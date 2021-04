Tennis: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego non giocheranno a Monaco. Tutte le novità verso la prossima settimana di tornei

Una serie di novità fa capolino per quel che riguarda la settimana prossima nei tornei ATP 250 che precederanno i due Masters 1000 di Madrid e di Roma. E c’è davvero tanto di emerso in queste ultime ore, anche a seguito dell’andamento dei tornei di Barcellona e Belgrado, per quel che riguarda Monaco ed Estoril.

In particolare, non saranno della partita nel torneo tedesco sia Jannik Sinner che Lorenzo Sonego. Per l’altoatesino la motivazione è fin troppo evidente, ed è data dall’approdo in semifinale a Barcellona, là dove il prossimo avversario sarà il greco Stefanos Tsitsipas e all’orizzonte si staglia la figura di Rafael Nadal, cui il centrale è intitolato. Rivedremo dunque l’altoatesino nelle due capitali da 1000, cominciando dalla Caja Magica e proseguendo con il Foro Italico.

Neanche Lorenzo Sonego sarà in scena in terra bavarese, ma il suo caso è diverso, dal momento che si tratta di uno stop prolungato dopo Cagliari e Montecarlo. Anche il torinese lo rivedremo a Madrid e a Roma. Già da tempo era invece nota l’assenza di Lorenzo Musetti, che ha scelto le qualificazioni madrilene.

Per quanto riguarda invece Estoril, in Portogallo, tra le tante rinunce dell’ultimo minuto ad approfittarne è Marco Cecchinato: il siciliano giocherà il torneo portoghese senza dover passare dalle qualificazioni.

Una questione più internazionale, invece, vede lo svizzero Stan Wawrinka comunicare che non sarà al via a Madrid e a Roma, liberando in entrambi i casi il posto per lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.

