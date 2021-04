LIVE Sinner-Tsitsipas, ATP Barcellona in DIRETTA: esame di greco dalle 13.30. In palio la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DANIEL (3° MATCH DALLE 15.00)

Sinner-Tsitsipas, ATP Barcellona: programma, orario, tv, streaming – Tennis: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego non giocheranno a Monaco. Tutte le novità verso la prossima settimana di tornei – ATP Barcellona, Jannik Sinner domina Andrey Rublev in due set e plana in semifinale!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la semifinale del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021. Terza sfida tra il tennista azzurro e il greco a livello ATP: chi vince sfiderà all’atto conclusivo uno tra Rafael Nadal e Pablo Carreno Busta. Perfetto equilibrio nei due confronti giocati sin qui: l’ellenico ha vinto la prima sfida nel 2019 al secondo turno a Roma per poi perdere in tre set lo scorso autunno sempre nella Città Eterna contro l’azzurro.

Jannik Sinner torna in campo dopo aver dominato ai quarti di finale il russo Andrej Rublev, battuto 6-2 7-6(8). Nessun set perso sin qui per l’azzurro che ha debuttato in Catalogna contro il bielorusso Egor Gerasimov, sconfitto per 6-3 6-2, per poi realizzare il tris di questo inizio 2021 contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, battuto 7-6(9) 6-2. Il classe 2001 rincorre la prima finale in un ATP 500 dopo aver vinto i tornei 250 di Melbourne e Sofia. Virtualmente #18, in caso di vittoria raggiungerebbe la posizione #16.

Se l’italiano è #7 nella Race to Turin, l’ellenico occupa la prima posizione in questa speciale classifica. Attualmente #5 al mondo nella generale, Stefanos Tsitsipas cerca il bis dopo Montecarlo e di avvicinarsi alla top4, dove Dominic Thiem è il primo obiettivo in termini di sorpasso. Anche il classe 1998 non ha perso alcun set in questo torneo dopo aver domato le ambizioni di Jaume Munar e Alex de Minaur, per poi battere il giustiziere di Lorenzo Musetti cioè Felix Auger-Aliassime.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la semifinale del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 13.30, per poi essere seguito dalla seconda semifinale, sulla Pista Rafa Nadal di Barcellona al Real Club de Tenis Barcelona-1899. Buon divertimento!

Foto: AP Photo/Joan Monfort – LaPresse