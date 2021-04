Atp Barcellona: perché Stefanos Tsitsipas è ancora più forte di Jannik Sinner (per ora)

Si ferma in semifinale l’avventura di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Barcellona (Spagna). L’altoatesino deve arrendersi al giocatore più in forma del momento nel circuito ATP, il greco Stefanos Tsitsipas (n.5 del mondo), vincitore del Masters1000 di Montecarlo. L’ellenico si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 23 minuti di partita e, forse, per quanto si è visto in campo lo score è fin troppo severo.

Sinner, infatti, le sue chance è riuscito a crearsele con i suoi colpi da fondo, ma è mancata concretezza nei momenti più importanti e soprattutto Tsitsipas ha potuto contare su un fondamentale come quello del servizio che tante volte gli ha tolto le castagne dal fuoco, regalandogli tanti punti.

Il 75% di prime in campo, abbinato al 72% dei punti raccolti con la prima e il 60% con la seconda hanno fatto una grande differenza. Jannik infatti ha messo in campo solo il 52% di prime, ottenendo il 57% dei quindici e il 58% con la seconda. Contro un avversario del genere, queste percentuali si sono rivelate non sufficienti per consentirgli di rivaleggiare al meglio.

E quindi, si può concludere che i miglioramenti del classe 2001 si dovranno concentrare proprio nei colpi di inizio gioco, quando si troverà a servire. Parliamo, comunque, di un classe 2001 che ha tutto il tempo per compiere questo step in avanti e completare il suo gioco. Di conseguenza, Sinner dovrà solo far tesoro di questa sconfitta e continuare a lavorare, come già sta facendo, perché dedizione e talento non mancano.

