare anche l’incidente ad inizio sessione per George Russell. Il britannico della Mercedes aveva concluso in testa la FP1, ma nella seconda sessione è finito contro le barriere, terminando con largo anticipo le sue prove.